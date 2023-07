Peißenberg kann sich auf „Blitzi“ freuen

Miners-Zugang hat beste Referenzen

Von Andreas Mayr schließen

Über ihren Neuzugang aus Füssen können sich die Miners freuen: Er verfügt nicht nur über die Erfahrung von fast 600 Oberliga-Spielen, sondern auch über einen feinen Charakter.

Peißenberg – Für Peißenberg ist er der Top-Transfer des Sommers. Doch Florian Simon gefällt der Begriff nicht. „Das hört man nicht so gerne“, sagt der Zugang der Miners. Florian Simon ist kein Mann, der im Mittelpunkt stehen will. Das widerstrebt dem Naturell des Garmisch-Partenkirchners. Als ultimativer Mannschaftssportler hat er’s in Füssen zur Kultfigur geschafft, weil er beim finanziellen Schiffbruch nicht den Verein wechselte, sondern blieb und den Neustart in der Bezirksliga mitmachte.

Für den „neuen EV Füssen“ (so nennt’s der Klub selbst) absolvierte er mehr Spiele als jeder andere (273). „Was seine besondere Bedeutung für das Eishockey in Füssen seit dem Neubeginn zeigt.“ So steht es in der Mitteilung zum Abschied des Rekordspielers nach neun Jahren.

Wohnhaft in Steingaden, ist Simon im Herzen noch immer ein Garmisch-Partenkirchner

Die Peißenberger bekommen einen höchst loyalen Allrounder, der vom Stürmer bis zum Verteidiger alles spielen kann, 577-mal in der Oberliga aufgelaufen ist (198 Scorerpunkte) und die Bayernliga aus seiner Zeit in Füssen noch bestens kennt. Zum Training hat er’s eh nicht weit, nur 25 Minuten im Auto. Seit über einem Jahrzehnt wohnt er mit seiner Frau in Steingaden. Aber im Herzen ist er natürlich noch Garmisch-Partenkirchner, wie er selbst sagt. In der Heimat haben sie ihm auch seinen Spitznamen verpasst, der in der Szene gängiger sein dürfte als sein richtiger Name. Unter „Blitzi“ kennt man Simon überall. Hat übrigens nichts mit seinen Talenten auf dem Eis zu tun. Den Rufnamen hat er einfach von seinem Vater übernommen, der nur hobbymäßig gespielt hat.

Ich war immer bodenständig, habe nie darauf hingearbeitet, dass ich Profi werde. Ich habe immer gearbeitet und wollte mein Bestes geben.

Mit dem Eishockey fing „Blitzi“ beim SC Riessersee an, durchlief sämtliche Altersklassen im Traditionsclub bis hinauf zur Nachwuchs-Bundesliga (DNL), die er damals aber noch mit 18 Jahren verlassen musste. Eine Saison versuchte er sich bei den Profis. „Damals war’s schwierig, hoch zu kommen, ich hatte wenig Eiszeit“, erinnert sich Simon. Für ihn stand bereits da fest: Eishockey alleine reicht nicht zum Leben. „Ich war immer bodenständig, habe nie darauf hingearbeitet, dass ich Profi werde. Ich habe immer gearbeitet und wollte mein Bestes geben.“ Nach nun beinahe 20 Jahren im Eishockey-Geschäft sieht seine Bilanz folgendermaßen aus: Vollprofi war er nie, nicht bei Riessersee, nicht in acht Jahren Peiting, nicht in neun Jahren Füssen. Und trotzdem schaffte er’s zum Leistungsträger in der Dritten Liga.

In Peiting entwickelte sich Florian Simon zu einem effektiven Stürmer

Letztlich fruchtete der Wechsel in ein neues Umfeld. In Peiting entfaltete er sich innerhalb von zwei Spielzeiten zu einem Stürmer, der Jahr für Jahr für zehn Tore und 25 Scorerpunkte gut war. 2012 und 2013 gewann er mit dem ECP die Vorrundenmeisterschaft in der Oberliga Süd. 2014 ging er nach Füssen. „Irgendwann war die Zeit da, etwas anderes zu machen“, sagt er in der Rückschau. Bereits in seiner ersten Saison brach das Chaos im Allgäu aus. Bekannt wurde ein Minus von 500 000 Euro. Im Sommer schließlich meldete die GmbH Insolvenz an und zog sich in die Bezirksliga zurück, unterste Spielklasse. „Keine schöne Zeit, vor allem für den Kopf. Da ging’s drunter und drüber.“ Gehälter blieben aus, die Motivation sank, Spiele gingen verloren, ein Teufelskreis.

Mit 28 Jahren erste Gedanken ans Karriereende

Mit 28 Jahren dachte „Blitzi“ erstmals ans Aufhören. Doch Trainer Thomas Zellhuber überzeugte ihm vom Neuaufbau – gemeinsam mit weiteren Größen wie Eric Nadeau oder Sascha Golts. Wie sich wenig später herausstellte, hätte es keinen besseren Rahmen zur Heilung geben können. Zu den Finalspielen der Bezirksliga gegen den TSV Farchant kamen in Füssen über 3000 Menschen ins Stadion, in Garmisch-Partenkirchen waren es 2500. „Das hat super viel Spaß gemacht. Für mich waren das keine verlorenen Jahre.“ 2019 – nach zwei Jahren in der Bayernliga – kehrte Füssen zurück in Liga drei.

Mit mittlerweile 36 Jahren hat Florian Simon genug von der Oberliga

Mit 36 Jahren hat er aber nun genug von der Oberliga. Trainerwechsel, die instabile Klasse und kleinere Faktoren wiesen ihm den Weg nach Peißenberg. „Ich wollte für mich eine neue Herausforderung.“. So ähnlich hat man die Geschichte ja schon von Männern wie Dominic Krabbat oder Dejan Vogl gehört, die nach Jahren in der Oberliga nun in Peißenberg spielen und die Simon bestens bekannt sind. „Ein ganz netter Haufen“, sagt er über die Miners. Auch wenn er die neuen Kollegen im Sommer nicht so oft sehen wird. Derzeit arbeitet er für den Landkreis im Thaininger Freibad, da gehen die Schichten auch mal länger. Simon wird’s machen wie die Jahre davor, sich selbst vorbereiten. Er kennt das Prozedere: In den Wochen nach Saisonende kommen vier, fünf Kilos drauf. Doch sobald das Training startet, „purzeln die wieder“. Bis zum Saisonstart wird „Blitzi“ topfit sein. So viel kann er versprechen.