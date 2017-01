"Eishackler" verlieren bei "Alligators"

Eishockey: Bayernliga

Peißenberg - Der Oberligist war zu stark: Die "Eishackler" des TSV Peißenberg blieben zum Start der Verzahnungsrunde beim Höchstadter EC ohne Punkte.

Missglückter Start für die "Eishackler" in der Verzahnungsrunde: Gegen den Oberligisten Höchstadter EC verloren die Peißenberger am Freitagabend mit 2:5 (1:2, 0:2, 1:1). Dem Team aus der Marktgemeinde ist damit auch keine Revanche gelungen. In der vergangenen Saison schieden die Peißenberger gegen die "Alligators" im Bayernliga-Halbfinale aus.

Andre Lenk brachte die "Panzerechsen", wie sich die Höchstadter selbst nennen, mit 1:0 in Führung (5.). Ales Kreuzer erhöhte danach auf 2:0 (9.). Kurz vor dem Drittelende bewiesen die Peißenberger ihre Gefährlichkeit in Unterzahl: Tyler Wiseman traf auf Vorlage von Daniel Lenz zum 1:2 (19.). Im Mitteldrittel nutzten die Gastgeber ein Powerplay zum 3:1 (27.); Verteidiger Richard Stütz hatte getroffen. Die "Alligators" trafen dann sogar ein viertes Mal. Kurz nach dem Beginn des letzten Spielabschnitts verkürzte Peißenbergs Max Malzatzki in Überzahl auf 2:4 (41.). Höchstadts Daniel Sikorski erzielte den Treffer zum 5:2-Endstand (53.). Der Verteidiger war in der Oberliga-Vorrunde mit 29 punkten (6 Tore) der drittbeste Scorer der "Alligators".

Am Sonntag, 22. Januar, treten die Peißenberger in der Verzahnungsrunde erstmals zu Hause an. Gegner ist erneut ein Oberligist, und zwar der EHV Schönheide. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Ergebnisse

Höchstadter EC - TSV Peißenberg 5:2

EHV Schönheide - EV Pegnitz 3:0

ECDC Memmingen - ESC Dorfen 7:1

EV Lindau - HC Landsberg 7:5

EHC Waldkraiburg - TEV Miesbach n.V. 5:4

TSV Erding - ESV Buchloe 6:2