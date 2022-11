„Miners“ beweisen in Dorfen Riesenmoral - Zweimal mit drei Toren hinten

Von: Roland Halmel

Teilen

Gestrauchelt, aber nicht gestürzt: Dejan Vogl (weißes Trikot) und die „Miners“ holten im Spiel in Dorfen immerhin zwei Punkte. © Findelsberger

Das war stark: Zweimal lagen die „Peißenberg Miners“ gegen den ESC Dorfen deutlich zurück. Am Ende reisten sie immerhin mit zwei Punkten heim.

Peißenberg – Ihre erste Saisonniederlage, durch den Gegentreffer in letzter Sekunde gegen Kempten, haben die „Peißenberg Miners“ bestens weggesteckt. Im Auswärtsspiel gegen den ESC Dorfen bewies die Mannschaft des Trainergespann Stefan Ihsen und Sepp Staltmayr große Moral.

Zweimal lagen die Peißenberger mit drei Toren im Rückstand, am Ende holten sie in der Verlängerung gar einen 6:5-Sieg. „Wir sind gut zurückgekommen und haben uns den Zusatzpunkt durchaus verdient“, urteilte Ihsen. „In Dorfen hat es kein Team leicht. In der Liga ist alles extrem eng, und das wird auch so bleiben.“

Die „Miners“ konnten bei den „Eispiraten“ wieder auf die Mecrones-Zwillinge zurückgreifen. „Beide haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, obwohl sie noch nicht fit waren“, so Ihsen. Dennoch erwischten die Peißenberger einen schwierigen Start. Das lag auch an den vier Strafzeiten gegen die Gäste im ersten Durchgang. Die „Miners“ standen in Unterzahl aber gut und ließen keinen Treffer der Hausherren zu. Nach vorne lief allerdings auch recht wenig. „Deshalb ging das 0:0 nach 20 Minuten in Ordnung“, erklärte Ihsen.

Derek Mecrones trifft in der Verlängerung

Im zweiten Drittel nahm die Partie dann richtig an Fahrt auf. Ins Rollen kamen zunächst aber vor allem die Dorfener. Urban Sodja (27.) brachte die Hausherren in Führung. Danach folgten wieder Strafen in Serie gegen die „Miners“, die Fabian Kanzelsberger (30.) und Benedikt Dietrich (31.) mit zwei Überzahltoren zum 2:0 und 3:0 nutzten. Im Anschluss wanderten Dorfener Spieler in die „Kühlbox“. Martin Andrä (34./1:3) und Dominic Krabbat (34./2:3) brachten die Gäste mit ihrem Doppelschlag im Powerplay auch wieder heran. Sandro Schroepfer (39.) verschaffte den Hausherren noch vor der Drittelpause mit dem aus Peißenberger Sicht unglücklichen 2:4, bei dem die Scheibe ins Tor kullerte, aber wieder etwas Luft.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Durch einen weiteren Treffer von Schroepfer (44.) zum 5:2 handelte sich Peißenberg nochmals einen Drei-Tore-Rückstand ein. Mit großer Moral kämpften sich die „Miners“ ins Spiel zurück. Andrä gab mit dem 3:5 (51.) das Signal zur Aufholjagd. „Es war ein Spiel auf ein Tor“, sagte Ihsen zum Geschehen auf dem Eis in dieser Phase. Brett Mecrones (56.) ließ per Solo den Anschlusstreffer folgen. 50 Sekunden vor der Sirene gelang schließlich Niko Fissekis der 5:5-Ausgleich. Den Schwung nahmen die Gäste dann auch in die Verlängerung mit. Nach 71 Sekunden sicherte Derek Mecrones den „Miners“ mit dem 6:5 dann auch den zweiten Punkt.

Statistik:

ESC Dorfen 5

TSV Peißenberg n.V. 6

1. Drittel: keine Tore. 2. Drittel: 1:0 (26:49) Sodja (Susanj, Schröpfer), 2:0 (29:22) Kanzelsberger (Huber/5-3), 3:0 (30:44) Dietrich (Sodja, Susanj/5-4), 3:1 (33:129 Andrä (Krabbat, Malzatzki/5.3), 3:2 (33:58) Krabbat (Malzatzki/Andrä/5-4), 4:2 (38:28) Schröpfer (Susanj). 3. Drittel: 5:2 (43:55) Schröpfer (Susanj), 5:3 (50:22) Andrä (Krabbat, Fissekis), 5:4 (55:57) B. Mecrones, 5:5 (59:10) Fissekis (Likdl). Verlängerung: 5:6 (61:11) D. Mecrones (B. Mecrones, Frankenberg). Strafminuten: Dorfen 12, Peißenberg 16. Schiedsrichter: Velkoski. Zuschauer: 162.