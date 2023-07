Miners: Der erste Kontingentspieler kommt vom Nachbarn

Von: Roland Halmel

Da spielte er noch gegen Peißenberg: Ryan Murphy (rechts) im Trikot der EA Schongau im Play-off gegen die Miners im vergangenen März. © Roland Halmel

Die Peißenberg Miners haben ihre erste Kontingentstelle besetzt. Der Neue spielte vergangene Saison in der Nachbarschaft.

Peißenberg – Die Entscheidung bei den Peißenberg Miners, die Verträge der Eishockey-Zwillinge Brett und Derek Mecrones nicht zu verlängern, war recht schnell nach Ende der vergangenen Saison gefallen. Bei der Suche nach Ersatz für die beiden Kontingentstellen ließen sich die Miners dagegen viel Zeit. Jetzt ist zumindest die erste von zwei Ausländerpositionen besetzt – und sie geht an einen Spieler, der sich in der Bayernliga bestens auskennt. Ryan Murphy, der während der vergangenen Saison von den Erding Gladiators zur EA Schongau gewechselt war und der in der Saison 2021/22 für den Ligakonkurrenten ERSC Amberg die Schlittschuhe schnürte, kommt nach Peißenberg.

Ryan Murphy gilt als mannschaftsdienlicher Spieler

„Ryan hat sich in den letzten zwei Jahren in der Bayernliga bereits mehrfach bewiesen“, sagt Miners-Chefin Lisa Steidl über den 26-jährigen Angreifer, der für die vorgenannten Teams in 59 Spiele 38 Tore erzielte und 41 Vorlagen leistete. „Er kämpft mit und für seine Mannschaft und er bringt sämtliche Attribute mit, die einen guten Eishockeyspieler auszeichnen“, lobt Steidl den schnellen und technisch versierten Angreifer, der mit einem starken Schuss und mit einem guten Torriecher ausgestattet ist.

Murphy verteilt ein dickes Lob an die Peißenberger Fans

Vor seinem Wechsel nach Deutschland vor zwei Jahren ging der US-Amerikaner unter anderem für das Uni-Team von Fitchburg und in der dritten schwedischen Liga aufs Eis. „Ich freue mich schon darauf, Teil der „Miners-Familie“ zu werden“, teilte der Neuzugang den Peißenberger Fans in einer Videobotschaft mit. Zudem verteilte er ein dickes Lob. „Ich kann es gar nicht erwarten, vor den besten Fans der Liga zu spielen“, so Murphy. Dem Vernehmen nach sind die Miners auch kurz vor der Verpflichtung eines zweiten Ausländers – vermutlich kommt auch er aus Übersee.