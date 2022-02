Vor dem Derby: Peißenberger „Miners“ setzen sich neue Ziele

Von: Roland Halmel

Wer gewinnt diesmal im Derby? Markus Andrä (vorn) und die „Miners“ gastieren am heutigen Freitag bei den „Mammuts“ der EA Schongau (hinten, mit Simon Maucher). Das Foto entstand im Vorrundenspiel im Januar. © Roland Halmel

Theoretisch sind die Play-offs für die Peißenberger „Miners“ noch erreichbar. Das Team setzt sich derweil andere Ziele - und schaut dabei zur EA Schongau.

Peißenberg – Sechs Spiele haben die „Miners“ des TSV Peißenberg in der Bayernliga-Aufstiegsrunde noch vor der Brust. Als punkteloses Schlusslicht dieser Runde ist der Play-off-Zug zwar noch nicht endgültig abgefahren. Bei elf Punkten Rückstand auf den dafür nötigen vierten Platz ist die Chance aber nur noch sehr gering. „So realistisch muss man sein. Da müssten wir schon alles gewinnen und die Konkurrenz müsste reichlich Federn lassen“, erklärt Sepp Staltmayr. Er hat kürzlich zusammen mit Stefan Ihsen, nach dem Rücktritt von Coach Christian Kratzmeir (wir berichteten), das Ruder in sportlicher Hinsicht beim Bayernligisten übernommen.

Die Peißenberger haben sich indessen ein anderes Ziel gesetzt – eines, das machbarer erscheint. „Wir wollen das beste Landkreisteam in der Bayernliga stellen und Schongau in der Tabelle hinter uns lassen“, legen die „Miners“ laut Staltmayr jetzt den Fokus auf den Nachbarrivalen, der mit acht Punkten Vorsprung auf Platz sieben rangiert. „Wir spielen noch zweimal gegen die EAS, da ist noch alles drin“, sagt Staltmayr. Das erste Derby steigt am heutigen Freitag (20 Uhr) in Schongau und das zweite am vorletzten Spieltag der Runde (11. März) dann in Peißenberg.

Vorfreude auf das Derby gegen EA Schongau

„Das Spiel ist für alle etwas Besonderes und es hat eigene Gesetze“, freuen sich Staltmayr und das ganze Peißenberger Team auf die Duelle. Dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit ehemaligen Teamkollegen wie Florian Höfler und Matthias Müller. Die „Mammuts“ waren am Mittwoch in einem Nachholspiel gefordert. Gegen den EHC Waldkraiburg gewannen sie nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Die Tore erzielten Kevin Steiner (32.), Jason Lavallee (39.) und Roman Tomanek (52./im Powerplay).

In der Hauptrunde standen sich die Kontrahenten schon zweimal gegenüber – jeweils die Auswärtsmannschaft hatte die Nase vorn. Die EAS gewann bei den „Miners“ mit 5:3, während die Peißenberger am Lech mit einem 2:1-Erfolg als Sieger vom Eis gingen. Die gleiche ausgeglichene Bilanz weisen die Mannen von der Ammer in der Hauptrunde auch gegen den ESV Buchloe auf, den sie am Sonntag (17.30 Uhr) erwarten.

Heimspiel gegen die „Pirates“ aus Buchloe

Noch frischer ist aber die Erinnerung an den jüngsten Vergleich mit den „Pirates“ zu Beginn der Aufstiegsrunde, als die durch Corona-Ausfälle geschwächten Peißenberger mit 5:11 unter die Räder kamen. „Da haben wir noch eine gewaltige Rechnung offen“, macht Staltmayr deutlich. „Wir wissen, wie Buchloe spielt“, verspricht der Trainer dem Tabellensechsten einen heißen Tanz am Faschingssonntag. Zu achten ist bei den „Pirates“ vor allem auf das Sturmduo Michal Petrak/Alex Kraczyk. Beide zusammen haben in Vor- und Aufstiegsrunde 130 Scorerpunkte (35 Tore/85 Assists) gesammelt.

„Wir haben gut trainiert“, sieht Staltmayr sein Team gerüstet. „In beiden Spielen ist alles drin, wir werden alles versuchen, die ersten Punkte in der Runde einzufahren“, verspricht Staltmayr, der bis auf die Langzeitverletzten (Martin Andrä, Max Brauer) seine Bestbesetzung zur Verfügung hat. Ein kleines Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Moritz Birkner.

