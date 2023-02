„Peißenberg Miners“: Endspiel um Platz zwei gegen Topfavoriten

Von: Roland Halmel

Ein Punkt reicht den „Peißenberg Miners“ (links, hier Christoph Frankenberg), um den TEV Miesbach in der Gruppe A hinter sich zu halten. © Roland Halmel

Die „Peißenberg Miners“ gastieren in der Meisterrunde der Bayernliga beim TEV Miesbach. Dabei geht es um Platz zwei und eine gute Position für die Play-offs.

Peißenberg – Auf dem zweiten Platz in der Gruppe A der Meisterrunde zu stehen, und das noch vor dem Topfavoriten TEV Miesbach. Ein derartiges Szenario hätten auch die Experten den „Peißenberg Miners“ nach Abschluss der Bayernliga-Hauptrunde nicht unbedingt zugetraut. Dafür traten die Miesbacher zu souverän und die „Miners“ in der Fremde zu wankelmütig auf. Beides hat sich in den vergangenen Wochen aber geändert.

Peißenberg Miners gastieren beim TEV Miesbach

Die Peißenberger wussten in Königsbrunn und Kempten zu überzeugen und zu punkten, während der TEV ein wenig in einem Tief steckt und nur zwei der fünf bisherigen Spiele in der Gruppe A gewinnen konnte. „Miesbach hat sich das vielleicht etwas anders vorgestellt“, sagt Sepp Staltmayr vom Peißenberger Trainergespann. Zu Beginn der Meisterrunde hatte der TEV noch deutlich mit 8:5 gegen die Peißenberger gewonnen. Damit gingen alle drei bisherigen direkten Saison-Duelle an die Miesbacher gegangen. Fürs vierte Spiel gilt: „Die Ausgangslage für uns ist ganz gut“, urteilt Staltmayr vor dem letzten Meisterrundenspiel auswärts gegen Miesbach (Freitag, 20 Uhr). Es ist zugleich das Endspiel um Platz zwei.

Miesbach liegt mit drei Punkten Rückstand hinter Peißenberg. Das soll auch nach Spielschluss so bleiben – und dazu brauchen die Mannen von der Ammer mindestens ein Unentschieden nach regulärer Spielzeit. Bei einem Heimsieg der Miesbacher mit nur einem Tor Unterschied wären beide Teams punkt- und torgleich. In diesem Fall würde der direkte Vergleich, der deutlich für den TEV spricht, über die Platzierung entscheiden. „Wir wollen das Heimrecht und den zweiten Platz“, gehen die Peißenberger laut Staltmayr die schwere Aufgabe ambitioniert und zuversichtlich an.

Personell können die „Miners“ zumindest auf dem Feld aus dem Vollen schöpfen, da der zuletzt erkrankt fehlende Max Brauer sich wieder zurückgemeldet hat. Damit fehlt den Peißenberger aus der Bestbesetzung nur Goalie Korbinian Sertl, der sich gegen Königsbrunn verletzt hat (wir berichteten). „Wie lange er noch ausfällt, ist völlig offen. Er geht erst wieder aufs Eis, wenn er zu hundert Prozent fit ist“, erklärt Staltmayr.

Gleichzeitig hat er großes Vertrauen in die jungen Goalies Max Freytag und Thomas Zimmermann, die in den beiden Duellen am vergangenen Wochenende gegen Königsbrunn zum Einsatz kamen. Wer von den beiden in Miesbach den Kasten hütet, wird sich indessen erst nach dem Abschlusstraining entscheiden. „Die beiden müssen sich noch in ihre Aufgabe reinwachsen, aber mit Unterstützung der Mannschaft wird ihnen das gelingen“, ist Staltmayr überzeugt.