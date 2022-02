Peißenberger „Miners“ bei den „Löwen“ unter Zugzwang

Von: Roland Halmel

Eishockeyspieler Maximilian Malzatzki (Mitte) von den „Miners“ des TSV Peißenberg in der Saison 2021/2022. © Roland Halmel

Punkte müssen her - das ist die Devise der Peißenberger „Miners“ im Auswärtsspiel gegen Waldkraiburg. Was die Besetzung in der Offensive betrifft, schaut es gut aus.

Peißenberg – In der Bayernliga-Hauptrunde stellten die Peißenberg „Miners“ noch die zweitbeste Abwehr der Liga. Nur 2,9 Gegentore musste die Truppe von Trainer Christian Kratzmeir im Schnitt pro Spiel hinnehmen. In der Aufstiegsrunde bekam das Abwehrbollwerk der „Miners“ jedoch deutliche Risse und bröckelte. In den vier Spielen klingelte es bereits 28-mal im Peißenberger Kasten. „Das spiegelt unsere momentane Verfassung wieder. Die Mannschaft ist verunsichert und selbst erfahrene Spieler machen einfache Fehler“, ist sich Kratzmeir der Probleme bewusst.

Die personellen Sorgen machen die Situation nicht leichter. In den Spielen bis zur Corona-Pause im November war die Peißenberger Abwehr fast durchweg komplett. Danach fielen immer wieder wichtige Spieler aus: Manuel Singer verletzt, Martin Lidl gesperrt – und dazu immer wieder Corona-Ausfälle. Kratzmeir war so in der Defensive oftmals zu Umstellungen gezwungen. Zuletzt musste er auf Max Brauer und Max Malzatzki verzichten. Zumindest Malzatzki steht im Spiel am heutigen Freitag beim EHC Waldkraiburg wieder zur Verfügung. Fraglich ist hingegen der Einsatz des angeschlagenen Dominik Ebentheuer.

Peißenberger „Miners“ zuletzt mit Personalproblemen

In der Offensive können die „Miners“ dagegen die volle Kapelle aufbieten, da Sinan Ondörtoglu seine Sperre abgesessen hat. „Alles was im Sturm spielen kann, ist da. Das ist eine ungewohnte Situation“, sagt Kratzmeir. „Wir müssen im Trainerteam auswählen und entscheiden, wer am besten drauf ist, es kann aber auch sein, dass wir mit vier Reihen spielen.“

Gegen die Waldkraiburger haben die Peißenberger in der Hauptrunde nur einmal gespielt und mit 2:6 verloren. In der Aufstiegsrunde haben die „Löwen“ von vier Partien nur eines gewonnen. Mit einem Sieg können die „Miners“ also gleichziehen. „Der Zug für die Play-offs ist noch nicht abgefahren“, ist Kratzmeir überzeugt.

Kratzmeir warnt vor Waldkraiburger Top-Reihe

Der Rückstand auf den derzeitigen Vierten, den ESC Kempten, beträgt sechs Punkte. „Wir spielen noch gegen jeden Gegner und haben es noch in der eigenen Hand“, ist Kratzmeir bei noch zehn ausstehenden Spielen zuversichtlich. „Wenn das nötige Selbstvertrauen zurück ist, habe ich vor keinem Gegner Angst.“

Bei den Waldkraiburgern hat er vor allem das Augenmerk auf die Sturmreihe mit den Protagonisten Christian Neuert (in der Aufstiegsrunde 6 Punkte/2 Tore/4 Assists) und Michal Popelka (5 Punkte/1 Tor/4 Assists) gelegt. „Die entscheiden die Spiele“, sagt Kratzmeir. Er sieht aber durchaus Chancen, aus Waldkraiburg etwas mitzunehmen, sofern sein Team die Top-Reihe in den Griff bekommt. Waldkraiburg war in der Vorrunde das Bayernliga-Team mit der höchsten Effizienz im Unterzahlspiel. In 128 Unterzahlsituationen kassierten die „Löwen“ nur 16 Gegentore. Das bedeutete eine Penaltykilling-Quote von 87,5 Prozent. Zudem gelangen elf Unterzahltore.

