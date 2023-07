„Wünscht sich jeder Verein“ - Ex-Kapitän verstärkt das Trainerteam der Miners

Von: Roland Halmel

Teilen

Aus zwei mach drei: Stefan Ihsen (Mi.) und Sepp Staltmayr (re.) werden die Miners auch kommende Saison betreuen. Neu im Trainerstab ist Ex-Kapitän Martin Andrä. © Peißenberg Miners

Künftig werden die Peißenberg Miners von einem Trainer-Trio betreut. Der neue Mann, der hinzugestoßen ist, ist wahrlich kein Unbekannter.

Peißenberg – Im Gegensatz zur Konkurrenz in der Bayernliga ließen sich die Peißenberg Miners mit der Bekanntgabe des Trainerteams für die kommende Saison etwas Zeit. Die Namen der Verantwortlichen für die Spielzeit 2023/24 pfiffen die Spatzen zwar schon länger von den Dächern, aber erst jetzt verkündeten die Miners ganz offiziell, dass Stefan Ihsen und Sepp Staltmayr die Peißenberger weiterhin betreuen werden.

Martin Andrä hat seine aktive Karriere Ende vergangener Saison beendet

Das Trainerduo, das seit Februar 2022 im Amt ist, bekommt in der kommenden Spielzeit sogar noch einen weiteren Coach zur Seite gestellt. Der langjährige Miners-Kapitän Martin Andrä, der im vergangenen März seine Karriere beendet hatte, wechselt vom spielenden Personal in den Trainerstab. „Für uns ist das eine perfekte Kombination an der Bande“, freut sich Michael Resch, Zweiter Abteilungsleiter der Miners. „Sepp und Stefan gehen den eingeschlagenen Weg weiter. und mit Martin kommt nicht nur das Zugpferd unserer Mannschaft der letzten Jahre, sondern auch ein ehrgeiziger Kollege dazu, der sich zu hundert Prozent mit dem Eishockey in Peißenberg identifiziert“, so Resch weiter. „Solche Typen wie Martin, der auf und neben der Eisfläche extrem wichtig ist, wünscht sich jeder Verein“, lobt Resch den 32-jährigen Ex-Kapitän.

Peißenbergs Kader bis auf die zweite Kontingentstelle komplett

Nachdem die Mannschaftsplanungen mit Ausnahme der noch offenen zweiten Kontingentstelle praktisch abgeschlossen sind, gehen die Peißenberger guter Dinge in die kommende Bayernliga-Saison. „Wir sind überzeugt, wieder eine konkurrenzfähige Truppe ins Rennen schicken zu können“, sagt Resch. Einen Abgang im Betreuerstab gibt es bei den Miners aber auch zu verzeichnen. Nach über zehn Jahren Betreuertätigkeit legt Florian Winkelmaier eine Pause ein. „Vielen Dank für deinen grandiosen Einsatz bei den Miners. Die Türen zu deinem Betreuerkammerl stehen dir jederzeit ganz weit offen“, wie auf der Homepage der Miners zu lesen ist. Die Peißenberger Verantwortlichen hoffen, dass der Abschied von Winkelmaier nicht dauerhaft sein wird. rh

Kader Miners 2023/24

Tor

Korbinian Sertl

Verteidigung

Justin Bachmann. Maximilian Brauer, Christoph Frankenberg, Martin Lidl, Maximilian Malzatzki

Bernhard Schmid, Florian Simon, Manuel Singer

Sturm

Moritz Birkner, Denis Degenstein,

Jakob Heigl, Valentin Hörndl, Dominic Krabbat, Ryan Murphy, Sinan Ondörtoglu, Michael Seewlad, Dejan Vogl