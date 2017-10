Strenges Programm für die „Eishackler“

Eishockey: Bayernliga

Das Programm ist stattlich: Drei Spiele innerhalb von fünf Tagen stehen den „Eishacklern“ des TSV Peißenberg in der Bayernliga bevor.

Peißenberg - Die Gegner sind der TSV Erding, der EV Pegnitz und der EV Füssen. Bei ihren Auftritten haben die Schützlinge des Trainerduos Sepp Staltmayr/Simon Mooslechner etwas gutzumachen. Denn am vergangenen Wochenende blieb das Team ohne Punkte. Für die kommenden Partien haben sich die „Eishackler“ einiges vorgenommen: „Mindestens sechs Punkte aus diesen drei Spielen wären nicht schlecht“, sagt Teamsprecher Andreas Bauer. Wieder mitspielen können Tobias Estermaier, Dejan Vogl (zuletzt gesperrt) und Maximilian Malzatzki.

Am Freitag, 27. Oktober, gastieren die Peißenberger bei den „Gladiators“ des TSV Erding. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Den Erdingern geht es ähnlich wie den Peißenbergern: Sie sind noch nicht recht in Schwung gekommen. Das liegt nicht zuletzt an personellen Problemen. Zuletzt gegen Buchloe fehlten vier Leistungsträger, darunter Stürmer Daniel Krzizok. Mit der 2:3-Niederlage nach Verlängerung holte Erding in Buchloe immerhin einen Punkt. Davor gelang mit dem 4:2 über Passau der erste Drei-Punkte-Erfolg. In der vergangenen Saison schlossen die „Gladiators“ die Vorrunde als Tabellenzweiter ab, verfehlten dann aber als Vierter der Gruppe B in der Verzahnungsrunde die Play-offs.

Im Heimspiel am Sonntag, 29. Oktober, 17 Uhr, gegen den EV Pegnitz sind die „Eishackler“ Favorit. Die Pegnitzer – 2015 aus der Landesliga aufgestiegen – zählen nicht zu den Schwergewichten der Bayernliga, auch wenn sie in der vergangenen Spielzeit die Sensation schafften und sich auf den letzten Drücker für die Verzahnungsrunde qualifizierten. In ihrer Gruppe verloren die Franken (Teamname: „Ice Dogs“) dann aber alle zehn Spiele und holten nur zwei Punkte. Die „Eishackler“ trafen seit 2015 sechsmal auf den EVP, die letzten fünf Spiele gewannen sie (mit einem Torverhältnis von 32:9). Die Pegnitzer haben sich im Sommer unter anderem mit dem 39-jährigen Verteidiger Daniel Sikorski (früher Höchstadter EC) und dem DEL-erfahrenen Daniel Sevo (in der vergangenen Saison in Bayreuth und Weiden) verstärkt.

Am kommenden Dienstag, 31. Oktober, treten die „Eishackler“ noch zu einem vorgezogenen Auswärtsspiel gegen den EV Füssen an. Beginn im dortigen Eissportzentrum ist um 17.30 Uhr. Die Füssener (zwischen 1949 und 1973 immerhin 16-mal deutscher Eishockey-Meister) sind von der Bezirksliga in die Bayernliga durchmarschiert und kein gewöhnlicher Aufsteiger. Das Team ist im Durchschnitt recht jung, aber auch gespickt mit Routiniers wie Eric Nadeau und Ron Newhook. Der Ex-Peitinger Lubos Velebny hat als Abwehrspieler auch schon sechs Scorerpunkte gesammelt. Die Füssener (4 Siege/2 Niederlagen) haben bislang vor allem auf heimischem Eis überzeugt und aus drei Spielen acht Punkte geholt. Der Sieg über die EA Schongau gelang in der Verlängerung. Mit den Füssenern bekamen es die „Eishackler“ in der Vorbereitung zweimal zu tun: Sowohl beim Testspiel auf eigenem Eis (3:4) als auch beim Turnier in Peiting (3:5) kassierten die Peißenberger knappe Niederlagen.