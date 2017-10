„Eishackler“ ziehen im Derby den Kürzeren

Eishockey: Bayernliga

Verflixtes Derby: Wie im Vorjahr gingen die „Eishackler“ im Heimspiel gegen die EA Schongau als Verlierer vom Eis. Dabei lag der TSV mit 2:1 vorn.

Peißenberg - Déjà-vu für die Peißenberger „Eishackler“: Wie im vergangenen Jahr verlor das Team aus der Marktgemeinde sein Heimspiel gegen die „Mammuts“ der EA Schongau. Mit 2:3 (2:1, 0:0, 0:2) mussten sich die Schützlinge von Trainer Sepp Staltmayr am Sonntagabend vor über 700 Zuschauern geschlagen geben. Auch das Freitagsspiel hatten die „Eishackler“ knapp verloren, und zwar mit 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) beim favorisierten Höchstadter EC.

Das Derby begann für die Peißenberger denkbar unerfreulich. Vitalijs Hvorostinins, der Kontingentspieler der EAS, erzielte mit einem abgefälschten Schuss in Überzahl bereits nach 105 Sekunden den Führungstreffer für die Gäste. Die Antwort der „Eishackler“ ließ aber nicht lange auf sich warten. Manfred Eichberger zum 1:1 (5.) und Valentin Hörndl zum 2:1 (6.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Führung der Gastgeber. Kurz vor der ersten Pause verpasste es Moritz Birkner, nachzulegen: Er scheiterte bei seinem Penalty am gut haltenden EAS-Schlussmann Niklas Marschall. Der rückte im Mittelabschnitt immer mehr in den Fokus. Die Peißenberger bestimmten klar das Geschehen. Zahlreiche gute Möglichkeiten und Überzahlsituationen wurden aber nicht genutzt, um den Vorsprung auszubauen.

Das sollte sich im Schlussdurchgang rächen. Bei einem Konter gelang den Schongauern durch ein Abstaubertor von Markus Waldvogel der 2:2-Ausgleich (43.). Wenig später kam es noch dicker für die Hausherren, als Fabian Magg zum 3:2 (51.) einschoss. Danach warfen die Peißenberger alles nach vorn. Alle Bemühungen, den überragenden Marschall zu überwinden, brachten aber nichts mehr ein. Auf Gäste-Seite strahlte Trainer Roman Mucha: „Ich bin unheimlich stolz auf die Jungs.“ Schongau machte damit ein Sechs-Punkte-Wochenende perfekt, am Freitag hatte die EAS gegen den EC Pfaffenhofen mit 3:2 gewonnen.

Statistik

TSV Peissenberg – EA Schongau 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

1. Drittel: 0:1 (1:45) Hvorostinins (Holzmann/Maucher/5-4), 1:1 (4:32) Eichberger (Müller/Stögbauer), 2:1 (5:12) Hörndl (Fl. Barth/Morley). 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: 2:2 (42:35) Waldvogel (Magg/Klein), 2:3 (50:59) Magg (Maucher). Strafminuten: Peißenberg 10 plus 10 für Singer, Schongau 14. Schiedsrichter: Marcus Bleier; Klaus Haas, Bojan Stojanovski. Zuschauer: 718.

Roland Halmel