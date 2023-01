Peißenberg Miners: Mit dieser Vorgabe geht‘s ins letzte Hautrunden-Spiel

Von: Roland Halmel

Brett Mecrones (schwarzes Trikot), Eishockeyspieler beim Bayernligisten „Peißenberg Miners“; hier im Heimspiel gegen Ulm/Neu-Ulm. © Roland Halmel

Die „Peißenberg Miners“ absolvieren in Geretsried ihr letztes Spiel der Hauptrunde. Coach Sepp Staltmayr hat dabei eine klare Vorgabe ans Team, das zuletzt enttäuschte.

Peißenberg – Alles andere als mit Ruhm bekleckerten sich die Peißenberg Miners im letzten Heimspiel der Hauptrunde am vergangenen Sonntag. Bei der 2:6-Niederlage gegen Ulm/Neu-Ulm zeigten die Mannen vom Trainergespann Stefan Ihsen und Sepp Staltmayr einer ihrer schwächsten Heimleistungen seit langem.

„Peißenberg Miners“ treten beim ESC Geretsried an

„Als Team darf uns so was nicht passieren,“ war Staltmayr auch einige Tage später noch angefressen, dass die komplette Mannschaft einen gebrauchten Tag erwischte. Etwas mildernde Umstände gab es nur aufgrund der Tatsache, dass bei den Miners die halbe Abwehr fehlte. Der zuletzt kranke Max Malzatzki und der angeschlagene Manuel Singer sind nun im letzten Hauptrundenspiel am Freitag, 27. Januar, 20 Uhr, bei den River Rats Geretsried wieder zurück. Damit müssen die Peißenberger in der Verteidigung nur noch auf den gesperrten Dominik Ebentheuer verzichten.

Personalsituation in der Abwehr entspannt sich

Nachdem im Angriff nur der leicht verletzte Denis Degenstein passen muss, kann das Trainergespann fast in Bestbesetzung die Reise nach Geretsried antreten. Bei den River Rats steht bereits fest, dass sie in der Abstiegsrunde spielen müssen, da sie ihren neunten Platz nicht mehr verbessern können. „Deshalb werden sie sich aber nicht hängen lassen. Geretsried hat eine gefestigte Mannschaft und die wollen bestimmt mit einer guten Leistung Selbstvertrauen für den Abstiegskampf tanken“, meint Staltmayr zum Gegner, den sein Team im Hinspiel mit 7:5 besiegte. Für seine Mannen gilt vor dem Start in die Zwischenrunde aber Ähnliches.

„Wir wollen mit einem guten Gefühl in die nächste Runde gehen und müssen deshalb in Geretsried wieder in die Spur finden,“ sagt Staltmayr mit Blick auf die Leistungen der letzten Wochen mit nur einem Sieg in vier Partien, aber auch auf die bescheidene Auswärtsbilanz. In fremden Stadien holten die Miners nur fünf Erfolge. Achtmal gingen sie als Verlierer vom Eis. Je nach Ausgang der Partie und den Ergebnissen der direkten Tabellennachbarn aus Erding (Platz 6) und Kempten (Platz 8) könnten sich die Peißenberger von ihrer siebten Position noch einen Rang nach oben oder unten bewegen.

Damit ist noch völlig offen in welcher Zwischenrundengruppe sie landen. In Gruppe A sind die Teams auf den Plätzen 1, 4, 6 und 8 vertreten und in der Gruppe B die Mannschaften auf den Positionen 2, 3, 5 und 7. Nicht auszuschließen ist, dass vielleicht der eine oder andere Bayernligist zum Hauptrundenabschluss taktiert, um sich in der vermeintlich angenehmeren Gruppe platzieren zu können. „Das werden wir bestimmt nicht machen, weil so etwas nicht funktioniert“, macht Staltmayr deutlich, dass die Miners damit nichts am Hut haben und die Gruppenkonstellation dann so hinnehmen, wie es die Hauptrundentabelle vorgibt.