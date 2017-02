"Eishackler" führen - und verlieren

Tyler Wiseman erzielte in Memmingen den 1:0-Führungstreffer.

Eishockey: Verzahnungsrunde

von Paul Hopp schließen

Das war bitter: Die "Eishackler" führten am Freitagabend beim ECDC Memmingen, verloren aber. Nun müssen am Sonntag gegen Dorfen drei Punkte her.

Die "Eishackler" des TSV Peißenberg mussten sich auswärts bei den "Indians" des ECDC Memmingen mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) geschlagen geben. In der Gruppe A liegen die Peißenberger damit vor dem letzten Spieltag mit elf Punkten auf dem fünften Rang. Hoffen und bangen ist also angesagt.

Die direkten Konkurrenten um einen Platz unter den besten Vier (sie sind im Play-off-Viertelfinale dabei) sind der EHV Schönheide (13 Punkte/3. Platz) und der ESC Dorfen (13 Punkte/4. Platz). Für die Peißenberger bedeutet das, dass sie das Heimspiel am Sonntag, 19. Februar, 17 Uhr, gegen den ESC Dorfen in der regulären Spielzeit gewinnen müssen, um an den "Eispiraten" vorbeizuziehen. Interessant wird auch, wie die Partie von Schönheide gegen Memmingen endet.

In Memmingen brachte Tyler Wiseman die Peißenberger im zweiten Drittel im Powerplay mit 1:0 in Führung. Vor mehr als 1600 Zuschauern schlugen die "Indians" dann im Schlussdrittel zurück. Timo Schírrmacher sorgte für den 1:1-Ausgleich (46.). Der Tscheche Lukas Varecha sorgte dann schließlich für den 2:1-Siegtreffer.

Ergebnisse

ECDC Memmingen - TSV Peißenberg 2:1

Höchstadt Alligators - EHV Schönheide 5:2

ESC Dorfen - EV Pegnitz 6:2

1. Höchstadt 23 Punkte

2. Memmingen 19 Punkte

3. Schönheide 13 Punkte

4. Dorfen 13 Punkte

5. Peißenberg 11 Punkte

6. Pegnitz 2 Punkte

EHC Waldkraiburg - TSV Erding 6:2

HC Landsberg - ESV Buchloe 6:3

TEV Miesbach - EV Lindau 3:6

EA Schongau - ESC Geretsried 11:3

Germering - Wanderers - EC Pfaffenhofen 6:8

EV moosburg - EHF Passau n.V. 4:5