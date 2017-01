Auftakt mit zwei höherklassigen Gegnern

eishockey: Bayernliga/oberliga

von Stefan Schnürer schließen

Peißenberg – Zum Start der Verzahnungsrunde umweht die „Eishackler“ ein Hauch von Oberliga. Sie bekommen es mit zwei höherklassigen Gegnern zu tun.

Am Freitag gastiert der TSV beim Höchstadter EC (20 Uhr), am Sonntag empfangen sie im heimischen Stadion an der Pestalozzistraße den EHV Schönheide (17 Uhr). In beide Partien geht der TSV laut Pressesprecher Andreas Bauer als Außenseiter.

Das Team aus dem Erzgebirge sorgte in dieser Saison vor allem abseits der Eisfläche für Aufsehen. Vor einigen Wochen meldete der Verein Insolvenz an und stellte den Spielbetrieb ein – allerdings nur für eine Woche. Dann folgte die Rolle rückwärts. Schönheide kehrte in die Oberliga Süd zurück und brachte die Vorrunde zu Ende. Zwischenzeitlich haben den EHV aber mehrere Leistungsträger verlassen, unter anderem Milan Kostourek, der sich dem EC Peiting angeschlossen hat.

Sportlich lief es für die Schönheider, die bereits in der Saison zuvor über die Rolle des Punktelieferanten nicht hinauskamen, durchwegs schlecht. Nur fünf der 32 Partien in der Oberliga Süd entschieden sie zu ihren Gunsten. Peißenbergs Pressesprecher warnt jedoch davor, den Gegner aufgrund seines bescheidenen sportlichen Erfolgs zu unterschätzen. Die Wölfe würden, „wenn man sich deren gesamte Ergebnisse ansieht, eigentlich eine gar nicht so schlechte Saison“ spielen, so Bauer. In jedem Fall ist der EHV „in der Peißenberger Eishockey-Historie gänzlich unbekannt“, so der TSV-Sprecher. Das einzig bekannte Gesicht im Schönheider Team ist Nikolai Varianov. Der mittlerweile 33-jährige Stürmer spielte in der Saison 2010/11 für die Peißenberger.

Alles andere als eine unbekannte Größe ist für die Peißenberger der Höchstadter EC. Der TSV duellierte sich mit den „Alligators“ jahrelang in der Bayernliga, ehe die Mittelfranken diese Saison den Sprung in die Oberliga schafften. Dort schlugen sie sich wacker und verfehlten nur um Haaresbreite den Sprung unter die ersten Acht. „Sie können getrost als der beste der drei letztjährigen Oberliga-Aufsteiger gewertet werden“, so Bauer.

Bei den Peißenbergern hat sich die personelle Lager wieder entspannt. Die zuletzt verletzten Tyler Wiseman, Dennis Neal, Valentin Hörndl und Matthias Müller sind wieder an Bord. Ein Fragezeichen steht noch hinter den Einsätzen von Max Malzatzki (Fingerverletzung) und Dejan Vogl (krank). Tobias Estermaier ist nach seiner Spieldauerstrafe gegen Buchloe für die Freitagspartie in Höchstadt gesperrt.