„Peißenberg Miners“ schon wieder nur Teilzeitarbeiter

Von: Roland Halmel

Die Spielerbank der „Peißenberg Miners“ im Bayernliga-Heimspiel gegen den EHC Königsbrunn. © Roland Halmel

Erneut haben die „Peißenberg Miners“ in der Bayernliga nur eine Partie am Wochenende zu absolvieren. Im Heimspiel am Freitag sind sie aber klar in der Favoritenrolle.

Peißenberg – Etwas schwierig ist es für die „Peißenberg Miners“ derzeit, im Eishockey-üblichen Spielrhythmus (Freitag-Sonntag) zu bleiben. Nachdem der Bayernligist seine zweiwöchige „Teilzeitarbeit“ Ende November/Anfang Dezember mit jeweils nur einem Spiel am Wochenende in der Vorwoche beendet hat, sind die Mannen vom Trainergespann Sepp Staltmayr und Stefan Ihsen jetzt erneut nur einmal im Einsatz.

Immerhin steht ein Heimspiel an: Es geht am heutigen Freitag gegen den EV Pegnitz (Beginn 20 Uhr). Auf den Sonntag hat die Ligaleitung die Chance für Nachholspiele gelegt. Dabei ist die EA Schongau, gegen den EC Pfaffenhofen, in Aktion.

Peißenberg Miners treffen auf EV Pegnitz

„Miners“-Trainer Staltmayr nimmt die neuerliche Pause für sein Team gelassen hin. Die Tabellensituation lässt die Peißenberger ohne großen Druck in die verbleibenden zehn Partien der Hauptrunde gehen. Als Fünfter, mit neun Punkten Vorsprung auf den Neunten aus Schweinfurt, befinden sich die „Miners“ auf Kurs in Richtung Meisterrunde. „Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und uns auf keine Rechenspiele einlassen“, lautet die Marschroute von Staltmayr bis zum Ende der Hauptrunde am 27. Januar. Realistisch gesehen sollten den Peißenbergern vier bis fünf Siege reichen, um einen Platz unter den besten Acht zu ergattern.

Einen davon haben die Miners beim Heimauftritt gegen den Aufsteiger aus Oberfranken eingeplant. Beim Hinspiel im Pegnitzer Freiluftstadion ließen die Peißenberger jedenfalls nichts anbrennen. Mit 12:1 gelang ihnen vor einem Monat ein richtiges Schützenfest. Beim EVP, der nach Pfaffenhofen die zweitschwächste Offensive der Liga stellt, gibt es mit Roman Navarra (28 Punkte) eigentlich nur einen richtig torgefährlichen Angreifer. „Wobei wir nicht auf den Gegner, sondern nur auf uns selbst schauen“, macht Staltmayr deutlich.

Personell kann das Trainerteam aktuell aus dem Vollen schöpfen. Die mögliche Verpflichtung von Simon Gerstmeir vom SC Riessersee hat sich indessen zerschlagen. Mit dem Nachwuchsstürmer, der per Förderlizenz bereits für die „Miners“ spielte, konnte keine Einigung erzielt werden.