„Eishackler“ zweimal voll gefordert

Eishockey: Bayernliga

Peißenberg - Weihnachtszeit ist Eishockey-Zeit: Die „Eishackler“ des TSV Peißenberg sind zweimal im Einsatz - und das gegen stark eingeschätzte Teams.

Die Tage um Weihnachten herum dienen vielen Menschen zur Erholung. Die „Eishackler“ des TSV Peißenberg sind dagegen zweimal voll gefordert, wollen sie ihre komfortable Position in der Tabelle behalten. Die Gegner haben es auch in sich: Am Freitag, 23. Dezember, 19.30 Uhr, geht es zum EV Moosburg, der im Kampf um den achten Platz unbedingt Punkte braucht. Am kommenden Montag, 26. Dezember, 17 Uhr, steht das Heimspiel gegen die „Gladiators“ des TSV Erding an. Die Fans beider Klubs sind befreundet, mit einer großen Kulisse ist daher zu rechnen.

Gegen die Moosburger feierten die „Eishackler“ im Hinspiel einen zweistelligen Sieg (10:3). Das Ergebnis täuscht jedoch über den wahren Verlauf der Partie etwas hinweg, denn bis zum Beginn des Schlussdrittels waren die Moosburger beim Stand von 3:5 zumindest noch in Schlagdistanz zu den Peißenbergern. Seit sieben Spieltagen steht der EVM (aktuell 28 Punkte) auf dem achten Tabellenplatz, die Verfolger Geretsried (27), Passau (26) und Pegnitz (25) sind dem Team aus dem Landkreis Erding aber dicht auf den Fersen. Punkte müssen also her, „dementsprechend werden die Moosburger gegen die ,Eishackler‘ auftreten“, sagt TSV-Pressesprecher Andreas Bauer. Von ihren vergangenen fünf Partien gewannen die Moosburger zwei (gegen Geretsried und Pfaffenhofen). Gegen Landsberg (2:10) und Dorfen (6:11) setzte es allerdings zweistellige Niederlagen. Bester Scorer des EVM ist Alexander Feistl (Rücken-Nummer 85) mit 23 Punkten (8 Tore).

Am zweiten Weihnachtsfeiertag „rumpelt es dann nochmal in der Peißenberger Eishalle“, ist sich Bauer sicher. Die Verantwortlichen rechnen im Heimspiel gegen den TSV Erding mit voll besetzten Tribünen. Zum jüngsten Heimspiel gegen Memmingen (1:4) waren rund 900 Zuschauer gekommen.

Die Erdinger sind in dieser Saison der mit Abstand beste Aufsteiger; mit 43 Punkten liegen sie auf dem dritten Rang und damit knapp vor den „Eishacklern“. Im Hinspiel allerdings hatten die Peißenberger beim 6:2-Erfolg die Nase klar vorn. Es war eine von drei Heimniederlagen der „Gladiators“.

Die Erdinger verfügen über die beste Offensive der Liga (126 Tore). Immerhin vier Spieler haben schon mehr als 30 Scorerpunkte auf dem Konto. Überragend trat bislang Daniel Krzizok (Rücken-Nr. 18) mit 52 Punkten (31 Tore) in 20 Spielen auf. Der Tscheche David Michel (Rücken-Nr. 81) sowie Christian Poetzel (Rücken-Nr. 69) und Florian Zimmermann (Rücken-Nr. 5) vervollständigen das treffsichere Angriffsquartett. In den vergangenen neun Partien verließen die „Gladiators“ achtmal als Sieger das Eis. Bei der etwas überraschenden Heimniederlage gegen Geretsried (5:6 nach Verlängerung) gab’s immerhin einen Punkt.

Fanbus nach Moosburg

Zum Auswärtsspiel am Freitag, 23. Dezember, in Moosburg setzen die „Eishackler“ einen Fanbus ein. Abfahrtszeiten: 17.20 Uhr Kriegerdenkmal, 17.25 „Uhren Weiß“, 17.30 Uhr Eishalle. Der Fahrtpreis beträgt zwischen 7 und 14 Euro (je nach Anzahl der Mitfahrer). Anmeldung unter fanclub.blackreds@tsv-eishackler.de oder bei Marco Eisenreich (0173/8384961).