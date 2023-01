„Peißenberg Miners“: Coach Staltmayr ist ein Sieg nicht genug

Von: Roland Halmel

Nur nicht den Gegner unterschätzen: Die „Peißenberg Miners“ (rechts, Dominik Ebentheuer) hatten im Hinspiel mit den „Löwen“ des EHC Waldkraiburg trotz eines Sieges so ihre Mühe. Comeback von Niko Fissekis? © Roland Halmel

Die „Peißenberg Miners“ treffen in der Bayernliga auf den EHC Waldkraiburg und den EC Pfaffenhofen. Coach Sepp Staltmayr hat ans Team eine glasklare Vorgabe.

Peißenberg – Etwas Zeit brauchten die „Peißenberg Miners“, bis die 2:4-Derbypleite bei der EA Schongau vom vergangenen Freitag verdaut war. „Niederlagen gehören im Sport dazu, sie sind ärgerlich, es hilft aber nichts, irgendetwas nachzutrauern,“ richtete „Miners“-Coach Sepp Staltmayr den Blick wieder nach vorn. Und der verspricht für die Peißenberger an diesem Wochenende zwei lösbare Aufgaben, da es zweimal gegen Teams aus den Tiefen der Bayernliga-Tabelle geht.

Am heutigen Freitag (20 Uhr) gastieren die „Miners“ beim EHC Waldkraiburg, in der Tabelle auf dem 13. Platz. Am Sonntag (17.45 Uhr) kommt das Schlusslicht, der EC Pfaffenhofen, in die Marktgemeinde. „Das sind zwei Gegner, die wir schlagen müssen“, will Staltmayr auch gar nicht um den heißen Brei herumreden. Ein Sieg würde den „Miners“ reichen, um den Einzug in die Meisterrunde fix zu machen, doch das wäre Staltmayr zu wenig. Er hofft auf die volle Ausbeute – es wäre seit Mitte November das erste Mal, dass die Peißenberger ein „perfektes Wochenende“ hinlegen.

Staltmayr denkt auch schon weiter: „Wir wollen alle vier verbleibenden Spiele gewinnen, um die Konzentration hoch zu halten und um für die nächste Runde gerüstet zu sein.“ Die Gegner Waldkraiburg und Pfaffenhofen wissen schon seit Wochen, dass sie in der Abstiegsrunde ran müssen. „Beide dürfen wir nicht unterschätzen, schließlich haben sie auch nichts zu verlieren“, sagt Staltmayr.

Die Waldkraiburger, die mit Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet waren, enttäuschten bisher auf ganzer Linie. Auch ein Trainerwechsel noch in der Vorbereitung, Markus Berwanger löste die Piskunov-Brüder hinter der Bande ab, brachte relativ wenig. Der EHC, der in den vergangene drei Spielzeiten immer unter den Top-Fünf gelandet war, kam nie richtig in Schwung. Obwohl die Waldkraiburger über eine erfahrene Mannschaft mit guten Einzelakteuren verfügen reichte es in 24 Spielen nur zu sechs Siegen. Im Hinspiel machte der EHC den „Miners“ aber das Leben schwer. Letztlich gewannen die Peißenberger knapp mit 3:1.

„Miners“: Comeback von Torjäger Niko Fissekis?

Wesentlich deutlicher endete der erste Vergleich mit Pfaffenhofen. Den damals extrem ersatzgeschwächten ECP schossen die Mannen von der Ammer mit 14:3 ab. „Egal wie das Hinspiel ausgegangen ist, wir müssen gegen Pfaffenhofen von Anfang an bereit sein und 60 Minuten unser Spiel machen“, sagt Staltmayr. In der Partie gibt es ein Wiedersehen mit Jonathan Kornreder, der vor der Saison noch zweiter Torhüter der Peißenberger war, ehe er zum ECP wechselte.

Was den Kader anbelangt, so gibt es bei den „Miners“ wahrscheinlich kaum Änderungen gegenüber dem Derby in Schongau. Der Einsatz des zuletzt angeschlagenen Verteidigers Christoph Frankenberg ist extrem fraglich. Möglicherweise kehrt aber der lange verletzte Topscorer Niko Fissekis ins Team zurück. Darüber hinaus sollen gegen die beiden Kellerkinder auch ein paar Youngster aus der U20 der „Miners“ auf der Bank Platz nehmen. Matthias Höck und Florian Drexler waren im Derby schon mit dabei, kamen aber letztlich nicht zum Einsatz auf dem Eis.