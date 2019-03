Malzatzki lässt die „Eishackler“ jubeln

Eishockey

Erfolgserlebnis für die „Eishackler“: Beim EHC Königsbrunn gelang am Sonntag der erste Auswärtssieg in der Zwischenrunde. Ein Spieler traf dreimal.

Peißenberg - Im vorletzten Auswärtsspiel der Zwischenrunde hat es für die Peißenberger „Eishackler“ mit dem ersten Sieg geklappt. Beim EHC Königsbrunn gewann das Team am Sonntagabend mit 5:4 (0:0, 2:2, 3:2). Für die „Pinguine“ war es die sechste Heimniederlage in Serie.

Zum Matchwinner für die Gäste avancierte Maximilian Malzatzki, der gleich dreimal traf und auch das Siegtor (53.) erzielte. Die weiteren Treffer steuerten Martin Andrä und Manuel Singer bei. „Eine tolle Leistung der dezimierten ,Eishackler‘“, so das Fazit von TSV-Pressesprecher Andreas Schugg. Die Gäste hatten auf zahlreiche Verletzte verzichten müssen. Diesen Umstand kannten die „Eishackler“ schon von der Heimniederlage am Freitag gegen den TEV Miesbach. Am kommenden Freita, 8. März, absolviert der TSV Peißenberg sein letztes Heimspiel der Saison. Gegner ist der TSV Erding, los geht es um 19.30 Uhr. Die Peißenberger haben nun die Chance, die „rote Laterne“ in der Zwischenrunde noch abzugeben.

