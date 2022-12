„Miners“ machen es gegen Pegnitz wieder zweistellig

Von: Roland Halmel

Gut gemacht: Peißenbergs Dominik Ebentheuer (l.) beglückwünscht Maximilian Brauer zu dessen Treffer zum 2:1 für die „Miners“. 0:1-Rückstand nach 55 Sekunden © Roland Halmel

Die Eishockeyspieler des TSV Peißenberg haben ihr Bayernliga-Heimspiel gegen den EV Pegnitz deutlich gewonnen. Für Freude sorgte das Comeback von Sinan Ondörtoglu.

Peißenberg – Der EV Pegnitz entwickelt sich in dieser Saison in der Bayernliga zu einem Lieblingsgegner der „Peißenberg Miners“. Wie schon beim 12:1 im Hinspiel setzten sich die Mannen vom Trainergespann Stefan Ihsen und Sepp Staltmayr auch im zweiten Vergleich mit dem Aufsteiger aus Oberfranken mit einem zweistelligen Ergebnis durch. In eigener Eishalle besiegten die „Miners“ den Vorletzten am Freitagabend klar mit 10:3.

„Ein verdienter und wichtiger Sieg, um vorne dranzubleiben“, urteilte Ihsen, nachdem sich die Peißenberger vor dem spielfreien Sonntag auf Platz vier verbessert haben und jetzt zehn Punkte Vorsprung auf den Neunten aufweisen. Der Einzug in die Meisterrunde sollte also nicht mehr groß in Gefahr geraten.

Gänzlich problemlos verlief die Partie aus Sicht der Gastgeber nicht. „Im engen ersten Drittel sind wir nur schwer ins Spiel gekommen, Thomas Zimmermann im Tor hat uns da gut im Spiel gehalten“, berichtete Ihsen. Der Eröffnungsdurchgang begann mit einer echten Überraschung: Gleich den ersten Konter nutzten die Gäste zum 1:0 durch Mark Meier (1.). Die dritte Peißenberger Reihe antwortete aber nur 34 Sekunden später mit dem 1:1-Ausgleich, den Denis Degenstein erzielte. Wenig später ließ Max Brauer (5.) mit einem schönen Rückhandschuss das 2:1 (5.) für die Hausherren folgen. Das war es dann aber in Sachen „Torerfolg“ bis zur ersten Pause. Beide Teams kamen zwar zu weiteren Chancen, die aber allesamt nichts einbrachten.

Erst Dejan Vogl (26.) beendete im Mittelabschnitt mit einem platzierten Schuss unter die Latte zum 3:1 die Torflaute. Pegnitz kam wenig später durch das 2:3 von Daniel Sonnenberg (29.) wieder heran. Noch vor der zweiten Pause sorgten die „Miners“ dann aber für klare Verhältnisse. Innerhalb von fünf Minuten netzten Dominic Krabbat (35.) und zweimal Brett Mecrones (36., 39.) dreimal ein und brachten die Gastgeber so mit 6:2 in Führung. Das dritte Tor der Gäste zu Beginn des Schlussdurchgangs durch Oleg Seibel (42.) in Überzahl änderte nichts an der Überlegenheit der Peißenberger.

Brett Mecrones (42.) stellte mit einem feinen Solo und seinem dritten Tor des Abends umgehend wieder den alten Abstand her. Nur 15 Sekunden später tanzte Vogl (43.) EVP-Goalie Max Schmidt aus und traf zum 8:3. Schmidt verließ daraufhin entnervt den Kasten. Sein Vertreter, Filip Rieger, stand noch gar nicht richtig auf dem Eis, da schlug es nach dem Schuss von Krabbat (44.) schon zum 9:3 hinter ihm ein. Derek Mecrones (53.) machte schließlich mit dem 10:3 den dritten zweistelligen Erfolg der „Miners“ in dieser Saison perfekt.

Bei den TSV-Fans sorgte nicht nur das Resultat für Freude. Sinan Ondörtoglu, der sich vor Saisonstart schwer verletzt hatte, gab gegen Pegnitz mit ein paar Kurzeinsätzen nach langer Pause sein Comeback. „Das freut uns natürlich auch“, so Ihsen gut gelaunt nach Spielschluss.

Statistik:

TSV Peißenberg 10

EV Pegnitz 3

1. Drittel: 0:1 (0:55) Meier (Gerstner, Lindmaier), 1:1 (1:29) Degenstein (Singer, Birkner), 2:1 (4:49) Brauer. 2. Drittel: 3:1 (25:43) Vogl (B. Mecrones, Lidl), 3:2 (28:06) Sonnenberg (Möll), 4:2 (34:01) Krabbat (Fissekis, Andrä), 5:2 (35:39) B. Mecrones (Vogl, D. Mecrones), 6:2 (38:56) B. Mecrones (Vogl, D. Mecrones). 3. Drittel: 6:3 (41:30) Seibel (5-4), 7:3 (41:50) B. Mecrones (Lidl, Vogl), 8:3 (42:05) Vogl (B. Mecrones, D. Mecrones), 9:3 (43:40) Krabbat (Andrä, Fissekis), 10:3 (52:04) D. Mecrones (Frankenberg, Lidl). Strafminuten: Peißenberg 4, Pegnitz 2. Schiedsrichter: Wörle. Zuschauer: 434.