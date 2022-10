Erst Spitzenspiel, dann Hochzeit, dann spielfrei

Von: Roland Halmel

Siegesjubel nach der Schluss-Sirene bei den „Miners“ des TSV Peißenberg in der Eishockey-Bayernliga. © Roland Halmel

Das Spitzenspiel der Eishockey-Bayernliga steigt am Freitag, 21. Oktober, in Peißenberg. Die „Miners“ haben den EHC Königsbrunn zu Gast.

Peißenberg – Nur einmal sind die „Peißenberg Miners“ an diesem Wochenende in der Eishockey-Bayernliga gefordert. Nach dem Heimspiel am heutigen Freitag (20 Uhr) gegen den EHC Königsbrunn ist die Truppe vom Trainergespann Sepp Staltmayr und Stefan Ihsen am Sonntag spielfrei. „So ein freier Tag ist gar nicht schlecht und tut uns allen gut“, sagt Ihsen, der sich, wie auch einige seiner Spieler, in letzter Zeit mit einer Erkältung herumplagte.

Die Auszeit am Sonntag kommt auch aus einem weiteren Grund gerade Recht: Martin Lidl heiratet am Samstag. Pflichtspiele nach derlei Festivitäten sind ja immer so eine Sache. Ob Lidl am Freitag im Spitzenspiel gegen Königsbrunn auflaufen kann, ist allerdings fraglich: Der Verteidiger ist, wie Stürmer Max Willberger, nicht ganz fit. Immerhin können die „Miners“ sicher auf den zuletzt erkrankten Dominik Ebentheuer zurückgreifen.

Coach Ihsen freut sich auf das Duell mit dem Tabellenzweiten: „Das wird bestimmt ein interessantes Spiel gegen einen guten und attraktiven Gegner.“ Die Königsbrunner holten sich vor der Saison einige namhafte Verstärkungen, dazu gehören Marco Sternheimer vom DEL-Club aus Augsburg sowie Goalie Stefan Vajs aus Kaufbeuren. „Sternheimer ist für mich der Top-Zugang der Liga, und er zeigt, wie attraktiv die Bayernliga inzwischen ist“, sagt Ihsen. „Wir brauchen uns aber auch nicht verstecken, wir haben auch eine gute Mannschaft.“

Die Königsbrunner haben nicht nur mit einigen krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. In den regionalen Zeitungen und sogar im BR-Fernsehen gab es zuletzt Berichte, dass beim EHC wegen der ungewissen und auch angespannten Situation bei den Energiepreisen eine Schließung der Eishalle zum Jahreswechsel drohen könnte. In Peißenberg ist das derzeit (noch) kein Thema.

Bei den „Miners“ steht der überaus erfolgreiche Saisonstart im Fokus. Die Serie – fünf Spiele, fünf Siege, 14 Punkte – soll beim Heimspiel, vor einer hoffentlich guten Kulisse, fortgesetzt werden. „Die Mannschaft kämpft und rackert, das wird von den Fans auch honoriert“, ist Ihsen zuversichtlich, dass die Halle voll wird. Drei Punkte kämen vor den heimischen Fans gerade recht – auch als vorgezogenes Hochzeitsgeschenk für Martin Lidl.