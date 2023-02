„Peißenberg Miners“: Pech im Abschluss und eine dosierte Schiri-Schelte

Von: Roland Halmel

Hielt, was zu halten war: „Miners“-Torwart Thomas Zimmermann (l.), der den verletzten Korbinian Sertl vertrat, erwies sich gegen Königsbrunn als sicherer Rückhalt. Dennoch verlor der TSV mit 3:6. © Roland Halmel

Der TSV Peißenberg zeigte gegen den EHC Königsbrunn eine gute Leistung ging aber leer aus. Im Nachgang gab es kritische Worte in Richtung des Schiri-Teams.

Peißenberg – Den Ausfall von Stamm-Torwart Korbinian Sertl steckten die „Peißenberg Miners“ sehr gut weg. Sein Vertreter, Thomas Zimmermann, lieferte im Heimspiel am Freitagabend gegen den EHC Königsbrunn eine starke Partie. Er konnte aber auch nicht verhindern, dass die „Miners“ gegen die top-besetzten Schwaben ihre Erfolgsserie in der Bayernliga-Meisterrunde fortsetzen. Die Peißenberger mussten sich den Pinguinen mit 3:6 beugen.

„Die Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, urteilte TSV-Coach Sepp Staltmayr. „35 Minuten haben wir das Spiel dominiert.“ Zwei Kontertreffer der Königsbrunner am Ende des zweiten Durchgangs und ein Schiedsrichtergespann, dass im Schlussabschnitt die Hausherren extrem benachteiligte, brachten die „Miners“, dann aber auf die Verliererstraße.

TSV Peißenberg verliert gegen Königsbrunn mit 3:6

„Es war ein hartes, aber kein unfaires Spiel, bei dem leider ein paar Leute meinten, eingreifen zu müssen“, versuchte Staltmayr, die Kritik an den Unparteiischen so neutral wie möglich zu formulieren. „Die Überzahlsituationen haben uns natürlich in die Karten gespielt“, erklärte Königsbrunns Coach Robert Linke. Die Gäste, die am Wochenende davor den Topfavoriten Miesbach zweimal bezwungen hatten, spielten im letzten Drittel fast durchgehend in Überzahl und sorgten mit zwei Powerplaytoren auch für die Entscheidung.

Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an ein intensives Duell auf Augenhöhe. Im ersten Überzahlspiel brachte Tim Bullnheimer (5.) die Gäste in Führung. Aber auch die „Miners“ zeigten im Anschluss ein gutes Powerplay: Dominic Krabbat (8.) glich per platziertem Flachschuss aus. Wenig später brachten die Hausherren die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone. Prompt netzte Max Lukes (10.) zum 2:1 für Königsbrunn ein. In der Folge erarbeiteten sich beide Teams Möglichkeiten. Kurz vor der ersten Pause schlugen die „Miners“ wieder in Überzahl zu: Ein gutes Zuspiel von Dejan Vogl verwertete Derek Mecrones (18.) mit einer sehenswerten Direktabnahme zum 2:2. Das Tor gab den Hausherren Auftrieb.

Im zweiten Durchgang drängten sie auf den Führungstreffer. Die Peißenberger scheiterten aber immer wieder an Königsbrunns Tormann Stefan Vajs. „Er hat uns im Spiel gehalten“, urteilte Linke. Bei einem Pfostentreffer von Derek Mecrones (25.) hatte der Keeper auch das Glück des Tüchtigen. Auf der Gegenseite zeichnete sich Zimmermann bei einem Solo von Viktor Shakhvorostov (32.) aus. Wenig später vergab Vogl (35.) eine weitere Chance der Hausherren. Besser machten es danach die Gäste: Im Anschluss an einen Konter erzielte Max Petzold (36.) das 3:2 und wenig später ließ Simon Beslic (38.) das vierte Königsbrunner Tor folgen, als die „Miners“ nicht konsequent genug verteidigten.

Im Schlussdurchgang überstanden die Peißenberger eine doppelte Unterzahl unbeschadet. Eine umstrittene Strafzeit im Anschluss nutzte dann aber Beslic (48.) zum 5:2. Die Beschwerde von Vogl bescherte ihm eine weitere Zwei-Minuten-Auszeit – und in der markierte Leon Steinberger (48) das 2:6 und die Entscheidung. Trotz weiterer fragwürdiger Schiedsrichterentscheidungen gaben sich die Hausherren nicht geschlagen. Mehr als das Tor zum 3:6-Endstand durch Brett Mecrones im Powerplay gelang aber nicht mehr.

Statistik:

TSV Peißenberg 3

EHC Königsbrunn 6

1. Drittel: 0:1 (4:57) Bullnheimer (Lukes, Stienberger/5-4), 1:1 (7:53) Krabbat (Hörndl, Malzatzki/5-4), 1:2 (9:49) Lukes (Bullnheimer), 2:2 (17:13) D. Mecrones (Vogl/5-4). 2. Drittel: 2:3 (35:58) Petzold (Shakhvorostov), 2:4 (37:46) Beslic (Sternheimer, Bullnheimer). 3. Drittel: 2:5 (47:00) Beslic (Veisert, Prokopovis/5-4), 2:6 (47:29) Steinberger (Bullnheimer, Szegedin/5-4), 3:6 (54:18) B. Mecrones (Frankenberg/5-4). Strafminuten: Peißenberg 22, Königsbrunn 18. Schiedsrichter: Velkoski; Vorgeitz. Zuschauer: 608.