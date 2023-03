Verwirrung um Play-off-Gegner — Peißenbergs wahrer Kontrahent steht jetzt fest

Von: Roland Halmel

Umkämpfte Duelle lieferten sich die „Peißenberg Miners“ (hier mit Dominic Krabbat, Mi.) und der EHC Königsbrunn in dieser Saison schon einige. Das Foto zeigt eine Szene vom Spiel in der Meisterrunde in Peißenberg, das die „Miners“ mit 3:6 verloren. © Roland Halmel

„Miners“ gegen „Gladiators“ - so hieß es zunächst. Doch im Bayernliga-Halbfinale treffen die Peißenberger tatsächlich auf einen anderen Gegner. Der kommt aus Schwaben.

Peißenberg – Kritische Stimmen hatten schon im Vorfeld der Halbfinal-Duelle vor Unklarheiten gewarnt, da die Durchführungsbestimmungen etwas schwammig formuliert waren. Und diese Verwirrungen in Sachen „Spielpaarungen“ traten dann prompt ein.

Unmittelbar nach dem Ende der drei restlichen Viertelfinalduelle am Dienstagabend ging die Meldung raus, dass im Halbfinale Königsbrunn auf Miesbach und Erding auf Peißenberg trifft. Den Hinweis nahmen auch „Weilheimer Tagblatt“/„Penzberger Merkur“ zum Anlass, Entsprechendes zu verkünden.

Peißenberg Miners treffen auf EHC Königsbrunn

Im Nachgang folgte dann die Korrektur: Erding duelliert sich im Halbfinale nun stattdessen mit Miesbach und die „Miners“ bekommen es mit Königsbrunn zu tun. „Es liegt allein in meiner Verantwortung, dass dies in den Durchführungsbestimmungen nicht verständlich beschrieben wurde. Bitte entschuldigen Sie mein Versehen“, räumte BEV-Obmann Frank Butz danach ein.

Das Hin und Her kommentierte Sepp Staltmayr vom Peißenberger Trainergespann gelassen: „Wir nehmen es, wie es kommt. Jetzt sind die vier stärksten Teams der Liga übrig, da gibt es keinen Lieblingsgegner.“ Wobei aus seiner Sicht Erding als Halbfinalgegner „für die Zuschauer vielleicht einen Tick attraktiver gewesen wäre“, sagt Staltmayr, der sich mit seinem Trainerkollegen Stefan Ihsen und der Mannschaft jetzt aber voll und ganz auf den EHC Königsbrunn konzentriert.

Irritationen um die Play-off-Paarungen

Bei den „Pinguinen“ starten die Peißenberger am Freitag, 10. März, 20 Uhr, in die „Best-of-five“-Serie starten. Am Sonntag, 12. März, 17.45 Uhr, folgt das zweite Duell bei den Miners, ehe am kommenden Dienstag (20 Uhr) erneut in Königsbrunn das dritte Aufeinandertreffen geplant ist. Sollte bis dahin noch kein Team drei Siege auf dem Konto haben, folgt Spiel vier am kommenden Freitag in Peißenberg. Ein eventuell entscheidendes fünftes Duell findet dann am Sonntag (19. März) in Königsbrunn statt.

„Wir müssen von der ersten Minute hellwach sein, schließlich brauchen wir einen Auswärtssieg, um ins Finale zu kommen. Und diese Möglichkeit wollen wir gleich im ersten Spiel ausloten“, sagt Staltmayr vor dem ersten Aufeinandertreffen mit den Schwaben. Den jüngsten Auftritt in Königsbrunn, in der Meisterrunde, entschieden die Peißenberger mit 8:6 für sich. Das Hinspiel verloren die „Miners“ mit 3:6. Auch in der Hauptrunde endete der Vergleich beider Teams letztlich unentschieden (3:4/6:3).

„Königsbrunn hat eine überragende erste Sturmreihe mit Topscorer Marco Sternheimer und eine sehr gute zweite Reihe mit ihren Ausländern. Zudem haben sie mit Stefan Vays einen sehr starken Torhüter“, sagt Staltmayr über den Ersten der Hauptrunde, der sich im Viertelfinale in drei Duellen gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm durchsetzte.

Kein unwichtiger Faktor in der Play-off-Serie werden die Zuschauer sein, die die Peißenberger zuletzt schon beim Derbysieg in Schongau lautstark nach vorne peitschten. „Das macht schon was aus und beflügelt die Mannschaft“, lobt Staltmayr die Unterstützung durch die „Miners“-Fans. Auf die eigenen Anhänger hofft er auch in Königsbrunn. „Die Nerven werden auch eine wichtige Rolle spielen, deshalb heißt es in allen Duellen, kühlen Kopf zu bewahren“, sagt Staltmayr. Leichtsinnsfehler und unnötige Strafen seien zu vermeiden.

Personell können die Peißenberger im Halbfinale aus dem Vollen schöpfen. „Bei uns sind alle Mann an Bord und sie sind heiß“, macht Staltmayr deutlich, dass die „Miners“ in dieser Saison noch einiges vorhaben.