Ohne Druck läuft’s bei den „Miners“

Von: Roland Halmel

Glückwunsch an den Torschützen: Denis Degenstein traf im Powerplay für die „Miners“ zum 2:2-Ausgleich. Am Ende gab es einen klaren Heimsieg. © Roland Halmel

Der Druck ist weg bei den „Peißenberg Miners“ - und plötzlich läuft es in der Aufstiegsrunde. Gegen den hoch gehandelten TEV Miesbach gab es einen klaren Sieg.

Peißenberg – Nachdem die Chance, doch noch die Play-offs erreichen zu können, für die „Peißenberg Miners“ vorbei und somit aller Druck abgefallen ist, läuft es plötzlich. Dem Sieg über Buchloe (wir berichteten) ließ die Mannschaft des Trainergespanns Sepp Staltmayr und Stefan Ihsen nun einen 6:3-Heimsieg über den hoch gehandelten TEV Miesbach folgen.

Der Sieg der ,Miners‘ „war verdient“, waren sich TEV-Coach Michael Baindl und Ihsen hinterher einig. Für Ihsen spielte auch die Psychologie eine Rolle: „Je länger das Spiel dauerte, desto mehr haben wir an uns geglaubt.“ Wichtig waren dem Coach zufolge auch „dass uns Korbi im Spiel hielt und auch mal wieder in Überzahl was reinging“. Torhüter Korbinian Sertl zeigte eine starke Leistung, obendrein gab es zwei Powerplaytore.

Peißenberger Führungstor nach nur 79 Sekunden

Peißenberg gelang nach nur 79 Sekunden durch Verteidiger Tobi Maier (er traf aus spitzem Winkel) das Führungstor. Die erste Überzahl nutzten die Gäste zum 1:1-Ausgleich – Franz Mangold (12.) war erfolgreich. Im Anschluss kassierten die Miesbacher einige Strafzeiten. Die „Miners“ schlugen daraus kein Kapital, nur Dominik Ebentheuer (17.) kam zu einer nennenswerten Chance. Fast wären die Peißenberger doch noch mit einer Führung in die Kabine gegangen. Niko Fissekis ließ Sekunden vor der ersten Sirene eine große Möglichkeit aus.

Im zweiten Durchgang parierte Sertl stark gegen Bohumil Slavicek (25.). Wenig später musste er sich beim platzierten Schuss des TEV-Topscorers geschlagen geben – es stand 1:2 (26.). In der Folge kassierten die Gäste weitere Strafen. Denis Degenstein, der erfolgreich abstaubte, sorgte im Powerplay fürs 2:2 (31.). Martin Lidl (33.) verpasste im Anschluss das dritte ,Miners‘-Tor. Mehr Erfolg hatte Dejan Vogl (37.) mit einer schönen Einzelaktion zum 3:2 in Überzahl. Fissekis scheiterte – wie schon im ersten Durchgang – kurz vor der Pausen-Sirene.

Gleich nach dem Wiederbeginn durfte der TSV-Anhang jubeln. Valentin Hörndl lenkte zu Beginn des Schlussdurchgangs einen Distanzschuss von Maximilian Malzatzki im Powerplay zum 4:2 in den Kasten (42.). Der Treffer gab den Hausherren Sicherheit. Die spielerisch überlegenen Gäste erhöhten in der Folge den Druck. Wirklich zwingend wurden die Miesbacher allerdings nur selten.

Spannend wurde es noch einmal, als Trainer Baindl in eigener Überzahl seinen Keeper für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahm und Matthias Bergmann (58.) den Anschlusstreffer erzielte. Die „Miners“ ließen sich dadurch aber nicht mehr aus dem Konzept bringen. Mit Treffern in den verwaisten TEV-Kasten durch Hörndl und Sinan Ondörtoglu innerhalb von 19 Sekunden machten die Peißenberger den Heimsieg perfekt.

Statistik: 1. Drittel: 1:0 (1:19) Maier (Birkner, Ondörtoglu), 1:1 (11:11) Mangold (Frosch, Slavicek/5-4). 2. Drittel: 1:2 (25:11) Slavicek (Feuerreiter, Mechel), 2:2 (30:50) Degenstein, 3:2 (36:47) Vogl (Sertl/5-4). 3. Drittel: 4:2 (42:02) Hörndl (Fissekis/5-4), 4:3 (57:49) Bergmann (Feuerreiter, Deml/6-4), 5:3 (58:30) Hörndl (Fissekis, Vogl/empty-net), 6:3 (58:49) Ondörtoglu (empty-net). Strafminuten: Peißenberg 16, Miesbach 16. Schiedsrichter: Paule, Vorgeitz; Alt, Dobis. Zuschauer: 180.