„Eishackler“ werden in Erding nicht belohnt

Eishockey: Bayernliga

Die „Eishackler“ zeigten bei den „Erding Gladiators“ eine gute Leistung. Am Ende jubelten aber die Gastgeber - auch wegen eines Youngsters.

Der 19-jährige Erdinger Keeper Jonas Steinmann zeigte eine starke Leistung und war mit ausschlaggebend dafür, dass die Erdinger am Freitagabend als 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)-Sieger das Eis verließen. Für die „Eishackler“ war es die dritte Niederlage in Folge, in der Tabelle liegt das Team nun auf Rang elf. Das Resultat bei den „Gladiators“ passt ins Bild der jüngsten direkten Duelle: Stets zog Peißenberg in Erding den Kürzeren. In der vergangenen Saison hatten die „Eishackler“ in Erding mit 2:6 verloren, zu Hause mit 7:2 gewonnen. Und auch beim letzten Treffen davor, in der Saison 2010/2011, hatte Peißenberg auswärts verloren (0:6), daheim aber gewonnen (9:3).

Vor 616 Zuschauern lieferten sich beide Seiten ein intensiv geführtes Spiel, in dem es hin und her ging. Philipp Michl erzielte das 1:0 für die „Gladiators“ (8.). Ein Treffer, bei dem die „Eishackler“ reklamierten, der Puck habe die Linie nicht vollständig überschritten. Peißenberg hatte danach gute Chancen, ein Schuss von max Barth landete am Pfosten. Im zweiten Drittel waren die „Eishackler“ das überlegene Team, doch Erdings Keeper war nicht zu bezwingen. Auch Peißenbergs Torwart Michael Resch zeigte bei diversen Offensivaktionen der Hausherren gute Paraden. Intensiv geführt wurde das Spiel auch im Schlussdrittel. Kurz vor dem Ende traf Erdings Marco Deubler zum 2:0.

Am Sonntag, 29. Oktober, treffen die „Eishackler“ zu Hause auf die „Ice Dogs“ des EV Pegnitz. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Die Franken gewannen am Freitag gegen den EC Pfaffenhofen mit 3:2 nach Verlängerung (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) und rückten damit auf den zwölften Tabellenplatz vor. Die Tore für die Pegnitzer in der regulären Spielzeit erzielten der Lette Aleksandrs Kercs (28.) und Sven Adler (39.). In der Overtime war schließlich Christof Mendel (63.) erfolgreich.