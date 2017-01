Eichbergers Penalty entscheidet das Derby 

Voller Einsatz war im Derby gefragt: In dieser Szene wirft sich Peißenbergs Tobias Maier in einen Schuss von schongaus Milan Kopecky. Links Marco Mooslechner.

Eishockey: Bayernliga

Peißenberg - Revanche geglückt: Die Peißenberger „Eishackler“ haben das Derby bei der EA Schongau gewonnen - allerdings erst im Penaltyschießen.

Mit der EA Schongau haben die „Eishackler“ des TSV Peißenberg in dieser Bayernliga-Saison so ihre Mühe. Das Hinspiel im eigenen Stadion verloren sie mit 1:5. Im Rückspiel am Sonntagabend gelang den Peißenbergern immerhin ein 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen.

Durch die Tore von Valentin Hörndl (19.) und Tobias Estermaier in Überzahl (24.) lagen die „Eishackler“ vor den gut 500 Zuschauern schon mit 2:0 vorn. Die Schongauer gaben aber nicht auf und kamen durch die Tore des Ex-„Eishacklers“ Milan Kopecky in doppelter Überzahl (31.) und Florian Imminger (59.) zum 2:2. Nach torloser Overtime gab es Penaltyschießen. Manfred Eichberger versenkte den entscheidenden Versuch zum Peißenberger Sieg. „Die Jungs geben nie auf“, lobte nach der Partie Schongaus Coach Reiner Lohr die große Moral seiner jungen Truppe. „Penaltyschießen ist halt Glückssache.“ Peißenbergs Trainer Randy Neal zollte den Gastgebern Respekt: „Schongau war richtig stark.“

Die „Eishackler hatten im ersten Drittel mehr vom Spiel, die Führung war daher nicht unverdient. Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten die Peißenberger mehrere Chancen, doch EAS-Keeper Niklas Marschall zeigte gute Paraden. In Überzahl gelang Peißenberg dann aber doch das 2:0. Zwei Strafen gegen die Peißenberger kurz hintereinander in der ansonsten überaus fairen Partie nutzten die Schongauer zum Anschlusstreffer. Ins Schlussdrittel startete die EAS mit viel Schwung. Eine gute Ausgleichsmöglichkeit machte „Eishackler“-Goalie Felix Barth zunichte. Auf der Gegenseite verhinderte Marschall bei einer Großchance von Peißenbergs Top-Scorer Tyler Wiseman (48.) die Vorentscheidung. Die fällt auch nicht bei zwei Überzahlsituationen für die Gäste. Einen dicken Patzer der Peißenberger, die im eigenen Drittel ihre Scheibe verloren, nutzte Schongau dann zum Ausgleich. „Der war nach dem Spielverlauf auch verdient“, so Lohr. Im Penaltyschießen brachten die Schongauer Florian Höfler und Kopecky die Scheibe nicht unter. Wiseman und Eichberger verwandelten dagegen ihre Versuche.

Paul Hopp/Roland Halmel