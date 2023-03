Play-off-Kracher für die „Miners“ — „Schlau spielen, Strafen vermeiden“

Von: Roland Halmel

Derbyzeit im Viertelfinale: Die „Peißenberg Miners“ (in Schwarz, vorn links Brett Mecrones) treffen auf die EA Schongau (hier mit Marcus Kopf/Trikotnummer 23). Das Foto entstand beim 4:1-Heimsieg der Peißenberger Anfang Oktober in der Bayernliga-Vorrunde. © Roland Halmel

Mehr Brisanz geht nicht: Im Play-off-Viertelfinale der Bayernliga kommt es zum Aufeinandertreffen der EA Schongau und des TSV Peißenberg.

Peißenberg – In der Meisterrunde der Bayernliga klappte es mit dem erhofften Aufeinandertreffen nicht. Die Platzierung aus der Hauptrunde bescherten den „Peißenberg Miners“ und den „Mammuts“ der EA Schongau unterschiedliche Gruppen. Dafür duellieren sich die beiden Landkreisrivalen jetzt aber in der ersten Play-off-Runde der Bayernliga. Wer verliert, ist draußen – die Brisanz ist also hoch.

„Jeder bei uns freut sich auf dieses Duell“, sagt „Miners“-Coach Sepp Staltmayr vor der Best-Of-three Serie im Viertelfinale gegen den Nachbarn. Da die Peißenberger die Gruppe A der Meisterrunde auf dem zweiten Platz abschlossen und damit besser waren als die Schongauer (Dritter in der Gruppe B), dürfen die „Miners“ mit einem Heimspiel am heutigen Freitag (20 Uhr) beginnen. Am Sonntag, 5. März, 17 Uhr, folgt Spiel zwei in Schongau. Sollte dann noch keine Mannschaft zwei Siege aufweisen, geht es am Dienstag, 7. März, in das entscheidende Duell, gespielt wird, dann nochmals in Peißenberg.

TSV Peißenberg erwartet zum Auftakt der Serie die EA Schongau

„Die Spiele sind natürlich etwas Besonderes für mich, schließlich geht es gegen meinen Heimatverein“, gesteht Schongaus-Trainer Markus Ratberger. „Jetzt schlägt mein Herz aber für die EAS“, betont Ratberger. In der Peißenberger Eishalle war er schon oft bei Nachwuchsspielen auf der Trainerbank – „aber noch nie auf der Auswärtsseite“, gibt es für den 42-Jährigen also eine Premiere. Unter Ratberger entwickelten sich die „Mammuts“ zu regelrechten auswärtsspezialisten. Seit seiner Übernahme des Trainerpostens im Dezember haben die Schongauer auswärts noch nicht verloren. Diese Serie würde Ratberger gerne bei den „Miners“ fortsetzen, wobei er weiß, dass auf seine Truppe eine harte Nuss wartet. „Ich sehe Peißenberg in der Favoritenrolle, aufgrund ihrer guten letzten Spiele und mit Blick auf die Scorerliste“, erklärt Ratberger.

„Miners“ behalten ihre Angriffsreihen bei

Diese Einschätzung teilen die Miners indessen nicht. „Schongau war in der Hauptrunde vor uns“, erinnert Staltmayr an den ersten Saisonteil, in dem die Peißenberger das Heimspiel gegen den späteren Tabellendritten vom Lech mit 4:1 gewannen, auswärts aber vor der Rekordkulisse von über 1600 Fans mit 2:4 unterlagen. „Wir haben ähnliche Teams, das wird ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform entscheidet“, sagt Staltmayr, der von seinen Mannen erwartet, dass sie trotz der vermutlich hitzigen Atmosphäre kühlen Kopf bewahren. „Das heißt, schlau spielen und Strafzeiten vermeiden.“ Ähnliches hat auch Ratberger seiner Truppe mit auf dem Weg gegeben.

Personell kann der EAS-Coach nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Der frühere Peißenberger Leo Zink und auch Förderlizenzspieler David Kaiser fallen verletzt aus. Nachdem Lubos Velebny wieder da ist, kann Ratberger aber mit sechs Verteidigern spielen. Bei den „Miners“ fehlen die erkrankten Denis Degenstein und Tim Vogl. Fraglich ist der Einsatz von Goalie Thomas Zimmermann, der von einer Erkältung geplagt wird. „Leider gibt es auch keine Wunderheilung bei Korbinian Sertl“, erteilt Staltmayr jeglicher Hoffnung auf ein Comeback seines angeschlagenen Stamm-Torhüter eine Absage.

In den Angriffsreihen wird es bei seinem Team keine Änderung geben. „Dafür gibt es keinen Grund, sie haben zuletzt gut gespielt“, sagt Staltmayr mit Blick auf die Stürmer. Bei der EAS sind Umstellungen dagegen nicht ausgeschlossen, da zuletzt gegen Ulm ein paar Spieler nicht ganz fit waren und Ratberger etwas neu sortieren musste.

„Jetzt wäre es schön, wenn auch viele EAS-Fans kommen würden“, hofft Ratberger auf ordentlich Unterstützung in der vermutlich gut besetzten Halle. „Es gibt doch nichts Schöneres als vor einer tollen Kulisse Playoffs und Derby zu spielen“, ist Staltmayr guter Dinge, dass die Tribünen voll werden.