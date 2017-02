TSV Peißenberg siegt beim EV Pegnitz

Eishockey: Verzahnungsrunde

von Paul Hopp schließen

Pflichtaufgabe gelöst: Beim EV Pegnitz gewannen die "Eishackler" des TSV Peißenberg und machten damit einen weiteren Schritt in Richtung Play-offs.

Peißenberg - Die "Eishackler" gewannen das Auswärtsspiel am Freitagabend gegen die "Icedogs" des EV Pegnitz mit 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). Beide Seiten konnten aufgrund von Verletzung und Sperren nicht in Bestbesetzung antreten. Für die Peißenberger war es der dritte Sieg in der Verzahnungsrunde. Gegen Pegnitz - im Jahre 1976 Meister in der damals neu gegründeten Kunsteis-Bayernliga - hatten die "Eishackler" bereits in der Vorrunde zweimal gewonnen (6:3, 9:1).

Daniel Lenz brachte die Peißenberger vor rund 170 Zuschauern im Powerplay mit 1:0 in Führung (5.). Manfred Eichberger erhöhte in der achten Spielminute auf 2:0. Danach verkürzte EVP-Spieler Sergej Hausauer auf 1:2 (15.). Nur 40 Sekunden nach dem Anschluss war Manuel Singer mit dem Peißenberger 3:1 zur Stelle. Im Mitteldrittel waren die "Eishackler" spielerisch und läuferisch tonangebend. Einmal scheiterte der TSV am Pfosten. Auf der Gegenseite zielte Markus Schwindl genauer und traf für Pegnitz zum 2:3 (30.). Bei diesem knappen Ergebnis blieb es zunächst. Im Schlussdrittel erzielte der Kanadier Tyler Wiseman das vorentscheidende 4:2 (50.). In der Schlussphase nahmen die Pegnitzer den Torwart vom Eis, das nutzte Peißenberg zu einem empty-net-goal durch Florian Barth (60.).

Am Sonntag, 5. Februar, treffen die Peißenberger erneut auf den EV Pegnitz. Spielbeginn im heimischen Eisstadion ist um 17 Uhr.

Ergebnisse

EV Pegnitz - TSV Peißenberg 2:5

Höchstadter EC - ECDC Memmingen n.V. 4:3

ESC Dorfen - EHV Schönheide n.P. 3:4

EHC Waldkraiburg - ESV Buchloe 4:2

TSV Erding - EV Lindau n.V. 4:3

HC Landsberg - TEV Miesbach n.V. 4:3

EA Schongau - EC Pfaffenhofen 3:4

W. Germering - EHF Passau n.V. 3:2

ESC Geretsried - EV Moosburg 4:0