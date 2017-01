„Eishackler“ müssen Herkules spielen

Eishockey: Bayernliga

von Paul Hopp schließen

Erst das Heimspiel gegen Memmingen, dann die Partie in Dorfen: Auf die Peißenberger „Eishackler“ warten zwei schwere Spiele.

Peißenberg – Für Andreas Bauer, den Pressesprecher der Peißenberger „Eishackler“, ist die Sache klar: Dem Team stehen in den kommenden Tagen „zwei Herkulesaufgaben“ bevor. Am Freitag, 27. Januar, 19.30 Uhr, geht es im heimischen Eisstadion an der Pestalozzistraße gegen die „Indians“ des ECDC Memmingen. Am Sonntag, 29. Januar, 17 Uhr, treten die Peißenberger bei den „Eispiraten“ des ESC Dorfen an.

Die Memminger haben ihre bisherigen beiden Aufgaben in der Verzahnungsrunde erfolgreich erledigt. Gegen Dorfen (7:1) und Pegnitz (2:1) gab es drei Punkte. Der amtierende Vizemeister, der die Vorrunde auf dem ersten Platz abgeschlossen hat, hat sich zum Start der Runde noch einmal verstärkt. Dominik Piskor, der beim EHC Bayreuth in der DEL 2 spielte, hat sich den Allgäuern angeschlossen. Der 24-jährige Deutsch-Tscheche hat beim Kantersieg gegen Dorfen zwei Tore erzielt. Ob Memmingen in Peißenberg in Bestbesetzung antreten kann, ist noch nicht sicher. In Pegnitz mussten die Verteidiger Jan Benda und Sven Schirrmacher verletzt vom Eis. Klar ist, dass zahlreiche „Indians“-Fans ihre Mannschaft unterstützen werden; mit rund 200 Anhängern rechnen die Memminger in Peißenberg. Topscorer bei den Allgäuern ist der Deutsch-Finne Antti-Jussi Miettinen (Rücken-Nummer 10), der in der Vorrunde 62 Punkte (19 Tore) sammelte und damit in der Liga hinter Erdings Daniel Krzizok (65 Punkte) an der zweiten Stelle stand.

In der Vorrunde haben die Peißenberger beide Spiele gegen Memmingen verloren. Während das 1:7 auswärts eine klare Sache war, präsentierten sich die „Eishackler“ beim 1:4 im heimischen Stadion als gleichwertiger Gegner. In der Saison 2015/2016 gewannen die Peißenberger in der Zwischenrunde beide Partien gegen Memmingen (5:2, 4:1). Davor galten die Allgäuer lange Jahre als Angstgegner des TSV: Zwischen 2011 und 2015 gab es in den vier Bayernliga-Vorrunden in acht Partien acht Niederlagen.

Gegen die „Eispiraten“ des ESC Dorfen haben die Peißenberger in der jüngeren Vergangenheit zumeist gewonnen. Der jüngste Vergleich kurz vor Abschluss der Vorrunde ging jedoch mit 0:6 verloren. Die Dorfener haben derzeit mit Personalproblemen zu kämpfen. Sowohl gegen Memmingen als auch Höchstadt verloren sie mit 1:7. Das Team steht gegen Peißenberg also unter Zugzwang. Die zweite Kontingentstelle haben die „Eispiraten“ mit Dominik Vanek (SK Kadan/2. tschechische Liga) besetzt.

Die „Eishackler“ werden in beiden Partien des Wochenendes auf Verteidiger Fritz Stögbauer (Kreuzschmerzen) verzichten müssen.