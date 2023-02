„Peißenberg Miners“: Nach Torwart-Schock hilft ein Ligakonkurrent mit schneller Freigabe

Von: Roland Halmel

Teilen

Torwart Maximilian Freytag, hier im Bayernliga-Spiel des ESC Geretsried gegen den EHC Königsbrunn im Januar 2023. © Hans Lippert

Die „Peißenberg Miners“ haben vor den Partien gegen Königsbrunn in Sachen „Personal“ einen Dämpfer hinnehmen müssen. Zum Glück zeigt sich ein Ligakonkurrent kulant.

Peißenberg - Die Freude bei den Peißenberg Miners über den Sieg zuletzt gegen den ESC Kempten fiel nur gedämpft aus. Die drei Punkte gegen die Allgäuer wurden durch die Verletzung von Torhüter Korbinian Sertl teuer erkauft. Der 30-jährige zog sich in der Schlussphase der Partie eine Beinverletzung zu.

„Peißenberg Miners“ am Wochenende zweimal gegen Königsbrunn gefordert

„Wir können nicht sagen wie lange es dauert, es kann relativ schnell gehen bis er wieder fit ist, es kann aber auch sein, dass es längere Zeit braucht“, berichtete Sepp Staltmayr vom Peißenberger Trainergespann. Sicher ist, dass die Miners-Torversicherung in der Schlussphase der Meisterrunde passen muss und das zwang die Vereinsverantwortlichen nochmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden. „Das Risiko nur einen Torhüter in der entscheidenden Saisonphase zu haben, wollten wir nicht eingehen“, erklärte Staltmayr.

Torhüter Korbinian Sertl fällt verletzt aus

Bei der Suche nach einem neuen Goalie wurden die Peißenberger auch schnell beim Ligakonkurrenten ESC Geretsried fündig. Max Freytag, der dritte Torhüter der „River Rats“, wechselt an die Ammer. „Das ging reibungslos mit Geretsried, in einem halben Tag hatten wir die Freigabe“, lobt Staltmayr das Entgegenkommen des ESC. Bereits am Dienstag trainierte der 21-jährige, der beim SC Riessersee den kompletten Nachwuchs durchlief und der in der gleichen Firma wie Staltmayr arbeitet, mit seinem neuen Team. Ob jetzt die bisherige Nummer Zwei, Thomas Zimmermann, oder Neuzugang Freytag an diesem Wochenende im Kasten steht, ist indessen noch offen. „Das entscheidet sich erst im Abschlusstraining“, sagt Staltmayr.

Maximilian Freytag, Eishockey-Torwart, wechselt von Geretsried nach Peißenberg. © Privat

Egal wer von den beiden in den zwei Duellen gegen den EHC Königsbrunn - am Freitag (20 Uhr) zu Hause und am Sonntag (18 Uhr) auswärts - im Tor stehen wird, klar ist, dass auf die jungen Goalies, Zimmermann ist auch erst 21 Jahre alt, eine ganz schwere Aufgabe wartet. „Wir müssen enger zusammenrücken und noch besser verteidigen“, erwartet Staltmayr von der Mannschaft, dass sie den Torhüter gegen den Tabellenführer der Gruppe A, bestmöglichst unterstützt. Das wird alles andere als einfach. Königsbrunn wird nach den beiden Siegen zuletzt gegen Hauptrundensieger Miesbach mit breiter Brust antreten.

Maximilian Freytag wechselt von Geretsried nach Peißenberg

„„Der EHC hat enorme Tiefe im Kader und spielt extrem gutes Eishockey“, hat Staltmayr großen Respekt vor den Schwaben, die mit Marco Sternheimer (60 Punkten) den besten Scorer der Hauptrunde und mit Stefan Vajs einen der besten Goalies der Liga in ihren Reihen haben. Zuletzt verpflichtete der EHC auch noch den Russen Viktor Shakhvorostov. „Gegen Königsbrunn müssen wir von Beginn an höchst konzentriert spielen“, sagt Staltmayr, dessen Team den EHC bereits einmal mit 6:3 bezwang. Das Rückspiel ging dann mit 3:4 verloren.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Wie in den Playoffs sehen sich beide Teams am Sonntag gleich nochmal. „Das ist gar nicht so schlecht, man kann sich so auf einen Gegner intensiver vorbereiten“, meint Staltmayr, der bis auf den erkrankten Max Brauer personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Wir wollen am Wochenende punkten“, heißt die Zielsetzung von Staltmayr. Sollten die Peißenberger mindestens einmal gewinnen, wäre ihnen das Heimrecht in der ersten K.o.-Runde bereits ziemlich sicher.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an. Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.