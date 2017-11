"Eishackler" verlieren nach 5:1-Führung

Eishockey: Bayernliga

von Paul Hopp schließen

Bitterer Abend für die "Eishackler": Gegen den EHF Passau reichte eine 5:1-Führung nicht zum Sieg. Am Ende verlor Peißenberg im Penaltyschießen.

Peißenberg - Für die zwei Fans des EHF Passau, die nach Peißenberg gekommen waren, hatte sich die gut 250 Kilometer lange Reise wahrlich gelohnt. Am Ende baute sich die gesamte Mannschaft der "Black Hawks" auf dem Eis vor ihnen auf, um sich für die Unterstützung zu bedanken. Zahlreiche „Eishackler“-Anhänger schimpften derweil auf der Tribüne oder hatten bereits das Stadion verlassen. Trotz einer 5:1-Führung hatte die Mannschaft des TSV Peißenberg es nicht geschafft, das Heimspiel am Freitagabend zu gewinnen. Vor knapp 500 Zuschauern verlor das Team am Ende im Penaltyschießen mit 6:7 (4:1, 1:3, 1:2, 0:1).

Es war wie so oft in den vergangenen Spielen: Nach gutem Beginn und einer Führung leisteten sich die „Eishackler“ eine Schwächephase. „Ich kann es mir nicht erklären, warum wir immer einen Bruch im Spiel haben“, sagte ein sichtlich genervter TSV-Trainer Sepp Staltmayr. „Ich kann nicht in die Köpfe der Spieler blicken.“ Vielleicht, so der Trainer, habe das Team mit einer Führung im Rücken „Angst, dass wir doch noch verlieren könnten. Das muss schnellstens raus aus den Köpfen“. Am Sonntag (18 Uhr) wartet auf die „Eishackler“ beim ESC Geretsried wieder ein wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um Platz acht.

Die Partie gegen Passau begann furios. Nach nur acht Sekunden hatte Dominik Ebentheuer die „Eishackler“ mit 1:0 in Führung geschossen. Noch in der ersten Minute glichen die Niederbayern durch Simon Schießl aus. In der Folge waren die „Eishackler“ die tonangebende Mannschaft. Florian Höfler traf freistehend vor dem Tor den Puck nicht (5.) - ein Missgeschick, das den Gastgebern im Verlauf der Partie gleich mehrmals passierte. Danach schoss Marco Mooslechner knapp vorbei (6.). In Überzahl traf schließlich Dejan Vogl nach Querpass von Manfred Eichberger zum 2:1 (9.). Eine doppelte Überzahl nutzte schließlich Ebentheuer zum 3:1 (16.). Höfler traf vor der Drittelpause im Powerplay zum 4:1 (18.).

Nach dem 5:1 (22.) gleich zu Beginn des Mitteldrittels durch Eichberger schien alles auf einen klaren Sieg hinzudeuten. In der vergangenen Saison hatte Peißenberg zu Hause die Passauer schon mit 7:1 besiegt. Doch die Gäste, bei denen die Kontingentspieler Petr Sulcik (Sturm) und Roman Nemecek (Abwehr) herausstachen, schlugen schnell zurück. Zwei Unachtsamkeiten nutzten Dominik Persch (22.) und Stefan Groß (23.), um auf 3:5 zu verkürzen. Passau war im Spiel zurück, bei Peißenberg lief nur noch wenig zusammen. Nach einem Bully gelang Svatopluk Merka das 4:5 für die Gäste (34.) - die Partie war wieder völlig offen.

Zu Beginn des Schlussdrittels schaffte EHF-Spieler Sulcik den 5:5-Ausgleich (41.). Wenig später fuhr Peißenbergs Eichberger hinter dem Tor herum und versenkte den Puck aus spitzem Winkel zum 6:5 in die Maschen (42.). Die erneute Führung gab aber keine Sicherheit. Brandon Morley verlor im eigenen Drittel den Puck, Daniel Huber traf zum 6:6 (44.). Peißenberg wirkte nervös, hatte aber dennoch mehrere hochkarätige Chancen. In Unterzahl traf Höfler bei einem Break ans Torgestänge (48.), auch Manuel Singer traf nur den Pfosten (49.). In der Schlussphase hatten für Peißenberg Ebentheuer, Eichberger und Florian Barth gute Chancen. 45 Sekunden vor Schluss kassierte Passau noch eine Strafzeit, doch ein Tor wollten Peißenberg nicht mehr gelingen.

In der Overtime gab es Chancen auf beiden Seiten, wobei die Peißenberger die größere Anzahl hatten. Schließlich musste das Penaltyschießen entscheiden. Bei den „Eishacklern“ scheiterten alle drei Schützen (Tobias Estermaier, Manfred Eichberger, Dejan Vogl), der Treffer von Patrick Geiger bedeutete damit den Passauer Sieg.

Stimmen zum Spiel

Ivan Horak (Trainer Passau): „Es war ein interessantes Spiel, aber nur für die Zuschauer, nicht für die Trainer. Nach dem 1:4 haben wir in der Pause einige Dinge geklärt. Danach kam eine andere Mannschaft aufs Eis. Es ging hin und her und war spannend bis zum Schluss. Penaltyschießen ist immer auch Lotterie, und wir hatten das Glück auf unserer Seite. Gegen Landsberg haben wir zuletzt zwei Punkte blöd verloren, die haben wir uns nun zurückgeholt. das erste Drittel war eine Katastrophe. Nach so einem Rückstand hast du nichts mehr zu verlieren. Du musst halt immer positiv denken. Unser Torwart Andreas Resch war sehr stark, er war unsere wichtigste Person. Wir nehmen uns im Spiel auch immer Auszeiten. Das ist eine Kopfsache. Die Bayernliga ist sehr ausgeglichen, wenn du nicht 60 Minuten konzentriert spielst, funktioniert es nicht.“

Sepp Staltmayr (Trainer Peißenberg): „20 Minuten reichen halt nicht, um ein Eishockeyspiel zu gewinnen. Es ist ja nicht so, dass es die Spieler nicht könnten. Wir lagen 5:1 vorn. Es ist nicht das erste Mal, dass wir eine Führung hergeben. Das ist bitter. Wir haben nicht gesagt: Gegen Passau wird es ein Spaziergang. Wir hatten einen Hänger im Spiel, das war ein Ausfall der gesamten Mannschaft. Alle Spieler haben die nötige Einstellung. Es ist eben vieles Kopfsache. Eishockey ist auch ein Denksport.“

Statistik

1. Drittel:

1:0 (0:08) Ebentheuer

1:1 (0:45) Schießl (Merka)

2:1 (8:07) Vogl (Eichberger/Hörndl/5-4)

3:1 (15:34) Ebentheuer (Estermaier/Lenz/5-3)

4:1 (17:23) Höfler (Eichberger/5-4)

2. Drittel:

5:1 (21:15) Eichberger (Vogl/Höfler)

5:2 (21:57) Persch

5:3 (22:44) Groß (Nemecek)

5:4 (33:30) Merka (Huber/Schießl)

3. Drittel:

5:5 (40:41) Sulcik (Groß)

6:5 (41:50) Eichberger (Vogl/Höfler)

6:6 (43:22) Huber (Merka)

Verlängerung:

keine Tore

Penaltyschießen:

6:7 Geiger

Strafminuten: Peißenberg 6, Passau 12 plus 10 für Geiger (Check gegen Kopf/Nacken)

Schiedsrichter: Peter Poschenrieder; Tim Guse, Christopher Antretter-Oswald

Zuschauer: 470