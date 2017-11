„Eishackler“ im Wechselbad der Gefühle

Brandon Morley (am Puck/eine Archivaufnahme) erzielte in der Verlängerung den entscheidenden Treffer.

Eishockey: Bayernliga

Im Heimspiel gegen den EV Füssen gaben die Peißenberger "Eishackler" erst eine klare Führung her, doch in der Verlängerung war Brandon Morley zur Stelle.

Peißenberg - Am Ende stürzte sich alles auf Brandon Morley. Der Kanadier verschwand regelrecht in einer Traube aus Peißenberger Spielern, nachdem er in der dritten Minute der Verlängerung die "Eishackler" zum Sieg geschossen hatte. Mit 4:3 nach Verlängerung (3:0, 0:1, 0:2, 1:0) hatte der TSV Peißenberg am Freitagabend vor über 700 Zuschauern gegen den EV Füssen gewonnen. Nur drei Tage nach dem ersten Aufeinandertreffen war es der zweite Sieg gegen die Allgäuer. Anders als beim 3:0 am Dienstag machten die Füssener den Peißenbergern das Leben zwei Drittel lang sehr schwer.

+ Tobias Estermaier erzielte gegen Füssen zwei Tore. © Roland Halmel Im ersten Drittel bestimmten ganz klar die "Eishackler" das Geschehen. Das schlug sich am Ende auch in einer klaren 3:0-Führung nieder. Tobias Estermaier setzte im Powerplay vor dem EVF-Tor energisch nach und traf zum 1:0 (6.). Estermaier war es auch, der das zweite Tor vorbereitet: Im Sprint jagte er dem Puck nach, bekam ihn an den Schläger, ehe die Schiedsrichter ein mögliches Icing pfeifen konnten und passte maßgenau auf Moritz Birkner, der aus kurzer Distanz zum 2:0 traf (10.). Den dritten Peißenberger Treffer erzielte Estermaier dann wieder selbst: Er nahm einem Füssener die Scheibe ab und versenkte sie zum 3:0 (16.). Die Peißenberger hatten in diesem Drittel weitere gute Chancen. In einem Powerplay nach dem 2:0 scheiterten Manfred Eichberger, Florian Barth, Estermaier und Morley binnen weniger Momente an Füssens Keeper Andreas Jorde. Von den Zuschauern gab‘s nach der Pausensirene Szenenapplaus.

Im zweiten Drittel kamen die Füssener stärker auf. Die Gäste hatten mehr Scheibenbesitz und gute Möglichkeiten, allerdings war TSV-Torwart Felix Barth stets aufmerksam und mit guten Paraden zur Stelle. So überstanden die Gastgeber selbst eine 3:5-Unterzahl (29.). Kurz vor dem Drittelelnde schlugen die Füssener aber doch noch zu: Der starke Nikolas Oppenberger traf im Powerplay zum 1:3 (37.). Im Schlussdrittel blieb zunächst Füssen die Mannschaft mit den größeren Spielanteilen. Binnen 61 Sekunden schafften die Gäste durch die Treffer von Oppenberger zum 2:3 (45.) und Marc Besl zum 3:3 (46.) auch den Ausgleich. „Eishackler“-Coach Sepp Staltmayr nahm eine Auszeit - und brachte seine Mannen wieder auf Kurs. In der Folge ging es in hohem Tempo hin und her. Dejan Vogl (47.) und zweimal Morley (53., 56.) scheiterten zweimal knapp am Torerfolg. Auf Füssener Seite hatten Vincent Wiedemann (49.) und der stets präsente Routinier Ron Newhook (59.) die Chance auf den Siegtreffer.

Am Ende ging es in die Overtime. Peißenbergs Dominik Ebentheuer traf an den Pfosten (61.), Füssens Oppenberger traf ans Außennetz (62.). Nach schönem Pass von Valentin Hörndl war schließlich Morley zur Stelle und bescherte den „Eishacklern“ zwei Punkte. Zu den bisherigen Auftritten des Kanadiers sagte Trainer Staltmayr nach dem Spiel: „Er schießt zwar nicht in jedem Spiel drei Tore, aber er ist ein extrem wichtiger Spieler. Es wird oft unterschätzt, was er für die Mannschaft macht leistet. Er arbeitet nach hinten, blockt Schüsse. Schlittschuhtechnisch und auch spielerisch hat er alles, was man braucht. Ich bin zufrieden.“

Am Sonntag, 5. November, 17 Uhr, treten die Peißenberger „Eishackler“ auswärts beim ESV Buchloe an. Der hat am Freitag überraschend den HC Landsberg mit 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) besiegt.

Stimmen zum Spiel

Thomas Zellhuber (Trainer Füssen): „Gratulation zum Sieg an Peißenberg. Allerdings waren wir zwei Drittel die bessere Mannschaft. Im ersten Drittel haben wir nix aufs Eis gebracht, da hatten wir Glück, dass es nur 0:3 stand. In der Kabine war es ziemlich laut. Dann sind wir brutal zurückgekommen und waren nah dran, das Spiel komplett zu kippen. Mit dem Ausgang sind wir nicht zufrieden. Wir haben nun fünf Spiele in Folge verloren, das kann man nicht wegdiskutieren. Wir haben elf Spieler, die im letzten Jahr noch in der DNL spielberechtigt waren. Mit der jungen Mannschaft sind wir in einem Lernprozess, aber den Trend der letzten Spiele müssen wir beenden. In der Bayernliga hast du Gegner, gegen die musst du drei konstante Drittel spielen. Wir können nicht immer mehrere Tore aufholen. Ziel ist der achte Platz.“

Sepp Staltmayr (Trainer Peißenberg): „Mit dem Ergebnis und dem ersten Drittel bin ich zufrieden. Zum Ende der Partie hin war die Moral wieder da. Der zweite Punkt war letztlich verdient, das Tor in der Verlängerung war gut herausgespielt. Ich habe vorher gesagt, dass heute eine andere Füssener Mannschaft auftritt. Und zwei Drittel lang hat man die Mannschaft gesehen, die Füssen aufs Eis bringen kann. Es mag den Anschein haben, dass wir mit einer Führung im Rücken oft nachlassen. Aber diesmal war es so, dass Füssen einfach stärker geworden ist. Es ist auch immer einfach gesagt, nach einem guten ersten Drittel den Gegner nicht mehr aufkommen zu lassen.“

Ergebnisse

Peißenberg - Füssen n.V. 4:3

Dorfen - Passau 6:2

Moosburg - Höchstadt 2:6

Geretsried - Pegnitz 2:4

Germering - Schongau n.P. 2:1

Pfaffenhofen - Erding 1:6

Landsberg - Buchloe 4:5

Statistik

1. Drittel: 1:0 (5:08) Estermaier (Fl. Barth/Morley/5-4); 2:0 (9:00) Birkner (Estermaier/Stögbauer); 3:0 (15:52) Estermaier (Morley). 2. Drittel: 3:1 (36:10) Oppenberger (Krötz/Newhook/5-4). 3. Drittel: 3:2 (44:44) Oppenberger; 3:3 (45:43) Besl (Oppenberger/Newhook); Verlängerung: 4:3 (62:46) Morley (Hörndl/Lenz). Strafminuten: Peißenberg 14, Füssen 16 plus 10 für Holzmann (Check gegen Kopf/Nacken). Schiedsrichter: Tobias Wurm, Marcel Ehrhardt, Uwe Schlesiger. Zuschauer: 711.