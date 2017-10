Bitterer Abend für die „Eishackler“

Eishockey: Bayernliga

von Paul Hopp

Das war bitter: Zwar führten die „Eishackler“ im Heimspiel gegen Moosburg mit 2:0, doch am Ende bejubelten die Gäste einen (besonderen) Sieg.

Es hatte so gut begonnen: Die Peißenberger „Eishackler“ machten von Beginn an Druck und schnürten die mit nur 14 Feldspielern angereisten Gäste regelrecht in deren eigenen Verteidigungsdrittel ein. Nach etwas mehr als elf Minuten lagen die Gastgeber auch noch mit 2:0 in Führung. Doch als die Schluss-Sirene ertönte, waren es die Spieler und Betreuer des EV Moosburg, die sich über einen Sieg freuten. Mit 5:6 (3:3, 1:1, 1:2) verloren die „Eishackler“ das Heimspiel am Freitagabend. Die knapp 500 Zuschauer sahen eine Partie, in der beide Teams nie so recht Zugriff aufs Spielgeschehen fanden. Zahlreiche Fehler führten letztlich zu den elf Toren. Es war das erste Mal seit ihrem Bayernliga-Aufstieg, dass die Moosburger in Peißenberg punkteten.

Zunächst sah es so aus, als sollten die Peißenberger ihren zweistelligen Erfolg aus der vergangenen Saison gegen die Moosburger wiederholen können. Die „Eishackler“ bestimmten klar das Geschehen und belagerten in Handball-Manier das Tor der Gäste. Max Malzatzki (1.), Valentin Hörndl (2.), Moritz Birkner (3.), Florian barth (4.) und zweimal Manfred Eichberger (5.) hatten früh hochkarätige Chancen. Es war schließlich Maximilian Brauer, der zum 1:0 traf (6.). In der Folge ließ der Druck der Peißenberger etwas nach. Dennoch erhöhte TSV-Kapitän Florian Barth nach gutem Diagonalpass von Brandon Morley mit einem Schlenzer in den Winkel auf 2:0 (12.). Das Tor ließ die Gastgeber offenbar leichtsinnig werden. Nur 13 Sekunden später verkürzte Moosburgs Daniel Schander auf 1:2 (12.). In Überzahl gelang EVM-Kontingentspieler David Michel der 2:2-Ausgleich (19.). Die „Eishackler“, die auf Daniel Lenzt und Tobias Estermaier (beide verletzt) verzichten mussten, waren nun völlig indisponiert. Noch in der 19. Minute kassierten sie das 2:3; Marc Lenczyk hatte von der blauen Linie getroffen. Noch vor der Drittelpause kam Peißenberg zurück: Dejan Vogl nutzte eine Unkonzentriertheit der Gäste zum 3:3 (20.).

Im Mitteldrittel verlief die Partie ausgeglichen, beide Seiten hatten diverse Chancen. TSV-Keeper Felix Barth rettete einmal stark gegen den freistehenden Michel (25.). Davor war auf der Gegenseite Florian Höfler knapp gescheitert (22.). Nach einem Abpraller von der Bande gingen die „Eishackler“ nicht konsequent genug zum Puck, Moosburgs Mathias Jeske traf zum 4:3 (26.). In der Folge hatten die Peißenberger eine Minute lang eine 3:5-Unterzahl zu überstehen. Als sie wieder vier Mann auf dem Eis hatten, brachte Fritz Stögbauer bei einem Konter den Puck nicht im Tor unter (29.). Danach hatten Morley und Stögbauer gute Chancen, auf Moosburger Seite war es Routinier Patrice Dlugos, der bei einem Solo am TSV-Torwart scheiterte (31.). Mit Glück kam Peißenberg zum Ausgleich: Ein Schuss von Valetnin Hörndl prallte vom Keeper ab, Höfler stand frei und traf zum 4:4 (33.). Danach hatten die „Eishackler“ eine 5:3-Überzahl, die aber nichts einbrachte.

Zu Beginn des Schlussdrittels erzielte Stögbauer nach klugem Zuspiel von Vogl das 5:4 (43.). Die Peißenberger, bei denen Trainer Staltmayr nun die Angriffsreihen etwas verändert hatte, schienen Oberwasser zu bekommen. Doch der Schein trog. In einem stark vorgetragenen Powerplay gelang Dlugos für die Gäste der 5:5-Ausgleich (50.). Ein Fehlpass von Stögbauer leitete dann die Aktion ein, die Moosburgs Michel mit dem 6:5 abschloss (54.). Zum Schluss hatten die Peißenberger noch eine Überzahl (58.), nahmen noch den Torwart vom Eis - doch alles brachte keinen Erfolg mehr. Die Moosburger, zum Schluss hin nur mehr mit zwei Reihen spielend, verteidigten geschickt den Vorsprung.

Statistik

1. Drittel: 1:0 (5:13)Brauer (Höfler/Eichberger), 2:0 (11:08) Fl. Barth (Morley/Müller), 2:1 (11:21) Schander (Dlugos), 2:2 (18:00) Michel (Krämmer/Wawrotzki/5-4), 2:3 (18:50) Lenczyk (Wawrotzki/Schander), 3:3 (19:28) Vogl (Stögbauer/Birkner). 2. Drittel: 3:4 (25:15) Jeske (Möhle), 4:4 (32:43) Höfler (Hörndl/Eichberger). 3. Drittel: 5:4 (42:08) Stögbauer (Vogl/Höfler), 5:5 (49:33) Dlugos (Schander), 5:6 (53:40) Michel (Dlugos). Strafminuten: Peißenberg 12, Moosburg 8. Schiedsrichter: Dominik Merath; Michael Walter, Christoph Antretter-Oswald. Zuschauer: 497.