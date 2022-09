Peißenberg „Miners“: Klassiker-Duelle zum Testspiel-Start

Von: Roland Halmel

Teilen

Duell vor großer Kulisse: In der Qualifikation zur Oberliga trafen die Peißenberger (in Schwarz) und die Riesserseer am 17. Februar 2019 im Stadion an der Pestalozzistraße aufeinander. Die Partie vor 1900 Zuschauern verloren die Peißenberger mit 2:5. © Emanuel Gronau

Los geht‘s mit den Testspielen für die Peißenberger „Miners“. Am Freitag und Sonntag stehen Partien für den Bayernligisten an, die als „Klassiker-Duelle“ gelten.

Peißenberg – Ende der vergangenen Woche begann bei den Peißenberger „Miners“ die Eiszeit in der eigenen Halle. „Der Eindruck der ersten Einheiten ist gut“, zeigte sich Sepp Staltmayr, der die Bayernliga-Mannschaft weiterhin zusammen mit Stefan Ihsen trainiert, sehr zufrieden.

Etwas später als geplant stieß das Brüderpaar Brett und Derek Mecrones zum Team. „Es gab Probleme mit dem Flug“, berichtete Staltmayr. Seit dieser Woche sind die beiden US-Boys mit ihren neuen Mannschaftskollegen aber im gemeinsamen Eistraining. „Beide machen einen guten Eindruck Menschlich passen sie auch sehr gut in die Mannschaft“, sagt Staltmayr über die beiden Neuzugänge in der „Miners“-Offensive. Allzu großen Erwartungen an die Neuzugänge erteilt der Peißenberger Trainer aber eine Absage: „Sie brauchen noch Eingewöhnungszeit.“

Peißenberg Miners treffen auf SC Riessersee

Einen ersten Eindruck vom Team der Peißenberger können sich die Fans am Freitag, 9. September, 20 Uhr, beim ersten Testspiel machen. Gegner ist der traditionsreiche SC Riessersee. „Der SCR ist eine absolute Oberliga-Topmannschaft“, lobt Staltmayr die Werdenfelser, bei denen er selbst einige Jahre lang spielte. Mit Neuverpflichtung Lubor Dibelkas haben die Garmisch-Partenkirchner einen Spieler in ihren Reihen, der in Peißenberg wohnt.

An der Bande beim SCR steht ein in der Eishockeywelt überaus bekannter Name: Pat Cortina, der schon in der DEL trainierte, coacht den Oberligisten. „Wir werden den Riesserseern nichts schenken und wollen ein gutes Spiel zeigen“, sagt Staltmayr. Bis auf den verhinderten Dominik Ebentheuer und Lukas Bucher, der nach seiner Knie-OP noch im Aufbautraining ist, können die „Miners“ in Bestbesetzung auflaufen. „Der SCR wird uns gleich richtig fordern, das ist gut“, freut sich Staltmayr auf das Duell.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Am Sonntag (18 Uhr) steht für die „Miners“ ein weiteres Vorbereitungsspiel an, und zwar beim Ligakonkurrenten ESC Kempten. „Die verfügen über einen eingespielten Kader und haben dazu noch einige Verstärkungen bekommen“, rechnet Staltmayr die Allgäuer zu den Top-Teams der Bayernliga. „Das Spiel wird gleich ein richtiger Gradmesser“, sagt der TSV-Trainer.