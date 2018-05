Eishockey

von Thomas Fritzmeier schließen

Er gehörte bei den „Eishacklern“ fast schon zum Inventar, nun sucht er eine neue Herausforderung: Tobias Maier wechselt zu den „Mammuts“.

Peißenberg - Gute deutsche Verteidiger sind rar gesät im Eishockey. Vor allem Vereine in den unteren Ligen tun sich schwer, derlei Spieler zu finden. Noch dazu, wenn sie erfahren sein sollen und bezahlbar. Tobias Maier fällt in diese Kategorie. Der 30-Jährige hat knapp 350 Bayernliga-Spiele absolviert – alle für den TSV Peißenberg. Von den „Eishacklern“ wechselte er nun zu den „Mammuts“ der EA Schongau, dem Landkreis-Rivalen.

Die Schongauer waren schon lange dran am 30-Jährigen, hätten ihn gerne schon in der vergangenen Spielzeit in ihren Reihen gesehen. Damals winkte Maier noch ab. Nun konnte ihn EAS-Teammanger Martin Resch doch von einem Wechsel überzeugen. Er machte den Deal vor ein paar Tagen perfekt. „Ich freue mich sehr, dass die Verpflichtung geklappt hat. Tobias ist ein sehr routinierter Verteidiger, der perfekt in unser Konzept passt und uns auch menschlich überzeugt hat. Er wird in der kommenden Spielzeit ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive sein“, so Resch. Ein großes Plus des 30-Jährigen: Er ist topfit. Als gelernter Fitness-Coach gehört ein guter körperlicher Zustand quasi zum Berufsbild.