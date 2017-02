Personalsorgen in der Abwehr

Da geht’s zur Sache: Die Partien der „Eishackler“ (im weißen Trikot Valentin Hörndl) gegen den ESC Dorfen waren in der jüngeren Vergangenheit stets heiß umkämpft. Erst im direkten Duell am Sonntag im Peißenberger Stadion fällt aller Voraussicht nach die Entscheidung, wer von beiden Teams in die Play-offs einzieht.

Eishockey: Verzahnungsrunde Oberliga/Bayernliga

Jetzt zählt‘s: Die „Eishackler“ müssen punkten, wollen sie in die Play-offs. Doch die Gegner haben es in sich - und es gibt weitere Sorgen.

Peißenberg – Die Situation ist wahrlich nicht einfach für die „Eishackler“ des TSV Peißenberg. Im Kampf um den Einzug ins Play-off-Viertelfinale muss das Team des Trainergespanns Randy Neal/Simon Mooslechner gegen den ECDC Memmingen und den ESC Dorfen punkten. Zwei Aufgaben, die in die Kategorie „sehr schwer“ fallen. Obendrein plagen die „Eishackler“ Personalsorgen in der Defensive.

Sicher fehlen werden Manuel Singer, der sich im jüngsten Spiel gegen Schönheide wohl einen Leistenbruch zugezogen hat, und Routinier Sepp Staltmayr (Jochbeinbruch). Hinter den Einsätzen von Tobias Maier (krank) und Daniel Lenz (Kreuzbeschwerden) steht jeweils noch ein Fragezeichen. Allerdings haben die Peißenberger in der laufenden Spielzeit bewiesen, dass sie auch mit dezimiertem Kader zurechtkommen können.

Am heutigen Freitag, 17. Februar, 20 Uhr, treten die Peißenberger bei den „Indians“ des ECDC Memmingen an. Der amtierende Bayernliga-Meister hat laut TSV-Pressesprecher Andreas Bauer „ein Klasse-Team mit viel Qualität“. Der Deutsch-Finne Antti-Jussi Miettinen hat in der Verzahnungsrunde in acht Spielen immerhin elf Punkte (5 Tore) gesammelt. Lukas Varecha (10 Punkte/6 Tore) und Tim Tenschert (10 Punkte/4 Tore) liegen nur knapp hinter ihm.

Für die Peißenberger sind die Duelle mit den Memmingern „immer eine der größten Herausforderungen der Saison“. Seit Jahren stehen sich beide Mannschaften regelmäßig gegenüber. In der laufenden Spielzeit gewannen die Allgäuer in der Vorrunde beide Duelle (7:1, 4:1). In der Verzahnungsrunde boten die „Eishackler“ in der ersten Begegnung eine bärenstarke Leistung und siegten mit 5:2. Es war das einzige Spiel, in dem die „Indians“ in der Verzahnungsrunde punktlos vom Eis gingen. Zuletzt gegen den EV Pegnitz mühten sich die Memminger zu einem 4:3 nach Penaltyschießen. Allerdings hatten die „Indians“ Personalprobleme. Wer am Freitag spielen kann und wer nicht, ist laut ECDC-Homepage noch fraglich. Sicher ist, dass die Partie vor einer großen Kulisse stattfinden wird. Vorrunde und Verzahnungsrunde zusammengerechnet, kommen im Schnitt 1540 Zuschauer zu den Spielen im Stadion an der Hühnerbergstraße.

Auch wenn in der Tabelle mehrere Szenarien möglich sind, so ist es doch am wahrscheinlichsten, dass die Entscheidung über den Play-off-Einzug für die Peißenberger am Sonntag, 19. Februar, im Heimspiel gegen den ESC Dorfen fällt. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Die „Eispiraten“ haben sich nach katastrophalen Start (zweimal 1:7) in der Verzahnungsrunde gefangen, und sitzen als Tabellenfünfter nun den „Eishacklern“ im Nacken. Besonders auf die beiden Kontingentspieler der Dorfener, Lukas Miculka (in der Verzahnungsrunde 9 Punkte/8 Tore) und Dominik Vanek (6 Punkte/2 Tore), gilt es laut Bauer zu achten.

Anders als in den Vorjahren, als die „Eishackler“ zumeist gegen Dorfen gewannen, befinden sich die „Eispiraten“ in dieser Saison auf Augenhöhe mit den Peißenbergern. Ihre bisherigen Partien auf heimischem Eis haben sie jeweils gewonnen (6:3, 6:0). In Peißenberg behielten die „Eishackler“ in der Vorrunde mit 3:2 die Oberhand.