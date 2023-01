Abschiedstour mit Bestwerten: Martin Andrä und seine besondere Saison bei den „Miners“

Eishockey: Bayernliga

Martin Andrä ist Kapitän bei den „Peißenberg Miners“ und spielt in der Bayernliga eine herausragende Saison. Die ist zugleich eine spezielle für den 31-Jährigen.

Peißenberg – Der Abschied war beschlossen, geplant und angekündigt. Aber dann ging alles schief. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder wollte Martin Andrä abtreten. So hatten sie das vorige Saison beschlossen. Mit 30 Jahren zwar ungewöhnlich früh für einen Sportler, aber angesichts des Berufs auch verständlich.

Die Familie führt eine Bäckerei mit vier Filialen im Landkreis. Freitags nach Spielen ging und geht es für Martin Andrä gleich um 22.30 Uhr in die Backstube. „Es ist fast unmöglich, mit dem Aufwand Bayernliga zu spielen“, sagt Martin Andrä. Also entschieden sich die Brüder für ein gemeinsames Karriereende. Bis Silvester 2021 kam.

„Miners“-Kapitän Martin Andrä absolviert seine letzte Saison

In der Arbeit schnitt sich Martin Andrä die Hand auf. Mit einem Schlag war die Saison gelaufen und der Plan vom Abschied der Brüder dahin. Nein, so sollte sein Eishockeyleben nicht enden. Andrä berief den Familienrat ein. Am Ende der Sondierung stand der Beschluss: Martin Andrä, mittlerweile 31, kehrt für eine letzte Saison für die Peißenberg „Miners“ aufs Eis zurück.

Was soll man sagen nach dieser Vorrunde? Das letzte ist gleichzeitig das beste Spieljahr des 31-Jährigen. 38 Punkte (13 Tore, 25 Vorlagen) in der Bayernliga bedeuten jeweils Bestwerte für den Stürmer. Wann ist das schon einmal vorgekommen, dass ein Spieler auf der Höhe seines Schaffens abgetreten ist? Dennoch ist Andräs Entschluss irreversibel. „Es geht arbeitstechnisch nicht mehr“, betont der „Bäcker“, wie ihn jeder in Peißenberg ruft. Im nächsten Jahr übergibt der Senior den Betrieb an die nächste Generation.

In der Sscorertabelle mit 38 Punkten weit vorn

Davor erwartet Martin Andrä ein letzter Tanz – und die Peißenberger wollen alles dafür tun, dass der mögliche lange andauert. „Am liebsten holst du den Pott“, sagt Martin Andrä, angesprochen auf seine Motivation für das finale Jahr. Der Kapitän liefert seinen Anteil. Mit Schnelligkeit, guter Übersicht und einem ordentlichen Schuss war er ja schon immer gesegnet. Nun kommt die Gabe des Alters hinzu: „Da wird man vor dem Tor ruhiger.“ Entscheidend weitergebracht haben ihn in dieser Hinsicht die Jahre beim EC Peiting, für den er zwischen 2015 und 2018 in der Oberliga stürmte.

Als das Angebot eintraf, sagte er gleich zu. „Als junger Eishockeyspieler willst du’s wissen. Das waren schöne drei Jahre“, schwärmt Martin Andrä. Am meisten weiter entwickelt habe er sich in dieser Zeit im Kopf. Er verarbeitet seither Aktionen auf dem Eis viel schneller. „Umso höher die Liga, umso schneller wird alles“, sagt er. Zurück in der Bayernliga muss sich das so anfühlen, als würde jemand ein Video nur noch in drei Viertelt der Geschwindigkeit abspielen.

So erfüllt Martin Andrä sämtliche Anforderungen, die einem Kapitän abverlangt werden. Er marschiert mit einwandfreien Leistungen voran, kommuniziert mit den Trainern, ist Kummerkasten des Teams und Wortführer bei den Ansprachen. „Er motiviert, das zeichnet ihn auf alle Fälle aus“, sagt Teamkollege Dominic Krabbat, der mit 35 Jahren schon viele Kapitäne erlebt hat.

Mit den Jahren – seit vier ist Andrä Spielführer – wachse man in die Rolle hinein. Einer seiner Tricks: „Die eigene Stimmung musst du nach hinten setzen“, sagt er. Das Wohl der Mannschaft steht über dem Eigenen. Zu Kabinenfesten bringt er stets Semmeln und Brezen aus der eigenen Bäckerei mit – noch so eine Pflicht. Am Schluss, wenn das letzte Spiel gespielt ist, wird es noch einen großen Ausstand geben. „Das muss ein großes Fest werden“, sagt Martin Andrä. Der Termin hierfür hängt vom Erfolg der „Miners“ ab. Gewünscht ist natürlich: so spät wie möglich.