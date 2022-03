„Peißenberg Miners“: Jetzt fallen auch mal glückliche Tore

Von: Roland Halmel

Kerine Angst vorm Puck: Peißenbergs Dominik Ebentheuer (2.v.l.) wirft sich in den Schuss von Kemptens Anton Zimmer. Links ESC-Spieler Mauro Seider, halb verdeckt ist „Miners“-Keeper Korbinian Sertl. © Erwin Hafner

Zum Ende der Aufstiegsrunde läuft es bei den „Miners“: Beim ESC Kempten gelang dem Team nun der dritte Sieg in Folge, und ein deutlicher noch dazu.

Peißenberg – Im Endspurt der Aufstiegsrunde sind die „Peißenberg Miners“ gar nicht mehr zu stoppen. Gegen den ESC Kempten holte die Mannschaft des Trainergespanns Stefan Ihsen/Sepp Staltmayr den dritten Sieg in Serie. Bei den Allgäuern, die als Dritter bereits für die Play-offs in der Bayernliga qualifiziert sind und die zwei Tage zuvor in Amberg noch mit einem von ihnen provozierten Spielabbruch für unerfreuliche Schlagzeilen gesorgt hatten, setzten sich die „Miners“ mit 7:3 durch.

„Heute hat die Mannschaft wieder bewiesen, dass sie es kann“, urteilte Staltmayr nach dem verdienten Auswärtserfolg, mit dem sich seine Truppe für die 5:9-Pleite im Hinspiel revanchierte. Damals bissen die „Sharks“ viermal in Überzahl zu. Auch auf eigenem Eis trafen sie dreimal im Powerplay. „Der ESC hat gute Überzahlspieler, die kann man nicht komplett ausschalten“, erklärte Staltmayr. Seiner ersatzgeschwächten Defensive (es standen nur fünf Verteidiger zur Verfügung) sprach er dennoch ein Lob aus: „Insgesamt haben wir gut verteidigt.“

Youngster Degenstein mit toller Einzelaktion

Lars Grötzinger (7.) schoss die Hausherren im Powerplay in Führung. Die Antwort der „Miners“ ließ nicht lange auf sich warten. Ein guter Angriff der dritten Reihe brachte den Ausgleich durch Markus Andrä (12.). Die Vorbereitung dazu lieferten Youngster Denis Degenstein, der kurz vor Drittelende mit einer sehenswerten Einzelaktion das 2:2 (19.) erzielte. Dabei fuhr der Peißenberger durchs ganze Angriffsdrittel und spielte dann auch noch Torhüter Darian Sommerfeld aus. Davor hatte der Ex-Peitinger Max Schäffler (17.) das Kemptener 2:1 erzielt.

Im zweiten Durchgang übernahmen die Gäste die Kontrolle übers Spiel – und das zeigte sich auch an der Anzeigetafel. Maximilian Malzatzki traf in Überzahl zum 3:2 (31.). Ein Doppelpack von Sinan Ondörtoglu, der erst ein Solo (32.) und dann eine Drei-auf-eins-Situation (37.) nutzte, bescherte den Peißenbergern schließlich eine komfortable 5:2-Führung.

Im Mitteldrittel zieht Peißenberg davon

Gleich zu Beginn des Schlussdurchgangs machte Grözinger (41.) die Partie mit seinem zweiten Powerplaytor zum 3:5 wieder spannend – aber nur für kurze Zeit. Degenstein (43.) zog kurzerhand ab, sein haltbarer Schuss flutschte Danny Schubert, der Mitte des zweiten Durchgangs in den ESC-Kasten gerückt war, zum 6:3 über die Fanghand. „Jetzt rutschen uns solche Dinger rein, nachdem wir Anfangs der Aufstiegsrunde sehr viel Pech hatten“, sagte Staltmayr, dessen Team keine Play-off-Chance mehr hat.

Den Drei-Tore-Vorsprung verwalteten die Peißenberger danach ohne größere Probleme, da einmal mehr auf Torhüter Korbinian Sertl Verlass war. Er entschärfte die eine oder andere gefährliche Kemptener Aktion vor seinem Kasten. Den Schlusspunkt setzte Niko Fissekis (60.) mit dem Empty-net-Tor zum 7:3.

Statistik: 1. Drittel: 1:0 (6:12) Grözinger (Schäffler, Rau/5-4), 1:1 (11:47) Markus Andrä (Estermaier, Degenstein), 2:1 (16:53) Schäffler (Grözinger, Rau/5-4). 2. Drittel: 2:3 (30:42) Malzatzki (Vogl, Fissekis/5-4), 2:4 (31:41) Ondörtoglu (Estermaier), 2:5 (36:01) Ondörtoglu (Hörndl, Vogl). 3. Drittel: 3:5 (40:43) Grözinger (Rau, Schäffler/5-4), 3:6 (42:16) Degenstein (Malzatzki, Lidl), 3:7 (59:35) Fissekis (Vogl, Lidl). Strafminuten: Kempten 10, Peißenberg 16. Schiedsrichter: Storf, Velkoski; Peisl, Filips. Zuschauer: 427.