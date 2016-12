"Eishackler" verlieren deutlich in Dorfen

Eishockey: Bayernliga

Peißenberg - Ersatzgeschwächt, torlos, punktlos: Die "Eishackler" des TSV Peißenberg kassierten beim ESC Dorfen am Freitag eine klare Niederlage.

Mit nur 15 Feldspielern konnten die "Eishackler" das Auswärtsspiel gegen die "Eispiraten" des ESC Dorfen bestreiten. Am Ende kassierte das Team aus der Marktgemeinde eine 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)-Niederlage. In der Tabelle bleibt Peißenberg (43 Punkte) Fünfter; das Team ist bereits für die Zwischenrunde qualifiziert. Dorfen (48) ist weiter Vierter.

Andreas Attenberger brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung (15.). Im Mitteldrittel erhöhte ESC-Topscorer Lukas Miculka auf 2:0 (34.). Die Dorfener hatten in diesem Spielabschnitt zahlreiche weitere Chancen, unter anderem traf Miculka an den Pfosten (24.). Im Schlussdrittel mussten die Peißenberger, die das Hinspiel knapp mit 3:2 gewonnen hatten, vier weitere Gegentreffer hinnehmen. Mario Sorsak (44.), Miculka (48.), Attenberger (51.) und Florian Brenninger (54.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. Für die Dorfener war es das neunte Spiel in Folge, in dem sie mindestens einen Punkt holten. Für die Peißenberger war es die dritte Auswärtsniederlage hintereinander.

Am kommenden Freitag, 6. Januar, sind die "Eishackler" wieder im heimischen Eisstadion in Aktion. Gegner ist dann der EC Pfaffenhofen. Die Partie beginnt um 17 Uhr.

Ergebnisse, 23. Spieltag

Geretsried - Germering 1:2

Moosburg - Schongau 3:4

Miesbach - Pegnitz 6:3

Pfaffenhofen - Buchloe 2:4

Passau - Erding 0:4

Dorfen - Peißenberg 6:0

Memmingen - Landsberg 3:4