„Eishackler“ beenden ihre Negativserie

Durststrecke beendet: Nach drei Niederlagen in Folge hatten die „Eishackler“ des TSV Peißenberg im gestrigen Heimspiel wieder Grund zur Freude. Gegen den EV Pegnitz gab es einen 5:4-Sieg. Das Foto zeigt den Torjubel nach dem 3:1 für die Peißenberger, das Florian Barth in 5:3-Überzahl erzielt hatte.

Eishockey: Bayernliga

Die Peißenberger „Eishackler“ beendeten am Sonntagabend ihre Negativserie: Gegen den EV Pegnitz machten sie es aber wieder mal spannend.

Peißenberg - Nach der unglücklichen 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)-Niederlage am Freitagabend beim TSV Erding hatten die „Eishackler“ des TSV Peißenberg am Sonntag Grund zur Freude: Das Heimspiel gegen die „Ice Dogs“ des EV Pegnitz gewann das Team aus der Marktgemeinde mit 5:4 (1:1, 2:0, 2:3).

Spielerisch boten beide Teams den gut 450 Zuschauern nur wenige Schmankerl, aber dafür ließen sie es an Spannung nicht mangeln. „Man muss auch mal ein enges Spiel gewinnen. Am Ende zählen die drei Punkte“, sagte TSV-Trainer Sepp Staltmayr – und fügte hinzu: „Hochachtung vor der kämpferischen Leistung der Mannschaft.“ Bei den „Eishackler“ fanden sich lediglich 14 Feldspieler und zwei Torwarte auf dem Spielberichtsbogen. Diverse Akteure, die noch am Freitag dabei waren, fehlten bzw. waren im Stadion auf der Tribüne zu sehen. Ihr Fehlen habe „disziplinarische Gründe“, so Staltmayr. Dem Vernehmen nach haben sich einige Akteure im Nachgang des Erding-Spiels in Sachen „Regeneration“ nicht so verhalten, wie sich das Staltmayr vorstellt. Im Spiel am Dienstag beim EV Füssen (17.30 Uhr) werden die Suspendierten „aller Voraussicht nach“ wieder dabei sein.

Im ersten Drittel gegen Pegnitz hatten die „Eishackler“ bereits die größeren Spielanteile. Nach gutem Pass von Manfred Eichberger erzielte Florian Höfler das 1:0 (15.). Wenig später gelang den Gästen, bei denen die Neuzugänge Daniel Sikorski und Daniel Sevo fehlten, der 1:1-Ausgleich (16.). Im Mitteldrittel gaben dann die Peißenberger – zum Teil mit aggressivem Forechecking agierend – klar den Ton an. „Wir haben uns mit Strafzeiten aus dem Konzept gebracht“, sagte EVP-Coach Mark Gerstner, der erst kürzlich das Amt von Stanislav Mikulenka übernommen hatte. Das 2:1 für die „Eishackler“ fiel allerdings, als Pegnitz in Überzahl war. Eichberger schickte Höfler auf die Reise, der souverän verwandelte (25.). Als die Pegnitzer zwei Mann auf der Strafbank sitzen hatten, erhöhte „Eishackler“-Kapitän Florian Barth auf 3:1 (29.). In der Folge hatten die Hausherren weitere gute Chancen. Marco Mooslechner (32.) und Eichberger (39.) scheiterten am Torwart, der Schuss von Tobias Maier landete am Gestänge des EVP-Tores (34.).

Nur 16 Sekunden nach dem Beginn des Schlussdrittels verkürzte EVP-Kontingentspieler Aleksandrs Kercs auf 2:3 – völlig unbedrängt durfte er aufs von Jakob Goll gehütete TSV-Tor zufahren. „Peißenberg hat es geschafft, uns immer wieder ins Spiel zurückkommen zu lassen“, sagte Pegnitz-Trainer Gerstner. Die Fehler, die andere Teams in die Karten spielen, entspringen „aus Kleinigkeiten“, sagte Staltmayr. „Wir arbeiten dran, dass sie weniger werden“. Mit einer feinen Aktion, bei der er den Torwart umkurvte, erzielte Peißenbergs Dejan Vogl das 4:2 (48.). Auch das brachte keine Sicherheit. Mit einem abgefälschten Schuss verkürzte Pegnitz auf 3:4 (56.). In der Schlussphase traf EVP-Spieler Daniel Krieger an die Latte (58.). 26 Sekunden vor dem Ende gelang Eichberger per empty-net-goal das 5:3. Doch auch das war noch nicht der Schlusspunkt. Kercs verkürzte noch auf 4:5. Nach dem Bully ließen die „Eishackler“ dann aber endgültig nichts mehr zu. Kercs wollte noch einmal schießen, doch die Schluss-Sirene stoppte ihn. Der Sieg für Peißenberg „war verdient“, sagte der Trainer der Pegnitzer.