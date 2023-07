Peißenbergs Neuer: Der eigene Vater ist sein größter Fan

Von: Andreas Mayr

Bejubelt künftig Tore für die Miners: Jakob Heigl (re.) wechselte aufgrund der besseren sportlichen Perspektive von Geretsried nach Peißenberg. © Hans Lippert

Einst wollte er Profi werden, mittlerweile ist er beim Bayernligisten Peißenberg gelandet. Die Miners können sich auf einen ehrgeizigen und begabten Spieler freuen.

Peißenberg – Wer Bayernliga-Eishockey spielen will, ist stets auch auf die Gunst seines Arbeitgebers angewiesen. Im Fall von Jakob Heigl ist der Chef auch noch der größte Fan – nämlich sein Vater. In der heimischen Spenglerei in Beuerberg arbeiten beide zusammen. Im vorigen Jahr schaffte der Junior seine Meisterprüfung. Und doch musste er vor seinem Wechsel kurz mit dem Papa verhandeln, wie das denn mit der Fahrerei Richtung Peißenberg wird.

Für Training und Spiel kann Jakob Heigl pünktlich Feierabend machen

Bisher hatte Jakob Heigl ja in der Nachbarschaft gespielt, in Geretsried, beim Verein seiner ersten Eishockey-Versuche. Sein neuer Klub, die Miners, liegt immerhin 40 Autominuten entfernt. Die Sache klärte sich schnell: „Da ist er auf meiner Seite und unterstützt mich“, sagt Jakob Heigl über seinen Vater. Für Training und Spiel kann er pünktlich Feierabend machen.

Beim SC Riessersee zählte Heigl zu den besten Spielern seines Jahrgangs

Die Peißenberger freut’s natürlich, denn mit der Verpflichtung ist ihnen ein seltener Fisch ins Netz gegangen. Einen sehr begabten, jungen Spieler, noch dazu mit Oberliga-Erfahrung und Torinstinkt, findet man in der Bayernliga eher selten. Ja, allein vom Talent betrachtet, wäre Jakob Heigl auch einer für den Profibereich gewesen. Schnell auf den Beinen ist er unterwegs, dreht sich oft geschickt um seine Gegner herum. Dazu ist er mit einem guten Schuss ausgestattet, feuert gern aus jeder Lage aufs Tor. Beim SC Riessersee gehörte er in seinem Jahrgang stets zu Spielern, die herausstachen.

Jakob Heigl begräbt seinen Traum vom Profidasein

Im zweiten Oberligajahr, damals war er 19, kam er bereits auf 13 Scorerpunkte (sechs Tore) in 47 Partien – sehr ordentliche Werte für einen jungen Spieler. „Ich war als Junger sehr fixiert, wollte unbedingt Profi werden“, sagt er in der Rückschau. Letztlich erkannte Heigl aber genau in dieser zweiten Saison bei den Senioren, dass das doch nicht der richtige Pfad für ihn ist. Obwohl er Vollgas gab, mehr als manch arrivierter Spieler trainierte, bekam er keine wirkliche Chance. So sieht er’s zumindest im Nachgang. Und weil er zu dem Zeitpunkt längst seine Lehre zum Spengler abgeschlossen hatte, wählte er den Weg der Vernunft, entschied sich früh für den Beruf – und das Eishockey als ambitioniertes Hobby nebenbei. „Da ist schnell der Entschluss gekommen, dass ich meinen Meister mache.“

Ich hab’ noch den Ehrgeiz und die sportlichen Ambitionen.

Der Rückschritt in die Bayernliga bedeutete aber keinesfalls, dass der Mann keine Ambitionen mehr hat. Ganz im Gegenteil. Den Wechsel nach Peißenberg begründet er genau damit: Er hat sich selbst höhere Ziele gesteckt, möchte unbedingt Play-off spielen und nicht wieder in der Abstiegsrunde wie in Geretsried die vergangenen zwei Jahre. „Wer mag das nicht? Ich hab’ noch den Ehrgeiz und die sportlichen Ambitionen“, betont der Stürmer, der kommende Woche 25 Jahre wird. Zudem schätzt er die erfahrenen Kollegen der Miners wie Dominic Krabbat, Florian Simon oder Dejan Vogl, alle mit Erfahrung im höherklassigen Bereich. Von denen könne er sich noch was abschauen. Mit Mitte 20 hat man ja noch nicht ausgelernt, nur weil man jetzt in der Bayernliga antritt. Der Kontakt nach Peißenberg kam über Sepp Staltmayr auf, noch einer mit SCR-Vergangenheit. Aus diesen Tagen kennen sich die beiden.

Ein Überbein am Knie bremste Heigl den gesamten Winter über aus

Den Sommer nutzt Jakob Heigl, um wieder an seine alte Form heranzukommen. Eine komplizierte Geschichte am Knie hatte ihn den ganzen Winter über zurückgeworfen. Lange schaffte es kein Arzt, den Fehler im Gelenk zu diagnostizieren. „Das hat sich lange gezogen“, erklärt Jakob Heigl. Im Nachhinein ärgert er sich, dass er keine weiteren Meinungen der Experten eingeholt hat. Wie sich letztlich herausstellte, sorgte ein Überbein am Knie für Schmerzen. Schnell füllte sich das Gelenk mit Blut und zwang Heigl damit zu vielen Pausen. „Ist unglücklich gelaufen, ich bin nicht so auf die Füße gekommen“, sagt er. Aktuell im Sommertraining spüre er „so gut wie nichts“. Das sind gute Nachrichten für Peißenberg.

Ich könnte locker drei, vier Kilo mehr vertragen.

Bei den Trockeneinheiten probiert Heigl mal wieder, ein paar Kilo draufzupacken. Wenn er eine Schwachstelle hat, dann ist es der körperliche Part: „Das wird bei mir nie aufhören“, sagt er. Läuferisch und athletisch sei er immer gut dabei, nur an Muskelmasse will er einfach nicht zulegen. „Mein Körper macht’s mir nicht leicht. Ich könnte locker drei, vier Kilo mehr vertragen.“ Zumindest unternimmt er alles, passt das Essen an, stemmt Gewichte, stimmt die Komponenten miteinander ab. Derlei Arbeitsmoral sieht man in Peißenberg gern.