„Miners“ gewinnen nach 0:2-Rückstand und verpassen dadurch ein interessantes Derby

Von: Roland Halmel

Gewühl vor dem Peißenberger Tor: „Miners“-Keeper Korbinian Sertl (links) hielt, als es im Schlussabschnitt drauf ankam, seinen Kasten sauber. Zu sehen sind darüber hinaus noch die Peißenberger Spieler (v.r.) Moritz Birkner, Bernhard Schmid und Martin Lidl (hinten). © Hans Lippert

Die „Peißenberg Miners“ freuten sich in Geretsried zum Bayernliga-Abschluss über einen Erfolg. Für die Meisterrunde hatte das allerdings nicht so schöne Konsequenzen.

Peißenberg – Sechs Auswärtsspiele in Folge haben die „Peißenberg Miners“ zuletzt verloren. Diese schwarze Serie, die Anfang Dezember begann, beendeten sie im letzten Spiel der Bayernliga-Hauptrunde. Bei den „River Rats“ des ESC Geretsried drehte das Team vom Trainergespann Stefan Ihsen und Sepp Staltmayr einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:3- Sieg.

Damit schoben sich die Peißenberger aufgrund der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Erdingern vorbei und beschlossen die Runde als Sechster. In Sachen „Meisterrunde“ bedeutet das, dass die Peißenberger in die Gruppe A rutschen – die Gegner sind Miesbach, Königsbrunn und Kempten. Das ersehnte Derby mit der EA Schongau fällt hingegen aus.

TSV Peißenberg gewinnt bei Geretsrieder „River Rats“

„Klar hätten wir lieber gegen Schongau gespielt, aber wir nehmen es, wie es ist. Beide Gruppen sind ähnlich stark“, sagte Ihsen zur Konstellation in den beiden Meistergruppen. Die Gruppe B bilden Amberg, Schongau, Ulm/Neu-Ulm und Erding. „Jetzt geht es wieder bei Null los, deshalb ist ein guter Start wichtig“, sagte Ihsen. Am kommenden Freitag werden die „Miners“ zu Hause auf den Topfavoriten aus Miesbach treffen. „Da werden wir alles reinwerfen“, versprach Ihsen.

Die Meisterrunde Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis acht der Hauptrunde ziehen in die Meisterrunde ein. Dort wird in zwei Gruppen gespielt (Hin- und Rückspiel). Die Runde dauert vom 3. Februar bis 24. Februar. Gruppe A: TEV Miesbach, EHC Königsbrunn, TSV Peißenberg, ESC Kempten. Gruppe B: ERSC Amberg, EA Schongau, VfE Ulm/Neu-Ulm, TSV Erding. Nach der Meisterrunde beginnt am 3. März das Play-off-Viertelfinale (best-of-3). Paarungen: Erster Gruppe A vs. Vierter Gruppe B; Erster Gruppe B vs. Vierter Gruppe A; Zweiter Gruppe A vs. Dritter Gruppe B; Zweiter Gruppe B vs. Dritter Gruppe A. Es folgen das Halbfinale (ab 10. März) und das Finale (ab 24. März). Der Bayernliga-Meister spielt gegen den Meister der der Regionalliga Süd/West den Aufsteiger in die Oberliga aus.

In Geretsried fanden die Peißenberger schwer ins Spiel. „Wir kommen aus einer schwierigen Phase“, sagte Ihsen mit Blick auf die drei Niederlagen in den vergangenen vier Partien. Drei Strafzeiten im ersten Durchgang machten es für die „Miners“ auch nicht unbedingt einfacher. Das dritte Überzahlspiel nutzten die Geretsrieder zu einem Powerplaytreffer durch Martin Köhler (17.). Kurz davor hatte Xaver Hochstraßer (15.) einen Fehler der Gäste mit dem 1:0-Führungstreffer bestraft. „In der Pause haben wir uns fürs zweite Drittel einiges vorgenommen“, berichtete Ihsen.

Die „Miners“ stellten taktisch um und sorgten für enorm viel Druck. Die Belohnung dafür waren drei Treffer in Folge. Maximilian Malzatzki (22./in Überzahl), Maximilian Brauer (24.) und Niko Fissekis (26.) sorgten mit ihren Toren für eine 3:2-Führung der Gäste innerhalb von gut drei Minuten. Den Ausgleich der „River Rats“ durch Benedikt May (28.) steckten die „Miners“ gut weg. Dem Team half dabei auch die Unterstützung durch die mehr als hundert mitgereisten Fans. Dejan Vogl erzielte für die Peißenberger kurz vor Drittelende das 4:3 (40.).

Im Schlussabschnitt drängten die Hausherren vehement auf den Ausgleich. TSV-Keeper Korbinian Sertl war aber stets auf dem Posten. „Letztlich haben wir das gut runtergespielt und verdient gewonnen“, urteilte Ihsen. Den Schwung wollen die „Miners“ jetzt auch in die Meisterrunde mitnehmen. „Mit uns ist zu rechnen, wir wollen Heimrecht in den Playoffs“, sagt Ihsen. Das heißt: Sein Team peilt mindestens Platz zwei in der Vierergruppe an.

Statistik:

ESC Geretsried 3

TSV Peißenberg 4

1. Drittel: 1:0 (14:03) Hochstraßer (Fuchs, Strobl), 2:0 (16:26) Köhler (May, Heigl/5-4), 2. Drittel: 2:1 (22:00) Malzatzki (Andrä, Lidl/5-4), 2:2 (23:08) Brauer (Singer, Birkner), 2:3 (25:07) Fissekis (Schmid, Birkner), 3:3 (27:35) May (Köhler, Huber), 3:4 (39:22) Vogl (D. Mecrones, B. Mecrones). 3. Drittel: keine Tore. Strafminuten: Geretsried 2, Peißenberg 10. Schiedsrichter: Neelsen; Paule. Zuschauer: 565.