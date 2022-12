So spannend machten es die „Miners“ gegen die „Eispiraten“

Von: Roland Halmel

Glückwunsch zu einem besonderen Treffer: Christoph Frankenberg (2. v. l., Nummer 16) traf gegen Dorfen zum 2:0 – es war sein erster Saisontreffer für die Peißenberger. © Roland Halmel

Drei Punkte, aber auch viel Spannung: Die Partie der „Miners“ gegen den ESC Dorfen hatte es in sich. Heute steht für den TSV Peißenberg ein Topspiel an.

Peißenberg – Die weihnachtliche Bescherung in Form von drei Punkten gab es für die Peißenberg „Miners“ erst zwei Tage nach Heiligabend. Im Bayernliga-Heimspiel gegen den ESC Dorfen legten sie sich durch einen 6:4 (1:0 3:1, 2:3)-Erfolg nachträglich drei Punkte unter den Christbaum.

Ehe der Heimerfolg jedoch unter Dach und Fach war, mussten die Peißenberger, die zwischendurch schon mit 4:0 in Front lagen, im Schlussdrittel aber noch richtig rackern. „Wir wussten, dass Dorfen nie aufgibt“, sagte TSV-Coach Sepp Staltmayr, dessen Team sich nach der deutlichen Führung einige Nachlässigkeiten erlaubte. „Da haben wir teilweise zu leichtfertig gespielt“, räumte Staltmayr ein.

TSV Peißenberg macht es gegen ESC Dorfen spannend

Sein Team, das kurzfristig auf den erkrankten Sinan Ondörtoglu verzichten mussten, startete gegen den Tabellenzwölften gut in die Partie. Die ersten Möglichkeiten brachten den „Miners“ aber keinen Ertrag. Erst Dejan Vogl, der nach einer Scheibeneroberung der Mecrones-Zwillinge traf, brach den Bann (8.). Mitte des ersten Durchgangs wurden die Gäste aber stärker. TSV-Keeper Korbinian Sertl bekam ordentlich Arbeit. Die „Eispiraten“ hatten einige hochkarätige Möglichkeiten, „da hat er uns gut im Spiel gehalten“, lobte Staltmayr seinen Goalie, der mehrfach einen Gegentreffer verhinderte.

Nach der ersten Pause kamen die „Miners“ mit deutlich mehr Schwung aufs Eis zurück. „Wir haben schnell gespielt und die Scheibe gut vors Tor gebracht“, urteilte Staltmayr. Das hatte umgehend Auswirkungen auf den Spielstand. Christoph Frankenberg erzielte mit einem verdeckten Schuss von der Blauen das 2:0 (23.) – es war sein erster Saisontreffer. „Langsam wurde es auch Zeit“, bekannte der Verteidiger nach zuvor 20 torlosen Spielen hörbar erleichtert.

Zwei Peißenberger Tore binnen 28 Sekunden

Ein Doppelpack von Brett Mecornes (24.) und Derek Mecrones (25.) innerhalb von 28 Sekunden ließ den Vorsprung der Peißenberger in Windeseile auf 4:0 anwachsen. Die Gäste wechselten daraufhin den Torhüter. Andreas Marek, der Max Engelbrecht ablöste, bekam auch sofort Gelegenheit, sich bei den Großchancen von Niko Fissekis (26.) und Martin Andrä (36.) auszuzeichnen. Kurz vor Drittelende blieb eine Unachtsamkeit der TSV-Abwehr erstmals in dieser Partie nicht mehr folgenlos. Der 17-jährige Felix Wiedenhofer, einer der auffälligsten Dorfener, stocherte die Scheibe elf Sekunden vor der zweiten Pause zum 1:4 in die Maschen.

Der Treffer gab den Gästen merklich Auftrieb. Thomas Vrba brachte den ESC mit einem platzierten Handgelenksschuss geich zu Beginn des Schlussdrittels auf 2:4 heran (42.). Eine gute Minute später stellte Andrä mit seinem Powerplaytor jedoch schnell den Drei-Tore-Abstand wieder her (43.). Die Entscheidung war damit aber immer noch nicht gefallen. Mit einem Doppelschlag von Christoph Hradek zum 3:5 (45.) und Benedikt Dietrich (52.) während einer Überzahl der „Eispiraten“ zum 4:5 kamen die Gäste den Peißenbergern bedrohlich nahe. In der spannenden Schlussphase verteidigten die Hausherren ihre knappe Führung mit viel Willen und Leidenschaft, ehe Vogl 85 Sekunden vor dem Ende mit seinem Empty-Net-Treffer zum 6:4 den Arbeitssieg des TSV perfekt machte.

Spitzenspiel am Mittwoch gegen TEV Miesbach

Bereits am heutigen Mittwoch wartet auf die Miners nun das Spitzenspiel beim TEV Miesbach (20 Uhr). „Wir fahren da hin, um zu gewinnen“, sagt Staltmayr vor dem Auftritt beim souveränen Tabellenführer, der das Hinspiel in Peißenberg nach Verlängerung mit 3:2 gewann.

Nach einer kurzen Schwächephase mit Niederlagen in Erding (2:4) und in Pegnitz (1:3) trumpften die Miesbacher zuletzt richtig auf. Sieben der vergangenen acht Partien gewannen sie. Am vergangenen Spieltag setzten sie sich im Topspiel beim EHC Königsbrunn mit 6:3 durch. Als einziges Team der Bayernliga ist der TEV im heimischen Eisstadion noch unbesiegt.

