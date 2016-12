„Eishackler“ lassen „Gladiators“ keine Chance

Eishockey: Bayernliga

Peißenberg - Die „Eishackler“ des TSV Peißenberg haben das Heimspiel gegen die Erdinger „Gladiators“ klar gewonnen. Ein Spieler wurde besonders gefeiert.

„Magic Manni“ skandierte nach 30 Minuten lautstark der Peißenberger Fanclub. Die Sprechchöre bezogen sich auf Manfred Eichberger, der mit drei Treffern hintereinander, zwei davon in Unterzahl, die „Eishackler“ im Heimspiel gegen Erding auf die Siegerstraße gebracht hatte. Mit 4:0 führten die Peißenberger nach der Hälfte der Spielzeit - und es war abzusehen, dass die Gastgeber sich den Sieg nicht mehr würden nehmen lassen. Am Ende gewannen die Peißenberger das Heimspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen die „Gladiators“ des TSV Erding mit 7:2 (2:0, 4:2, 1:0). Damit betrieben die Peißenberger auch Wiedergutmachung für die 4:5-Pleite am Freitag beim EV Moosburg.

+ Viel Grund zum Jubeln hatte der Fanclub der Peißenberger. © Ruder Vor rund 670 Zuschauern hatten die „Eishackler“ die Erdinger von Beginn an im Griff. Die Gäste, immerhin mit dem besten Angriff der Bayernliga ausgestattet, kamen nur vereinzelt zu Chancen, die der gut aufgelegte Torwart Felix Barth parierte. Matthias Müller (3.) nach starker Vorarbeit von Daniel Lenz (er absolvierte sein 350. Spiel für die „Eishackler“) und Eichberger (13.) trafen im ersten Drittel zur 2:0-Führung. Schon da waren die Gastgeber die tonangebende Mannschaft und hatten zahlreiche Chancen. Im Mitteldrittel kontrollierten die Peißenberger, die mit aggressivem Forechecking am Gäste-Kasten den Erdinger Spielaufbau schon früh störten, weiter das Geschehen. Erdings Torwart Andreas Gerlspeck musste vom Eis, nachdem er sich bei einer Rettungsaktion verletzt hatte (25.), für ihn kam Luis-Vincent Albrecht. Wenige Sekunden später ging Peißenbergs Manuel Singer übermotiviert in einem Zweikampf. Der Peißenberger erhielt wegen eines Bandenchecks eine 5-plus-Spieldauerstrafe. In Unterzahl traten die „Eishackler“ danach bärenstark auf und kamen durch Eichberger zum 3:0 (26.) und 4:0 (30.). Dem Erdinger 1:4 (36.) in 4:3-Überzahl durch David Michel ließ Valentin Hörndl im Powerplay mit einem Schuss von der blauen Linie den fünften Peißenberger Treffer folgen (38.). Max Malzatzki traf exakt 32 Sekunden später zum 6:1 (38.), ehe Erding durch Simon Pfeiffer das 2:6 gelang (40.). Im Schlussabschnitt dominierten die „Eishackler“ weiter. Drei Sekunden vor dem Ende erzielte Müller den 7:2-Endstand. Auf Peißenberger Seite wurde schließlich Eichberger zum besten Spieler geehrt, bei den Gästen wurde Simon Pfeiffer gekürt.

„Wir haben für dieses Spiel wirklich was vorgehabt. Das ganze Team war sehr motiviert“, lobte Peißenbergs Trainer Randy Neal seine Schützlinge. „Unser Ziel war, so oft wie möglich im gegnerischen Drittel zu sein, und wenn Erding in Scheibenbesitz ist, den Raum möglichst eng zu machen.“ Das habe gut geklappt. Ein Sonderlob richtete Neal an Torwart Felix Barth: „Er ist momentan sehr gut drauf. An den Gegentoren trifft ihn keine schuld.“ Darüber hinaus hob der Coach Maximilian Brauer und Marco Mooslechner hervor, die spzeill zu Beginn des Schlussdrittels im vierten Block gute Arbeit verrichtet hätten. „Sie reißen Löcher für andere Spieler.“ Mit Blick auf die zurückliegenden Partien sagte Neal: „Wir brauchen die Herausforderung. Wenn sie wissen, es geht um was, dann sind die Burschen da.“

Erdings Trainer Thomas Vogl war angesichts des Auftritts seiner Truppe enttäuscht. „Die Peißenberger haben uns den Schneid abgekauft. Sie haben hart und clever gespielt und verdient gewonnen. Wenn du in Peißenberg nicht bereit bist zu kämpfen, holst du keinen Punkt. Wir haben während der Partie noch Vieles probiert mit Reihen wechseln und so. Wir sind eine spielerisch Mannschaft. Wenn uns jemand den Schneid abkauft, bekommen wir Probleme.“