„Eishackler“ machen einen Riesenschritt

Eishockey: Bayernliga

von Paul Hopp schließen

Die „Eishackler“ sind aus den Top Acht kaum mehr zu verdrängen: In Dorfen gewann das Team mit 4:0, obendrein leistete Rivale Schongau Schützenhilfe.

Peißenberg - Die „Eishackler“ des TSV Peißenberg haben in Sachen „Verzahnungsrunde“ einen Riesenschritt gemacht. Durch den 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)-Sieg am Freitagabend beim ESC Dorfen ist der Abstand auf den neunten Platz auf sechs Punkte angewachsen. Eine Rolle spielte dabei auch der 5:2-Sieg der EA Schongau bei Peißenbergs Hauptkonkurrent EHF Passau.

Mann des Abends aus „Eishackler“-Sicht war nicht zuletzt Manfred Eichberger. Der Stürmer mit der Nummer 14 war an fast allen Toren der Gäste beteiligt. Das erste Drittel endete vor den rund 230 Zuschauern noch torlos, allerdings hatte Peißenbergs Florian Baerth bei einem Pfostentreffer Pech. Im Mitteldrittel traf Eichberger zum 1:0 (26.), nachdem Lukas Miculka im Gästedrittel den Puck vertändelt hatte. In Unterzahl erzielte Florian Höfler das 2:0 (28.), die Vorarbeit leistete Eichberger. Kurz vor dem Drittelende schlug dann Max Malzatzki zu; bei doppelter Überzahl traf er zum 3:0 (39.). Im Schlussabschnitt ließen die Peißenberger nichts mehr anbrennen. Kurz vor der Schluss-Sirene erzielte Leonhard Zink im Powerplay den 4:0-Endstand.

Am Sonntag, 30. Dezember, treffen die Peißenberger zu Hause auf den EC Bad Kissingen. Die Unterfranken gewannen am Freitagabend mit 3:1 gegen den ESC Geretsried. Spielbeginn am Sonntag ist um 17 Uhr.

Helmut Findelsberger/Paul Hopp