„Peißenberg Miners“: Zum Meisterrunden-Start geht‘s gegen den Topfavoriten

Von: Roland Halmel

Zum Start geht’s gegen den Favoriten: Die „Peißenberg Miners“, hier mit Derek Mecrones (vo.), erwarten den TEV Miesbach. Das zeigt eine Szene vom Heimspiel in der Hauptrunde, das in der Overtime verloren ging. © Roland Halmel

Zum Start in die Meisterrunde geht es für die hiesigen Klubs in die Vollen: Schongau trifft auf Erding und Amberg, der TSV Peißenberg erwartet den Topfavoriten.

Landkreis – Nach einem spielfreien Sonntag sind die Bayernligisten an diesem Wochenende wieder im Einsatz. Für die ersten acht der Hauptrunde, dazu gehörten auch die EA Schongau (3. Platz) und der TSV Peißenberg (6.), geht es in den zwei Gruppen der Meisterrunde los.

TSV Peißenberg erwartet TEV Miesbach zum Duell

Die schwerstmöglichste Aufgabe in der Gruppe A haben die „Peißenberg Miners“ gleich zum Auftakt der Meisterrunde vor der Brust, wenn der TEV Miesbach am Freitag (20 Uhr) an der Ammer gastiert. „Der TEV hat die stärkste Mannschaft der Liga“, hat „Miners“-Coach Sepp Staltmayr höchsten Respekt vor dem Ersten der Hauptrunde.

Das heißt aber nicht, dass die Peißenberger nicht auf einen Erfolg hoffen, auch wenn die beiden bisherigen Duelle gegen Miesbach (n.V. 2:3/3:6) verloren gingen. „Das waren beides enge Spiele“, erinnert sich Staltmayr. Er erwartet einen konzentrierten und disziplinierten Auftritt des Teams. In der Partie „werden Kleinigkeiten den Ausschlag geben“.

TSV Peißenberg am Sonntag gegen ESC Kempten

Am Sonntag (17.30 Uhr) gastieren die Peißenberger beim ESC Kempten, der nach der für ihn enttäuschenden Hauptrunde in der entscheidenden Saisonphase voll angreifen will. Die Allgäuer, die es als Achter gerade noch in die Meisterrunde schafften, verpflichteten unter der Woche den Deutsch-Kanadier Kodi Schwarz.

Die Kemptener „haben enorm viel spielerische Qualität im Kader. Die müssen wir 60 Minuten lang bearbeiten“, sagt Staltmayr. In der Hauptrunde verloren die „Miners“ zweimal gegen die „Sharks“, und das jeweils mit 3:4. Besonders bitter war die Pleite zu Hause, bei der der Kemptener Siegtreffer eine Sekunde vor der Sirene fiel. „So ein Spiel ist ärgerlich, aber so ist der Sport“, hat Staltmayr die Niederlage abgehakt. Sein Blick geht zuversichtlich nach vorne, nicht zuletzt, weil der komplette Kader zur Verfügung steht.

Zuletzt stieß mit Justin Bachmann noch ein junger Spieler vom EC Peiting, der mit einer Förderlizenz für Kempten auflief, zu den „Miners“. „Justin ist jung, hungrig und er kann Eishockeyspielen“, sieht Staltmayr durchaus Potenzial in dem 20-jährigen Verteidiger, der aus dem Ingolstadter Nachwuchs stammt.

Die Einteilung in der Meisterrunde beurteilen die Peißenberger ähnlich wie die Schongauer. „Beide Gruppen sind ähnlich stark“, sagt Stefan Ihsen, der zusammen mit Staltmayr das „Miners“- Team trainiert.

EA Schongau startet gegen TSV Erding

Die „Mammuts“ starten am heutigen Freitag (20 Uhr) bei den „Erding Gladiators“ in die Gruppe B. „Das wird richtig knackig“, sagt EAS-Coach Markus Ratberger.

Die Erdinger haben nach einer schwachen Hinrunde im zweiten Teil der Hauptrunde richtig aufgedreht. Großen Anteil daran hatte der während der Saison verpflichtete Tscheche Tomas Plihal, der in zehn Partien 20 Scorerpunkte (5 Tore/15 Assists) sammelte. Rückkehrer und TSV-Urgstein Daniel Krzizok kam in 16 Einsätzen auf 36 Punkte (18 Tore/18 Assists). „Erding hat ansonsten eine sehr kompakte Mannschaft“, sagt Ratberger.

Wiedergutmachung ist angesagt: Gegen Amberg (hier eine Szene von der 4:5-Heimniederlage) wollen die „Mammuts“ am Sonntag auf eigenem Eis gewinnen. Auf Florian Höfler (vo.) muss das Team aber verzichten, er fällt aus. © Roland Halmel

Noch in Erinnerung ist den Schongauern das jüngste Spiel in Erding, das nach einem Puckwurf auf die Linienrichterin von den Zuschauerrängen abgebrochen wurde. Die Partie wurde im Nachgang mit 5:0 für die EAS gewertet. Zu Hause gewann Schongau mit 5:3.

Am Sonntag (17 Uhr) sind die „Mammuts“ zu Hause gegen den ERSC Amberg gefordert, der erst vor zwei Wochen mit einem 5:4 Sieg die Punkte vom Lech entführte. Die Amberger „waren damals nicht einmal komplett, trotzdem haben sie uns aufgrund der besseren Schussqualität besiegt“, erklärt Ratberger, der gleichzeitig hofft, dass sein Team diesmal den Spieß umdrehen kann. „Das wird ein ganz schweres Auftaktwochenende“ sagt der Coach.

Personell können die Schongauer nicht aus dem Vollen schöpfen, da Florian Höfler (krank) und Simon Maucher (beruflich verhindert) nicht spielen können. „Dafür müssen jetzt andere in die Bresche springen“, sagt Ratberger. Nachdem Samy Paré wieder fit ist, stand das EAS-Trainerteam vor der Entscheidung, welcher der drei ausländischen Stürmer auf der Tribüne Platz nehmen muss. In Erding wird das Tristan Gagnon sein. „Wir haben das in einem offenen Gespräch kommuniziert und entscheiden das von Spiel zu Spiel“, erklärt Ratberger.