„Eishackler“ siegen und müssen nach Schönheide

Eishockey: Bayernliga

von Paul Hopp

Peißenberg - Die „Eishackler“ haben gegen Buchloe mit 6:5 nach Verlängerung gewonnen. Jetzt stehen auch die Gegner in der Verzahnungsrunde fest.

Nach dem Abschluss der Vorrunde belegen die Peißenberger den fünften Platz in der Tabelle. In der Verzahnungsrunde, die am kommenden Freitag, 20. Januar, beginnt, treffen sie nun auf folgende Teams: ECDC Memmingen, ESC Dorfen, TSV Peißenberg, EV Pegnitz (alle Bayernliga), Höchstadter EC, EHV Schönheide (beide Oberliga Süd). Die Pegnitzer haben durch einen 6:5-Erfolg nach Verlängerung über Dorfen in allerletzter Sekunden den Sprung unter die Top-Acht geschafft. Das Spiel im Pegnitzer Freiluftstadion fand bei dichtem Schneetreiben statt und war erst gegen 22 Uhr beendet. Für die „Eishackler“ bedeutet diese Gruppe recht weite Fahrten.

Im letzten Spiel der Bayernliga-Vorrunde schafften die „Eishackler“ am Sonntag zu Hause gegen die „Pirates“ des ESV Buchloe nach Verlängerung einen 6:5 (1:1, 1:2, 3:2, 1:0)-Sieg. Es war das vierte Mal in der laufenden Saison, dass die Peißenberger in die Overtime mussten. Jedes Mal haben sie am Ende gewonnen (36x6in der Overtime, 16x6im Penaltyschießen). Diesmal dauerte es ganze 30 Sekunden, bis der Sieg feststand. Auf Vorlage von Max Barth gelang Kapitän Felix Barth der entscheidende Treffer.

Beide Mannschaften waren nicht in Bestbesetzung angetreten. Bei den „Eishacklern“ fehlten Max Malzatzki, Valentin Hörndl, Matthias Müllerf und Topscorer Tyler Wiseman. Für letztgenannten spielte Dejan Vogl. In der Verzahnungsrunde darf dem Reglement nach der Slowene zusammen mit Wiseman spielen. Die Buchloer waren mit zwölf Feldspielern und zwei Torhütern angereist. Trotz der Ausfälle ging es munter hin und her. Gleich das erste Powerplay nutzte Vogl zur Peißenberger Führung (6.). Wenig später traf auch Buchloe in Überzahl zum 1:1 (10.). Gleich darauf erhielt Tobias Estermaier wegen hohen Stocks eine Spieldauerstrafe (11.). Ärgerlich, denn somit fehlt er im ersten Spiel der Verzahnungsrunde. In der folgenden fünfminütigen Unterzahl hatte Peißenberg alles im Griff. Zu Beginn des Mitteldrittels zog Buchloe um den starken Alexander Krafczyk auf 3:1 davon (21., 25.). Max Brauer verkürzte auf 2:3 (27.). In der Folge hatte Peißenberg mehrere Chancen, darunter einen Pfostentreffer. Es dauerte bis zur 46. Minute ehe Manfred Eichberger nach tollem Solo das 3:3 erzielte. Fritz Stögbauer traf zum 4:3 (55.), doch Buchloe schlug zurück. Binnen zweieinhalb Minuten gelangen den Gästen, die zwischenzeitlich arg unter Druck standen, zwei Treffer zur 5:4-Führung (56., 58.). Kurz vor Schluss gab es für Peißenberg noch eine Powerplay-Situation. 47 Sekunden vor der Schluss-Sirene erzielte Max Barth den verdienten Ausgleich.

So geht es weiter

Verzahnungsrunde mit der Oberliga

12 Mannschaften, eingeteilt in zwei Gruppen; Hin- und Rückspiel; Start: 20. Januar; Ende: 19. Februar.

Gruppe A: ECDC Memmingen, ESC Dorfen, TSV Peißenberg, EV Pegnitz (alle Bayernliga), Höchstadter EC, EHV Schönheide (beide Oberliga Süd)

Gruppe B: TSV Erding, TEV Miesbach, HC Landsberg, ESV Buchloe (alle Bayernliga), EV Lindau, EHC Waldkraiburg (beide Oberliga Süd)

Die besten vier Teams jeder Gruppe ziehen ins Play-off-Viertelfinale (Beginn 24. Februar) ein. Danach folgen die Halbfinals (Beginn 10. März) sowie die Finalspiele (24. März). Der Modus ist jeweils „best-of-five“ (wer zuerst drei Partien gewinnt, ist der Sieger). Die Teilnehmer am Halbfinale sind für die Oberliga Süd qualifiziert.

Abstiegsrunde Gruppe C: EV Moosburg, ESC Geretsried, EHF Passau, EA Schongau, EC Pfaffenhofen, Wanderers Germering. Hin- und Rückspiel; Beginn: 22. Januar, Ende 3. März. Der Gruppenletzte ist Absteiger in die Landesliga. Der Vorletzte spielt in der Relegation gegen den Zweiten der Landesliga-Meisterschaft (Modus „best-of-three“; Beginn: 12. März)