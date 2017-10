Erst Herkulesaufgabe, dann Derby

Eishockey

Die „Eishackler“ des TSV Peißenberg haben zwei besondere Spiele vor sich. Erst geht es nach Höchstadt, dann zu Hause gegen die EA Schongau.

Peißenberg - Erst das Auswärtsspiel gegen den Höchstadter EC (Freitag, 20 Uhr), dann das Derby auf eigenem Eis gegen die EA Schongau (Sonntag, 17 Uhr): Den „Eishacklern“ des TSV Peißenberg stehen in den kommenden Tagen zwei besondere Partien ins Haus.

Für die Fans dürfte das Spiel am Sonntag gegen den Landkreisrivalen aus Schongau von besonderem Interesse sein. In der vergangenen Saison unterlagen die „Eishackler“ im Heimspiel völlig überraschend dem damaligen Aufsteiger mit 1:5. Ein Beleg für den Spruch: „Derbys haben ihre eigenen Gesetze.“ Doch diesmal wollen die Peißenberger „diese Gesetze nicht beachten“, wie TSV-Pressesprecher Andreas Bauer sagt. Ein Sieg soll her, noch dazu, weil sich die „Eishackler“ für die jüngste Heimniederlage (5:6 gegen Moosburg) rehabilitieren wollen. Mit den „Mammuts“ hatten die Peißenberger schon in der Testspiel-Serie zu tun. Mit 5:0 gewannen die Mannen von Trainer Sepp Staltmayr den Vergleich, doch dabei hatten sie „auch ihre Schwierigkeiten“, so Bauer. Die Schongauer Spieler machten zuletzt mit einer besonderen Aktion auf sich aufmerksam (siehe unten). Die sorgt dafür, dass für die EAS Milan Kopecky wieder aufläuft. Der Tscheche, mittlerweile 36 Jahre alt, trug von 20011 bis 2013 auch das Trikot der „Eishackler“. In 55 Partien sammelte er seinerzeit 64 Scorerpunkte. Die EAS hat zum Saionstart bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen den EV Füssen einen Punkt geholt. In den folgenden Partien gegen Buchloe (4:7), Passau (1:6) und Landsberg (2:6) ging das Team leer aus.

In der Rolle des Außenseiters wähnen sich die „Eishackler“ am Freitag, wenn sie bei den „Alligators“ des Höchstadter EC antreten. „Das wird eine Herkulesaufgabe“, sagt Pressesprecher Bauer. Der Kader des mittelfränkischen Klubs besteht zu einem Drittel aus Spielern, die ihre Wurzeln in Osteuropa haben. Im Sommer kamen der Deutsch-Tscheche Jiri Mikesz (vom EV Lindau) und der 37-jährige Deutsch-Kasache Vitalij Aab (vom EC Bad Nauheim). Letzterer hat 584 Einsätze in der DEL vorzuweisen, dabei erzielte er 321 Scorerpunkte. Aab spielte unter anderem für die „Hamburg Freezers“, die „Nürnberg Ice Tigers“ und die „Adler Mannheim“. In der vergangenen Saison spielten die Höchstadter in der Oberliga. In der Verzahnungsrunde mit den Bayernliga-Teams trafen sie zweimal auf die „Eishackler“ und gewannen jeweils (5:2, 6:4). Am Ende schaffte es das Team aber nicht, sich erneut für die Oberliga zu qualifizieren. In den Play-offs zogen die „Alligators“ gegen den TEV Miesbach den Kürzeren. In dieser Saison hat Höchstadt alle vier Partien gewonnen, unter anderem zu Hause gegen Füssen mit 7:2.

EAS-Spieler zahlen für Kopecky

Es ist eine besondere Aktion: Die Spieler von Eishockey-Bayernligist EA Schongau haben freiwillig selbst in die Tasche gegriffen, um ihr Team zu verstärken. Unter anderen werden die Getränkepreise in der Kabine erhöht, das Geld dem Klub zur Verfügung gestellt. Ziel der Aktion: Mit dem Geld soll der Tscheche Milan Kopecky (36) zurückgeholt werden. „Für einen anderen Spieler hätten sie das Geld nicht bereitgestellt“, sagt EAS-Teammanager Martin Resch. „Es zeigt, welch einen hohen Stellenwert er in der Mannschaft genossen hat und immer noch genießt.“ Kopecky, früher auch in Diensten der „Eishackler“, hatte im vergangenen Sommer nach dreieinhalb Jahren im Klub keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Kopecky reiste nun aus seiner tschechischen Heimat nach Schongau. Im Heimspiel gegen den EC Pfaffenhofen am Freitag soll er sein Saison-Debüt geben.