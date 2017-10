„Eishackler“ feiern Kantersieg in Germering

Eishockey: Bayernliga

Wiedergutmachung geglückt: Im Auswärtsspiel gegen die „Wanderers Germering“ gelang den Peißenberger „Eishacklern“ ein Kantersieg mit acht Toren Unterschied.

Erst eine bittere 5:6 (3:3, 1:1, 1:2)-Niederlage im Heimspiel gegen Moosburg, dann ein 9:1 (2:1, 6:0, 1:0)-Kantersieg in Germering: Die Peißenberger „Eishackler“ haben ein echtes Kontrastprogramm geboten. Trainer Sepp Statltmayr hatte es nach der Pleite gegen Moosburg schon angekündigt: „Dann gewinnen wir eben in Germering.“ Und die Peißenberger „haben wirklich eine passende Antwort auf das Freitagsspiel gegeben“, freute sich Pressesprecher Andreas Bauer.

Das erste Drittel vor rund 250 Zuschauern verlief noch relativ ausgeglichen. Für die ersten beiden Tore sorgten die Peißenberger Kontingentspieler: Dejan Vogl traf zum 1:0 (9.), in Überzahl erhöhte Brandon Morley auf 2:0 (14.). Germering verkürzte durch Florian Fischer im Powerplay auf 1:2 (19.). Der Treffer war laut „Eishackler“-Sprecher Bauer wohl ein Schlittschuh-Tor und hätte nicht zählen dürfen. Den Peißenberger war‘s egal - sie schlugen gleich nach der Drittelpause wieder zu. Nur 18 Sekunden nach dem Wiederbeginn traf Kapitän Florian Barth zum 3:1. Nach diesem Tor „haben die Burschen richtig aufgedreht“, berichtete Bauer. In Unterzahl traf Manfred Eichberger, der laut Bauer „eine Riesenspiel“ zeigte, zum 4:1 (27.). Keine Minute später erhöhte Morley auf 5:1. Und wiederum nur 70 Sekunden später war Eichberger (er hatte am Ende des Abends 5 Scorerpunkte gesammelt) mit dem 6:1 zur Stelle. Danach wechselten die Germeringer den Torhüter: Für Daniel Klein kam Martin Hauser. Aber auch er musste hinter sich greifen: Vogl erzielte das 7:1 (31.), Florian Höfler schoss das achte Tor für die Gäste (37.).

Im Schlussdrittel hatten die Peißenberger, bei denen diesmal Michael Resch im Tor stand, weitere Chancen. Valentin Hörndl war es schließlich, der in Überzahl zum 9:1 (58.) traf. Zuvor hatte Germerings Jaroslav Sarsok ein 2-plus-10-Strafe wegen eines Checks gegen Kopf- und Nackenbereich erhalten. „Die Mannschaft hat Willen gezeigt. Jeder hat für den anderen gekämpft“, sagte Bauer.