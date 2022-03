Schon 4:0 nach 15 Minuten: Peißenberger „Miners“ überrollen Schongau

Feiern mit den eigenen Fans: Die „Miners“ drehten nach dem Derby gegen schongau noch eine Ehrenrunde auf dem Eis und zelebrierten mit den Anhängern auf der Tribüne ihren mittlerweile vierten Sieg in Folge. Kurz kochen die Emotionen hoch © Roland Halmel

In Derby-Stimmung waren die Peißenberger „Miners“ am Freitagabend. Sie gewannen 6:2 - und machten die Play-off-Träume der „Mammuts“ zunichte.

Peißenberg/Schongau – Die letzte Hoffnung auf die Teilnahme an den Play-offs, sie zerstob für die Schongauer „Mammuts“ am späten Freitagabend: Aufgrund der 2:6-Niederlage im Derby gegen die „Peißenberg Miners“ und des zeitgleichen 5:0-Siegs von Konkurrent ERSC Amberg war die Mannschaft vom Lech schon vor dem gestrigen letzten Spieltag aus dem Rennen um einen Platz unter den besten vier in der Bayernliga-Aufstiegsrunde.

Der Sieger des Landkreisduells war – nicht verwunderlich – zufrieden: „Wir wollten an die drei letzten guten Spiele anknüpfen, und das ist uns gut gelungen“, sagte „Miners“-Coach Stefan Ihsen. Vor allem im ersten Drittel überrollten die Peißenberger die Gäste förmlich. Das Fazit der „Mammuts“ fiel entsprechend aus: „Insgesamt war das nicht der Kampf und die Einstellung, die man im Derby zeigen muss. Die Leistung im ersten Drittel von fast der ganzen Mannschaft war indiskutabel“, ärgerte sich Schongaus Teammanager Martin Resch. Nach nicht einmal 15 Minuten stand es schon 4:0 für die „Miners“. „Wir waren auf das Schongauer Spiel eingestellt, und dann sind auch ein paar Scheiben halt mal reingerutscht“, freute sich Ihsen, dass seine Truppe den Matchplan umsetzte und dann auch das nötige Abschlussglück hatte.

4:0 für die Peißenberger „Miners“ nach 15 Minuten

Die Peißenberger legten gleich los wie die Feuerwehr: Sinan Ondörtoglu (4.) startete ein Solo über das halbe Feld und schloss es mit dem 1:0 ab. Wenig später glückte Dominik Pawliczek (7.) eine Aktion hinter dem EAS-Kasten – seinen Schuss lenkte ein Schongauer Spieler mit dem Schlittschuh unglücklich zum 2:0 ins Gehäuse. Die erste Überzahl für die „Miners“ nutzte dann Martin Lidl (11.), um, im Nachschuss, auf 3:0 zu stellen. Valentin Hörndls gutes Forechecking führte schließlich zum vierten Tor der Gastgeber: Die Scheibe landete bei Dejan Vogl (15.), der mit dem 4:0 für lange Gesichter bei den mitgereisten EAS-Fans unter den 400 Zuschauern sorgte.

Völlig chancenlos waren die Schongauer im ersten Drittel übrigens nicht. Sie wussten Korbinian Sertl im Peißenberger Kasten durchaus zu beschäftigen – was seiner Form sogar zuträglich war. „Wenn er die ersten Schüsse hält, wird es sehr schwer, ihn zu bezwingen“, sagte Resch, nachdem die Gäste mit leeren Händen in die Kabine gingen.

Kurzzeitig kochen zwischen „Mammuts“ und „Miners“ Emotionen hoch

Aus der ersten Pause kamen die „Mammuts“ mit etwas mehr Schwung aufs Eis zurück. Richtig zwingend wurde die EAS aber nur selten, da die „Miners“-Abwehr sehr stabil stand. Erst Daniel Holzmann (31.) sorgte mit seinem Solo für richtige Gefahr, ehe Kevin Steiner (32.) im nächsten Angriff zum 1:4 abstaubte. Nach dem Treffer nahm die Partie, die davor über weite Strecken dahinplätscherte, wieder Fahrt auf. Bei einem Gerangel vor dem Peißenberger Gehäuse kochten kurzzeitig auch die Emotionen hoch. Als Pawliczek (39.) im Powerplay (und bei einer weiteren angezeigten Strafe gegen die Gäste) zum 5:1 traf, kehrte wieder Ruhe ein – zu eindeutig war das Ergebnis. Vogl (38.) vergab kurz vor dem Drittelende eine Großchance zum sechsten Tor.

Das halbe Dutzend machte Ondörtoglu (43.) voll; er veredelte eine starke Vorarbeit von Moritz Birkner mit dem 6:1. Danach war die Luft ein wenig raus. Die Schongauer, bei denen Florian Seelmann nach einem Pferdekuss nicht mehr weiterspielen konnte, zeigten sich bemüht, die sich abzeichnende Niederlage etwas freundlicher zu gestalten. Richtig gefährlich wurden die EAS erst in den letzten Minuten, als die „Miners“ einen Gang zurückschalteten. Sertl verhinderte mit einer Glanztat bei einem Alleingang von Jason Lavallee (52.) das zweite Gäste-Tor. Im Anschluss trafen die „Mammuts“ den Pfosten (55.). Die Peißenberger kamen noch durch Hörndl (56.) zu einer Großchance. Im Gegenzug stellte Roman Tomanek (57.) mit seinem Kontertor den Endstand her.

Statistik

TSV Peißenberg 6

EA Schongau 2

1. Drittel: 1:0 (4.) Ondörtoglu (Ebentheuer), 2:0 (6:50) Pawliczek (Markus Andrä), 3:0 (10:50) Lidl (Vogl, Fissekis/5-4), 4:0 (14:41) Vogl (Hörndl, Fissekis). 2. Drittel: 4:1 (31:13) Steiner (Müller, Tomanek), 5:1 (33:18) Pawliczek (Ondörtoglu). 3. Drittel: 6:1 (Ondörtoglu (Birkner, Estermaier), 6:2 (56:09) Tomanek (Steiner). Strafminuten: Peißenberg 14, Schongau 12. Schiedsrichter: Fischer, Kees; Haas, Sowa. Zuschauer: 388.

