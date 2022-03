„Peißenberg Miners“: Schlüsselspieler gibt Zusage für drei weitere Jahre

Von: Roland Halmel

Der Torwart bleibt an Bord: Peißenbergs Korbinian Sertl (links, hier im Gespräch mit EAS-Torwart Daniel Blankenburg) hat seine Zusage für drei Jahre gegeben. © Roland Halmel

Die „Peißenberg Miners“ haben die Saison mit einem klaren Sieg über den EHC Waldkraiburg abgeschlossen. Nach der Partie vermeldete der Verein eine erfreuliche Personalie.

Peißenberg – Auch zum Saisonabschluss präsentierten sich die „Peißenberg Miners“ nochmals in Torlaune. Die Mannschaft des Trainergespanns Stefan Ihsen/Sepp Staltmayr feierte so gegen den EHC Waldkraiburg einen 8:4-Erfolg. Der fünfte Sieg in Serie reichte allerdings nicht, um die EA Schongau (4:1-Sieger in Amberg) in der Tabelle noch abzufangen. Die „Miners“ beenden die Aufstiegsrunde als Sechster.

„So, wie wir in der Tabelle stehen, passt das schon. Entscheidend war für uns das Auftreten in den letzten Spielen – und das war in Ordnung“, sagte Ihsen. Zum Heimspiel lautete sein Fazit: „Wir haben gut angefangen, waren sofort präsent und haben dann auch gleich die Tore, die schön rausgespielt waren, gemacht.“

Torwart Korbinian sertl bleibt bei den „Miners“

Gegen die ersatzgeschwächten „Löwen“, die nur 13 Feldspieler aufbieten konnten, lief es für die Peißenberger zu Beginn wie am Schnürchen. Ein langer Pass von Maximilian Malzatzki landete bei Niko Fissekis (5.), der Gäste-Torwart Kevin Yeingst mit einem platzierten Schuss zum 1:0 überwand. Danach startete Denis Degenstein (8.) eine Einzelaktion, bei der er durch das ganze ERC-Drittel fuhr, um schließlich auch noch Yeingst auszuspielen und zum 2:0 einzuschieben. Davor hatte „Miners“-Goalie Korbinian Sertl einen Penalty von Florian Brenninger (7.) pariert.

Solche Paraden wird der 29-Jährige auch in Zukunft im Peißenberger Trikot zeigen: Der Verein gab nach Spielschluss eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bekannt. „Korbi ist einer der besten Torhüter der Liga. Das ist ein tolles Zeichen für die ganze Mannschaft“, freute sich Ihsen.

Niko Fissekis erzielt seinen 31. Saisontreffer

Bis zur Drittelpause setzten die Peißenberger offensiv noch diverse Akzente. Dominik Pawliczek (11.) und Valentin Hörndl (16.) ließen bei ihren Treffern zum 3:0 und 4:0 Gäste-Keeper Yeingst keine Chance. Waldkraiburgs Michael Popelka (16.) verkürzte auf 1:4. Vier Sekunden vor der ersten Pause traf Fissekis zum 5:1.

Im zweiten Durchgang lief es für die Miners nicht mehr so rund. „Da haben wir etwas den Faden verloren“, sagte Ihsen. Waldkraiburg kam durch die Tore von Christof Hradek (25.) und Christian Neuert (27.) auf 3:5 heran. Sinan Ondörtoglu (31.) verschaffte den Hausherren mit seiner Einzelaktion zum 6:3 wieder Luft. Im Schlussdurchgang ließen die „Miners“ nichts mehr anbrennen. „Das haben wir clever runtergespielt“, sagte Ihsen. Fissekis (47.) erzielte mit seinem 31. Saisontreffer das 7:3, Dejan Vogl (50.) gelang in Überzahl das 8:3. Der EHC kam durch Hradek (59.) noch zum vierten Tor. ROLAND HALMEL

Statistik: 1. Drittel: 1:0 (4:34) Fissekis (Malzatzki), 2:0 (7:19) Degenstein (Bucher, Estermaier), 3:0 (10:03) Pawliczek (Ebentheuer, Markus Andrä), 4:0 (15:08) Hörndl (Fissekis, Malzatzki/5-4), 4:1 (15:33) Popelka (Neuert), 5:1 (19:56) Fissekis (Pawliczek, Ondörtoglu/5-4). 2. Drittel: 5:2 (24:40) Hradek (Brenninger, Lode), 5:3 (26:09) Neuert (Popelka), 6:3 (30:56) Ondörtoglu (Pawliczek). 3. Drittel: 7:3 (46:49) Fissekis (Degenstein),8:3 (49:34) Vogl (Degenstein/5-4), 8:4 (58:33) Hradek (Popelka, Stanik/5-4). Strafminuten: Peißenberg 16, Waldkraiburg 16. Schiedsrichter: Paule, Vorgeitz; Pinetti, Reinold. Zuschauer: 261.