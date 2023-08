„Miners“: Viel Lob für die Fans und eine klare Ansage von Routinier Vogl

Von: Roland Halmel

Spieler, Betreuer und Trainer der „Peißenberg Miners“ bei der Teamvorstellung in der Tiefstollenhalle. © Roland Halmel

Die Teamvorstellung der Peißenberg Miners fand vor rund 250 Besuchern in der Tiefstollenhalle statt. Für eine Aussage eines Spielers gab es besonders viel Applaus.

Peißenberg – Die Vorfreude auf die neue Bayernliga-Saison ist groß. Das war sowohl den Spielern als auch den Fans der Peißenberg Miners bei der Mannschaftsvorstellung anzumerken.

Die rund 250 Besucher, die in die Tiefstollenhalle gekommen waren, quittierten fast jeden Satz der Aktiven, die auf der Bühne Rede und Antwort standen, mit viel Applaus. Die Aussagen der Spieler machten sehr deutlich, dass sie es gar nicht mehr erwarten können, wieder auf dem Eis zu stehen und mit den „Miners“ erfolgreich zu sein.

Teamvorstellung der „Peißenberg Miners“

Am weitesten aus dem Fenster lehnte sich Routinier Dejan Vogl mit seiner Aussage. „Wir wollen Meister werden“, wofür er am lautesten beklatscht wurde. Den Rückhalt der Fans, die bei den Auswärtsspielen in der vergangenen Saison regelmäßig für Heimspielatmosphäre gesorgt hatten, wurde von den Peißenbergern mehrfach gelobt.

„Hut ab, wie uns die Zuschauer unterstützt haben“, sagte Coach Stefan Ihsen. „Wir schätzen das sehr, was auf der Tribüne passiert, das macht uns zehn Zentimeter größer“, ergänzte Goalie Korbinian Sertl. „Andere Mannschaften haben vielleicht mehr Geld, aber wir werden mit Herzblut spielen“, versprach Ihsen, nachdem sein Trainerkollege Sepp Staltmayr per Videobotschaft aus dem Urlaub gegrüßt hatte.

Geschicklichkeit gefragt: Max Brauer (links) und Moritz Birkner versuchen, einen Ball in den Becher zu bekommen. © Roland Halmel

Aus dem Trainerduo der Miners macht Martin Andrä in der kommenden Saison ein Trio. „Ganz ohne Eishockey geht es nicht, ich hab’ das im Blut“, gestand der Trainernovize, der in den vergangenen Jahren das Team als Kapitän führte und der nach der vergangenen Spielzeit seine Karriere beendete.

Neuzugänge präsentierten sich den Fans

Mit Spannung warteten die Fans vor allem auf die Neuzugänge, die bei der Teampräsentation alle anwesend waren. „Ich habe oft gegen Peißenberg gespielt und wollte zu diesem familiären Team“, begründete Ryan Murphy, der von der EA Schongau an die Ammer kam, seinen Wechsel zu den Miners, mit „tollen Teamkollegen und unglaublichen Fans“. Über Murphy holte sich der zweite Neue bei den Peißenbergern, Zack Bross, auch Infos über die Liga und die Mannschaft, was ihn letztlich dazu bewog, in die Marktgemeinde zu kommen. „Ich will viele Tore schießen, viele Spiele gewinnen und versuchen, der Mannschaft zu helfen“, verkündete der US-amerikanische Stürmer.

Wer zielt genauer? Valentin Hörndl (Mitte) mit einem Vertreter der Miners-Fans beim „Bierpong“. © Roland Halmel

Für Jakob Heigl, den Neuzugang aus Geretsried, waren die guten sportlichen Perspektiven der Grund für den Wechsel. Rückkehrer Matthäus Lidl freut sich darauf, wieder mit seinen Bruder Martin zusammenzuspielen. Für Florian Simon, der zuletzt für den EV Füssen aufs Eis ging, war der Aufwand in der Oberliga zu groß. „Und die Bayernliga ist eine geile Liga“, sagte der erfahrene Verteidiger, der bei den Miners wieder mit seinen früheren Teamkollegen Vogl und Dominic Krabbat zusammenspielen wird. Torhüter Max Freytag, der bereits Ende der vergangenen Saison verpflichtet wurde, verriet sein Erfolgsrezept: „Nicht viel nachdenken, einfach die Scheibe fangen.“

Auch wenn es noch hin und wieder zwickt, sind Valentin Hörndl und Sinan Ondörtoglu nach ihren schweren Verletzungen aus der Vorbereitung im vergangenen Jahr guter Dinge für die kommende Spielzeit. „Ich will meine Leistungen aus der Saison 21/22 abrufen“, verkündete Ondörtoglu, der damals in 31 Spielen 18 Tore erzielte.

Nach den Interviews bat das Moderatorenduo Wolfgang Reichhart und sein Bruder Christoph ein paar Spieler zu Gaudi-Einlagen. Hörndl musste im „Bierpong“ gegen einen Fanvertreter ran, Moritz Birkner duellierte sich mit Max Brauer im Spiel „Ball in den Becher“. Danach ging es nahtlos in die Party mit Musik von „DJ Goldberg“ über. Bereits am Nachmittag hatten die Miners vor 150 Besuchern ihre Nachwuchsmannschaften vorgestellt. „Insgesamt sind wir mit dem ganzen Tag sehr zufrieden“, so Miners-Chefin Lisa Steidl.